Találd meg a lelki békét a Városligetben: sztárpszichológusokkal vár a Mental Liget Fórum

Sétálj a fák között, piknikezz a fűben, vagy csak ülj ki egy tó partjára, miközben süt a nap, csicseregnek a madarak és máris rájössz, mennyit jelent a lelkednek a természettel kapcsolódni. A Városliget éppen erre ad teret a budapesti és vidéki embereknek, hogy a munkahelyi stresszből és a zajos hétköznapokból legyen hová menekülni és megtalálni a lelkibéke forrását. A Városliget programja, a Mental Liget Fórum most éppen ebben segít május 18-án.

Egy új felmérés szerint a városi zöldterek használata, köztük a Városliget látogatása, összefügg a mentális jólléttel. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy érezzük, hogy feltölti a lelkünket a természet, hanem kutatás bizonyítja, hogy így is van. A kutatás apropóján a Városliget Zrt., a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zene Háza idén is megrendezi a Mental Liget Fórumot, a munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát.

A május 18-ai eseményen több mint 20 programmal 40 előadó – többek között Pál Feri atya és Batiz András – részvételével járják körül a munkahelyi mentális egészség kérdéseit.

A Mental Ligeten egész napos programmal várják a Magyar Zene Házába mindazokat, akik szeretnék megtanulni, hogyan húzhatóak egészséges határok a munkahelyen, hogyan kerülhető el a munkahelyi kiégés vagy épp hogyan lehet leküzdeni a munkahelyi generációs különbségeket. De olyan kérdéseket is feszegetnek a pszichológusok, mint hogy:

Mi történik, amikor egy vezető vagy munkavállaló már nem bírja a folyamatos nyomást? Meddig tartható fenn az erősnek mutatott szerep? Hol húzódnak azok a határok, amelyeket sokszor csak krízishelyzetben ismerünk fel? Hogyan ismerhetjük fel a mindennapi emberi játszmákat és a rejtett manipulációt?

Ha érdekel a téma és szívesen eltöltenél egy napot a Városligetben, hogy a lelkednek megadd azt a törődést, ami jár neki, május 18-án vár a Magyar Zene Házában a Mental Liget Fórum.

