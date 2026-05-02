Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
programajánló

Találd meg a lelki békét a Városligetben: sztárpszichológusokkal vár a Mental Liget Fórum

Shutterstock - Pheelings media
programajánló városliget program mentális egészség
Life.hu
2026.05.02.
Pál Feri atya, Sziklay Bence és Szondy Máté – csak néhány név azok közül a szakértők közül, akikkel a Mental Liget Fórumon találkozhatsz, ha május 18-án ellátogatsz a Magyar Zene Házába. A Városliget programja egész nap várja az érdeklődőket, hogy mindenki megtalálja a lelki békéjét.

Sétálj a fák között, piknikezz a fűben, vagy csak ülj ki egy tó partjára, miközben süt a nap, csicseregnek a madarak és máris rájössz, mennyit jelent a lelkednek a természettel kapcsolódni. A Városliget éppen erre ad teret a budapesti és vidéki embereknek, hogy a munkahelyi stresszből és a zajos hétköznapokból legyen hová menekülni és megtalálni a lelkibéke forrását. A Városliget programja, a Mental Liget Fórum most éppen ebben segít május 18-án.

a városliget programjai népszerűek
A munkahelyi mentális jóllét a témája a Városliget programjának. Forrás: Liget Budapest

Sztárpszichológusokkal vár a Városliget programja

Egy új felmérés szerint a városi zöldterek használata, köztük a Városliget látogatása, összefügg a mentális jólléttel. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy érezzük, hogy feltölti a lelkünket a természet, hanem kutatás bizonyítja, hogy így is van. A kutatás apropóján a Városliget Zrt., a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Zene Háza idén is megrendezi a Mental Liget Fórumot, a munkahelyi mentális egészség szakmai fórumát. 

A május 18-ai eseményen több mint 20 programmal 40 előadó – többek között Pál Feri atya és Batiz András – részvételével járják körül a munkahelyi mentális egészség kérdéseit.

a városliget programjának pszichológusai
Sztárpszichológusokkal vár mindenkit a Mental Liget. Forrás: Liget Budapest

A Mental Ligeten egész napos programmal várják a Magyar Zene Házába mindazokat, akik szeretnék megtanulni, hogyan húzhatóak egészséges határok a munkahelyen, hogyan kerülhető el a munkahelyi kiégés vagy épp hogyan lehet leküzdeni a munkahelyi generációs különbségeket. De olyan kérdéseket is feszegetnek a pszichológusok, mint hogy:

  1. Mi történik, amikor egy vezető vagy munkavállaló már nem bírja a folyamatos nyomást?
  2. Meddig tartható fenn az erősnek mutatott szerep? 
  3. Hol húzódnak azok a határok, amelyeket sokszor csak krízishelyzetben ismerünk fel?
  4. Hogyan ismerhetjük fel a mindennapi emberi játszmákat és a rejtett manipulációt?

Ha érdekel a téma és szívesen eltöltenél egy napot a Városligetben, hogy a lelkednek megadd azt a törődést, ami jár neki, május 18-án vár a Magyar Zene Házában a Mental Liget Fórum.

Olvasd el további cikkeinket is a témában:

Ez a 6 munkakör a legveszélyesebb a nők mentális egészségére – Sokan csak későn veszik észre

A kiégés sok dolgozó nőt érint világszerte. A veszélyes munkák között több olyan is van, amely hosszú távon komoly egészségkárosodást okozhat.

A Magyar Zene Háza elnyerte az egyik legrangosabb amerikai építészeti elismerést

Indoklásukban kitértek az épület és a természet harmóniájára, a merész színhasználtra, valamint kiemelték a koncertterem akusztikáját.

Már a hét első napján kiégsz a munkában? Próbáld ki a Bare Minimum Hétfőt: segít a stressz enyhítésében

A munkahelyi stressz elkerülhető lenne a megfelelő stratégia alkalmazásával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu