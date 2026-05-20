Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
tudomány

Óriásit tévedtünk a piramisokkal kapcsolatban: ezért építették őket valójában az egyiptomiak

tudomány egyiptomi piramis felfedezés
Simon Benedek
2026.05.20.
Újabb elmélet látott napvilágot a gízai piramisokkal kapcsolatban. Cáfolják, hogy idegenek építették az egyiptomi piramisokat, azt azonban nem, hogy a velük való kommunikációt segíthették az ókori épületek.

A gízai piramisok és az idegenek kapcsolatáról szóló teóriák nem új keletűek, azonban egy új tudományos felfedezés szerint az ókori építményeket nem az ufók építették, azonban nem is csak síremlékek lehettek. A tudósok szerint egyfajta kozmikus kommunikációs rendszer részei az egyiptomi piramisok.

A gízai piramisok Egyiptomban.
Újabb elmélet látott napvilágot az idegenekkel és a gízai piramisokkal kapcsolatban. 
Forrás:  Getty Images
  • Új elmélet látott napvilágot az egyiptomi piramisok céljáról, amely túlmutat a hagyományos temetkezési magyarázatokon.
  • Egy kutató szerint az építmények akár egy „kozmikus kommunikációs rendszer” részei is lehettek.
  • Az elmélet nem azt állítja, hogy idegenek építették a piramisokat, hanem azt, hogy információs célokat szolgáltak.
  • A feltételezés szerint a piramisok elhelyezkedése és geometriája szokatlan matematikai egyezéseket mutat.

Az idegenekkel kommunikáltak az egyiptomiak a piramisok segítségével?

Jalal Jafari, a Shahid Beheshti Egyetem kutatója szerint a gízai piramisok úgynevezett „gravitációs adóként” működhettek, amelyek segítségével az egyiptomiak fejlett földönkívüli civilizációk kommunikálhattak a Földdel. Az elmélet nem azt állítja, hogy az idegenek építették a piramisokat, hanem azt, hogy az építmények tudatosan kerülhettek olyan helyekre és formába, amely alkalmas lehetett kozmikus üzenetek továbbítására – számolt be a DailyStar.

A piramisok és idegenek elmélete

Régóta él a köztudatban az az elképzelés, hogy a piramisokat valójában idegen, földönkívüli civilizációk építették. Az egyik legnépszerűbb elmélet, hogy a piramisok valójában idegen űrhajók leszállópályái. A legújabb felfedezés azonban nem erről szól. A kutatók ezúttal a piramisok elhelyezkedését vizsgálták és arra jöttek rá, hogy más módon lehet közük az idegen civilizációkhoz. A gízai nagy piramis koordinátája 29,979234 északi szélesség, amely feltűnően hasonlít a fénysebesség számára: 299 792 458 méter/másodperc. Jafari szerint ez az egyezés az első hét számjegyig pontos, ha megfelelően helyezzük el a tizedesvesszőt. Jafari még nem publikált – azaz szakmailag nem ellenőrzött tanulmányában – azt állítja, hogy a piramisok számos olyan matematikai és geometriai sajátosságot tartalmaznak, amelyek túlmutathatnak a vallási vagy temetkezési célokon.

A kutató szerint az egyiptomiak olyan rendszert hoztak létre, amely a Föld helyzetéről, forgásáról vagy univerzumbeli koordinátáiról hordozhatott információt. Az elmélet alapján a piramisok afféle „kozmikus GPS-ként” működhettek, amelyet a fejlett idegen civilizációk tájékozódását segíthette. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gízai fennsíkon található másik két nagy piramis – a Khafré-piramis és a Menkauré-piramis – rendkívül pontos északnyugat-délkeleti irányba rendeződik. Szerinte ez fejlett csillagászati és geometriai tudásra utalhat.

A tanulmány nyilvánosságra kerülése után több szakértő is rámutatott, hogy a koordináták és a fénysebesség közötti hasonlóság valószínűleg véletlen egybeesés, hiszen a modern mérési rendszerek és a méter fogalma még nem létezett az ókori Egyiptomban. Ennek ellenére a piramisok titkai továbbra is izgalomban tartják a világot, és az ilyen elméletek újra és újra fellobbantják a földönkívüli civilizációkról szóló vitákat.

Ezek is érdekelhetnek az egyiptomi piramisokkal kapcsolatban:

Mindenki ledöbbent attól, amit az ókori piramisokról kiderítettek: nem azok, amiknek eddig hittük őket?

Az ókori Egyiptom még napjainkban is ámulatba ejt minket. Nemrégiben olyan energiaforrásra leltek az egyiptomi piramisokban, ami elvileg csak a modern korban létezhetne.

Lenyűgöző monumentalitás: 4 piramis a világon, amit mindenképpen látnod kell

Lenyűgöző monumentalitás

Szenzációs felfedezés: ezt találták a régészek egy piramisban

Különleges technikával tárták fel az eddig rejtve maradt helyiséget.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu