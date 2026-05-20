Óriásit tévedtünk a piramisokkal kapcsolatban: ezért építették őket valójában az egyiptomiak

A gízai piramisok és az idegenek kapcsolatáról szóló teóriák nem új keletűek, azonban egy új tudományos felfedezés szerint az ókori építményeket nem az ufók építették, azonban nem is csak síremlékek lehettek. A tudósok szerint egyfajta kozmikus kommunikációs rendszer részei az egyiptomi piramisok.

Az idegenekkel kommunikáltak az egyiptomiak a piramisok segítségével?

Jalal Jafari, a Shahid Beheshti Egyetem kutatója szerint a gízai piramisok úgynevezett „gravitációs adóként” működhettek, amelyek segítségével az egyiptomiak fejlett földönkívüli civilizációk kommunikálhattak a Földdel. Az elmélet nem azt állítja, hogy az idegenek építették a piramisokat, hanem azt, hogy az építmények tudatosan kerülhettek olyan helyekre és formába, amely alkalmas lehetett kozmikus üzenetek továbbítására – számolt be a DailyStar.

Régóta él a köztudatban az az elképzelés, hogy a piramisokat valójában idegen, földönkívüli civilizációk építették. Az egyik legnépszerűbb elmélet, hogy a piramisok valójában idegen űrhajók leszállópályái. A legújabb felfedezés azonban nem erről szól. A kutatók ezúttal a piramisok elhelyezkedését vizsgálták és arra jöttek rá, hogy más módon lehet közük az idegen civilizációkhoz. A gízai nagy piramis koordinátája 29,979234 északi szélesség, amely feltűnően hasonlít a fénysebesség számára: 299 792 458 méter/másodperc. Jafari szerint ez az egyezés az első hét számjegyig pontos, ha megfelelően helyezzük el a tizedesvesszőt. Jafari még nem publikált – azaz szakmailag nem ellenőrzött tanulmányában – azt állítja, hogy a piramisok számos olyan matematikai és geometriai sajátosságot tartalmaznak, amelyek túlmutathatnak a vallási vagy temetkezési célokon.

A kutató szerint az egyiptomiak olyan rendszert hoztak létre, amely a Föld helyzetéről, forgásáról vagy univerzumbeli koordinátáiról hordozhatott információt. Az elmélet alapján a piramisok afféle „kozmikus GPS-ként” működhettek, amelyet a fejlett idegen civilizációk tájékozódását segíthette. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gízai fennsíkon található másik két nagy piramis – a Khafré-piramis és a Menkauré-piramis – rendkívül pontos északnyugat-délkeleti irányba rendeződik. Szerinte ez fejlett csillagászati és geometriai tudásra utalhat.

A tanulmány nyilvánosságra kerülése után több szakértő is rámutatott, hogy a koordináták és a fénysebesség közötti hasonlóság valószínűleg véletlen egybeesés, hiszen a modern mérési rendszerek és a méter fogalma még nem létezett az ókori Egyiptomban. Ennek ellenére a piramisok titkai továbbra is izgalomban tartják a világot, és az ilyen elméletek újra és újra fellobbantják a földönkívüli civilizációkról szóló vitákat.