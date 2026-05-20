Ültess David Beckhamet a kertedbe: minden, amit tudni lehet a sztárról elnevezett rózsafajtáról

Ha azt hiszed, a dologban Victoria Beckham keze van, nagyot tévedsz. David Beckham rózsája mögött ugyanis egy másik női családtag áll. Ismerd meg ezt a gyönyörű és különleges rózsafajtát, amit az RHS Chelsea Virágkiállításon ismerhetett meg először a nagyérdemű.

Felesége tűzi épp David Beckham zakójára a róla elnevezett nemesített, különleges rózsa egy virágát.

David Beckham rózsájának története A sztársportoló évek óta nagy rajongója a kertészkedésnek.

A róla elnevezett nemesített rózsát lányától kapta az 50. születésnapjára.

A Sir David Beckham Rose-t az idei virágkiállításon mutatták be először.

A milliárdos sportolót nagyon nehéz valami igazán különlegessel meglepni a születésnapján. Ezt jól tudja egyetlen lánya, Harper Beckham is, aki édesapja tavalyi, kerek évszámos ünneplését igazán maradandóvá tette. Az 51 éves Beckham legfiatalabb gyereke a sztár kedvenc hobbija, a kertészkedés felé fordult, és felkereste a híres rózsanemesítőt, David JC Austint. Közösen kiválasztottak egy addig csupán fajtakóddal ellátott rózsafajtát, és közösen elnevezték Sir David Beckham Rose-nak. Nem meglepő módon hihetetlenül megérintette őt a lánya gesztusa.

A kertészkedés összehozza a különböző generációkhoz tartozó embereket, és rengeteg örömet okoz. Nagyon sokat jelent számomra, hogy részese lehetek valaminek, ami ezt és az angol rózsa örökségét ünnepli

− idézi a Homes&Gardens a sztárt, aki a negyvenes éveiben kezdett el komolyabban foglalkozni a kertészkedéssel. Mára kertjében gyümölcsfák, magasított zöldségágyások, valamint rózsák és más virágok is felbukkannak.

Ilyen a Sir David Beckham Rose

A különleges rózsa az éveken át tartó nemesítésnek köszönhetően rendkívül izgalmas színű: szinte teljesen fehér, de a fénytöréstől függően van benne némi halvány rózsaszínes és sárgás pigment is. Bár David Beckham már egy éve nevelgeti, a nagyközönség csak most, a 2026-os londoni RHS Chelsea Virágkiállításon ismerhette meg. A rózsanemesítő, David JC Austin így jellemezte: