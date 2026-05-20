Ültess David Beckhamet a kertedbe: minden, amit tudni lehet a sztárról elnevezett rózsafajtáról

Sok mindenre fel voltunk készülve, de arra, hogy mostantól egy angol rózsafajta fogja viselni a kedvenc sportolónk nevét, talán mégsem. Megmutatjuk a mesés Sir David Beckham Rose-t, és eláruljuk a megható történetét is.

Ha azt hiszed, a dologban Victoria Beckham keze van, nagyot tévedsz. David Beckham rózsája mögött ugyanis egy másik női családtag áll. Ismerd meg ezt a gyönyörű és különleges rózsafajtát, amit az RHS Chelsea Virágkiállításon ismerhetett meg először a nagyérdemű.

David Beckham a RHS Chelsea Virágkiállításon
Felesége tűzi épp David Beckham zakójára a róla elnevezett nemesített, különleges rózsa egy virágát.
Forrás: Getty Images Europe

David Beckham rózsájának története

  • A sztársportoló évek óta nagy rajongója a kertészkedésnek.
  • A róla elnevezett nemesített rózsát lányától kapta az 50. születésnapjára.
  • A Sir David Beckham Rose-t az idei virágkiállításon mutatták be először.

A milliárdos sportolót nagyon nehéz valami igazán különlegessel meglepni a születésnapján. Ezt jól tudja egyetlen lánya, Harper Beckham is, aki édesapja tavalyi, kerek évszámos ünneplését igazán maradandóvá tette. Az 51 éves Beckham legfiatalabb gyereke a sztár kedvenc hobbija, a kertészkedés felé fordult, és felkereste a híres rózsanemesítőt, David JC Austint. Közösen kiválasztottak egy addig csupán fajtakóddal ellátott rózsafajtát, és közösen elnevezték Sir David Beckham Rose-nak. Nem meglepő módon hihetetlenül megérintette őt a lánya gesztusa. 

A kertészkedés összehozza a különböző generációkhoz tartozó embereket, és rengeteg örömet okoz. Nagyon sokat jelent számomra, hogy részese lehetek valaminek, ami ezt és az angol rózsa örökségét ünnepli 

− idézi a Homes&Gardens a sztárt, aki a negyvenes éveiben kezdett el komolyabban foglalkozni a kertészkedéssel. Mára kertjében gyümölcsfák, magasított zöldségágyások, valamint rózsák és más virágok is felbukkannak.

Ilyen a Sir David Beckham Rose

A különleges rózsa az éveken át tartó nemesítésnek köszönhetően rendkívül izgalmas színű: szinte teljesen fehér, de a fénytöréstől függően van benne némi halvány rózsaszínes és sárgás pigment is. Bár David Beckham már egy éve nevelgeti, a nagyközönség csak most, a 2026-os londoni RHS Chelsea Virágkiállításon ismerhette meg. A rózsanemesítő, David JC Austin így jellemezte: 

A Sir David Beckham Rose mindent megtestesít, amit a modern rózsanemesítésben értékelünk – szépséget, illatot, bájt és erőt –, miközben a kertészeti hagyományokon belül megörökít egy kortárs pillanatot. Reméljük, hogy egy teljesen új embercsoportot vezet be a rózsatermesztés örömébe.

David Beckham különleges rózsafajtája azonban nemcsak légiesen gyönyörű, de elképesztően illatos is: „a meleg mézes pézsma, nugát, szegfűszeg és mirha olvadnak össze egy tökéletes szimfóniát alkotva.” A nyártól az első fagyig virágzó rózsák illata rendkívüli módon vonzza a méheket, így a szépségén túl elképesztően hasznos is. Reméljük, hogy egyszer hazánk egyik rózsakertjébe is kerülhet belőle.

