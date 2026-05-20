Népszerű termékek tűnnek el az Aldi polcairól, ezeket már nem sokáig szerezheted be az üzletekben

2026.05.20.
Az Aldi meg is erősítette, hogy kivezet bizonyos termékeket az üzleteiből, a vásárlók már nem sokáig találják meg ezeket a kasszánál.

Több Aldiból már korábban eltűntek a sajtótermékek, főként ott, ahol már átalakították az üzlet belsejét vagy korszerűsítették a boltot. A felszabaduló helyet más termékek foglalhatják el a kasszáknál. 

Kivezeti a sajtótermékeket az Aldi
Ezért vezeti ki a sajtótermékeket az Aldi

A döntés mögött elsősorban üzletszervezési és gazdasági szempontok állhatnak - írja a Media1. A nyomtatott sajtó árusítása külön logisztikai feladatot jelentett: a friss lapszámokat folyamatosan kezelni kellett, a megmaradt példányokat vissza kellett küldeni, miközben az újságok külön polcfelületet is igényeltek. Ez nehezen illeszkedik a diszkontláncok gyors, egyszerű és hatékony működésre épülő modelljébe.

Az Aldi lépése a lapterjesztési piacot érzékenyen érintheti, ugyanis az elmúlt években az élelmiszerláncok egyre fontosabb értékesítési ponttá váltak a nyomtatott sajtó számára, különösen azért, mert a hagyományos újságos pavilonok száma jelentősen csökkent.

Pár üzletben még lehet találkozni nyomtatott sajtótermékekkel, de a kivezetés már megkezdődött. A következő nagy kérdés az lehet, hogy más élelmiszerláncok is hasonló döntést hoznak-e, vagy éppen kihasználják az Aldi döntésével megnyíló piaci rést.

