A férfi, akivel megtörtént mindenki rémálma: kis híján élve temették el

Hihetetlen fordulat történt Brazíliában: egy 88 éves férfit már halottnak nyilvánítottak, sőt a ravatalozóba is elszállították, amikor a temetkezési vállalat dolgozói észrevették, hogy még mindig életben van. A halottnak hitt férfi családja már a temetés előkészületeit intézte, amikor a döbbenetes hír érkezett.

Az élve eltemetés sok ember rémálma.

Juraci Rosa Alves szombaton került kórházba légzési elégtelenség miatt. Az orvos halottnak nyilvánította, ezt követően pedig értesítették a temetkezési szolgáltatót, amely elszállította a férfit a szokásos halottkezelési eljárások elvégzésére. A ravatalozó munkatársai azonban hamar gyanús jeleket észleltek. Miközben előkészítették a testet a búcsúztatásra, mozgást láttak Alves hasánál, és felmerült bennük, hogy talán még lélegzik. A férfi így kerülte el az élve eltemetést.

„Először nem tudtuk biztosan, hogy légzésről van-e szó. Amikor azonban rájöttünk, hogy életjeleket mutat, egyetlen célunk az volt, hogy megmentsük” – mondta Brogiato.

A nő azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást, igyekezett szabaddá tenni a férfi légútjait, amíg a mentők meg nem érkeztek. Elmondása szerint minden nagyon gyorsan történt: a kiérkező orvos azonnal altatni kezdte és intubálta az idős férfit, hogy visszaszállíthassák az egészségügyi intézménybe.

A család már a temetésre készült

Juraci Rosa Alvest ezután a brazíliai Presidente Prudente városának kórházába vitték, ahol a legfrissebb információk szerint intenzív osztályon kezelik. Állapota súlyos, de stabil, életfenntartó kezelésre szorul. A család egyik tagja a helyi médiának arról beszélt, hogy a hozzátartozók már a temetés előkészületein dolgoztak. A férfi lánya hazament elintézni a szükséges papírokat és előkészíteni azokat a ruhákat, amelyeket nagyapjuk a ravatalozáson viselt volna.

A családtag szerint gyanússá vált számukra a szokatlan késlekedés, majd a ravatalozóban közölték velük, hogy a férfi életjeleket mutat: lélegzett és mozgott. Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik, a történteket „segítségnyújtás elmulasztása” címen regisztrálták. Az a doktor, aki korábban halottnak nyilvánította Alvest, egyelőre nem került nyilvánosság elé.