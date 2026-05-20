Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
bizarr

A férfi, akivel megtörtént mindenki rémálma: kis híján élve temették el

bizarr élve eltemetés halott férfi halott
Rideg Léna
2026.05.20.
Hihetetlen jelenetek játszódtak le egy brazíliai ravatalozóban. A 88 éves férfit már halottnak hitték, családja pedig a temetésre készült, amikor a dolgozók észrevették, hogy még mindig életjeleket mutat.

Hihetetlen fordulat történt Brazíliában: egy 88 éves férfit már halottnak nyilvánítottak, sőt a ravatalozóba is elszállították, amikor a temetkezési vállalat dolgozói észrevették, hogy még mindig életben van. A halottnak hitt férfi családja már a temetés előkészületeit intézte, amikor a döbbenetes hír érkezett.

Az élve eltemetés sok ember rémálma.
Az élve eltemetés sok ember rémálma. 
Forrás: E+

Élve eltemetés? Majdnem így járt a brazil férfi

Juraci Rosa Alves szombaton került kórházba légzési elégtelenség miatt. Az orvos halottnak nyilvánította, ezt követően pedig értesítették a temetkezési szolgáltatót, amely elszállította a férfit a szokásos halottkezelési eljárások elvégzésére. A ravatalozó munkatársai azonban hamar gyanús jeleket észleltek. Miközben előkészítették a testet a búcsúztatásra, mozgást láttak Alves hasánál, és felmerült bennük, hogy talán még lélegzik. A férfi így kerülte el az élve eltemetést.

„Először nem tudtuk biztosan, hogy légzésről van-e szó. Amikor azonban rájöttünk, hogy életjeleket mutat, egyetlen célunk az volt, hogy megmentsük”mondta Brogiato.

A nő azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást, igyekezett szabaddá tenni a férfi légútjait, amíg a mentők meg nem érkeztek. Elmondása szerint minden nagyon gyorsan történt: a kiérkező orvos azonnal altatni kezdte és intubálta az idős férfit, hogy visszaszállíthassák az egészségügyi intézménybe.

A család már a temetésre készült

Juraci Rosa Alvest ezután a brazíliai Presidente Prudente városának kórházába vitték, ahol a legfrissebb információk szerint intenzív osztályon kezelik. Állapota súlyos, de stabil, életfenntartó kezelésre szorul. A család egyik tagja a helyi médiának arról beszélt, hogy a hozzátartozók már a temetés előkészületein dolgoztak. A férfi lánya hazament elintézni a szükséges papírokat és előkészíteni azokat a ruhákat, amelyeket nagyapjuk a ravatalozáson viselt volna.

A családtag szerint gyanússá vált számukra a szokatlan késlekedés, majd a ravatalozóban közölték velük, hogy a férfi életjeleket mutat: lélegzett és mozgott. Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik, a történteket „segítségnyújtás elmulasztása” címen regisztrálták. Az a doktor, aki korábban halottnak nyilvánította Alvest, egyelőre nem került nyilvánosság elé.

A család ügyvédje, Carlos Alberto Carneiro szerint a jelenleg kezelő kórház úgy véli, az eset tovább ronthatta az idős férfi állapotát, különösen életkorára és arra tekintettel, hogy hosszabb időn át nem kapott megfelelő ellátást. A Presidente Bernardes városában működő eredeti kórház közölte: belső vizsgálatot indítanak az ügy körülményeinek feltárására, és minden szükséges tájékoztatást megadnak a hatóságoknak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Meghan Markle és Harry herceg 8 éve házasok: sosem látott esküvői fotókat posztolt a hercegné

Meghan Markle az Instagramján is ünnepel.

Dante előre látta az apokalipszist: hátborzongató elmélet került napvilágra

Egy amerikai kutató, Timothy Burbery szerint Dante Isteni színjátékában a jövőbe láthatott.

„Nagyon szeretlek” – újabb poszttal üzent a Beckham család fekete báránya, Brooklyn

Megható poszttal köszöntötte fel 80 éves nagyapját a közösségi oldalán Victoria és David Beckham nagyfia. Brooklyn Beckham bejegyzése azért kapott különösen nagy figyelmet, mert a családon belüli konfliktus továbbra sem rendeződött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu