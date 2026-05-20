CIPA-szindróma – amikor a fájdalomérzéketlenség nem áldás, hanem veszély

A CIPA-szindróma az egyik legritkább és legsúlyosabb következményekkel járó veleszületett idegrendszeri betegség. Az érintett gyermekek és felnőttek élete folyamatos odafigyelést és védelmet igényel – nem a fájdalom ellen, hanem éppen azért, mert a fájdalom hiánya teszi sebezhetővé őket.
A CIPA-szindróma és a veszélyei
- A CIPA-szindróma teljes neve: veleszületett fájdalomérzéketlenség anhidrózissal.
- A NTRK1 gén mutációja okozza, amely az idegrendszer fejlődését befolyásolja.
- Az érintett személyek nem éreznek fájdalmat, hőmérsékletet és nem izzadnak.
- Az izzadásképtelenség életveszélyes túlmelegedést okozhat.
- A fájdalomérzéketlenség miatt a sérülések és belső bajok észrevétlenül maradnak.
- A betegség jelenleg nem gyógyítható – a kezelés a szövődmények megelőzésére irányul.
Mi a CIPA-szindróma, és mi okozza a fájdalomérzéketlenséget?
A CIPA-szindróma neve angol rövidítésből ered: Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis, vagyis veleszületett fájdalomérzéketlenség izzadásképtelenséggel. A betegséget a NTRK1 gén – más nevén TRKA gén – recesszív öröklésű mutációja okozza. Ez a gén az idegrendszer fejlődésében kulcsfontosságú idegi növekedési faktor receptorát kódolja, amelynek hiányában a fájdalom- és hőérzékelésért, valamint az izzadásért felelős idegrostok nem fejlődnek ki megfelelően.
Következményként az érintett személyek nem rendelkeznek működő fájdalomérzékelő idegrostokkal – sem az éles, szúró fájdalmat érzékelő, sem a mély, tompa fájdalmat közvetítő pályák nem működnek. Emellett a hőérzékelés is hiányzik vagy súlyosan károsodott, és az izzadásért felelős verejtékmirigyek szintén nem működnek megfelelően.
A betegség rendkívül ritka – világszerte néhány száz dokumentált eset ismert. Leggyakrabban Japánban írták le, ahol a zárt közösségek és a rokoni házasságok miatt a recesszív mutáció terjedése nagyobb valószínűségű, de más etnikumokban is előfordulhat. Magyarországon elvétve találkoznak ezzel a diagnózissal.
Miért veszélyes a fájdalomérzéketlenség?
A fájdalom az emberi szervezet egyik legfontosabb figyelmeztető rendszere – jelzi, ha valami sérülés, gyulladás vagy belső rendellenesség van kialakulóban, és cselekvésre készteti az érintettet. CIPA-szindrómában ez a figyelmeztető rendszer teljesen hiányzik, ami azt jelenti, hogy a sérülések, törések, fertőzések és belső bajok észrevétlenül haladhatnak előre.
Az érintett gyermekek csecsemőkorban is mutatják már a betegség jeleit: nem sírnak fájdalomra, nem rántják vissza a kezüket a forró tárgyaktól, és első fogzáskor sokszor saját nyelvüket, ajkukat és ujjaikat rágják meg anélkül, hogy ez fájdalmat okozna számukra. A nem érzékelt sérülések, ismétlődő csonttörések és az ízületek károsodása hosszú távon mozgáskorlátozottsághoz vezet. A szájüregi öncsonkítás különösen jellemző kisgyermekkori tünet, amelynek megelőzésére egyes esetekben a tejfogakat is eltávolítják.
Az izzadásképtelenség – anhidrózis – önmagában is életveszélyes állapotot teremthet: az emberi szervezet az izzadáson keresztül szabályozza hőmérsékletét, és ha ez a mechanizmus hiányzik, a test hőmérséklete fizikai megterhelés vagy meleg időjárás hatására gyorsan, életveszélyes szintre emelkedhet. A hőguta CIPA-szindrómás személyeknél az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szövődmény.
Hogyan élnek a CIPA-szindrómás személyek?
A CIPA-szindrómás gyermekek gondozása rendkívüli odafigyelést igényel. Mivel nem jelzik a fájdalmat, szüleiknek és gondozóiknak folyamatosan figyelniük kell minden apró sérülésre, duzzanatra, elszíneződésre, amely belső bajra utalhat. Rendszeres orvosi ellenőrzés, fogászati szűrés, ortopédiai vizsgálat és szemészeti ellenőrzés mind részei az ellátásnak – a fájdalom hiányában ezek pótolják a természetes figyelmeztető rendszert.
A hőmérséklet-szabályozás biztosítása szintén állandó feladat: meleg időben légkondicionált környezet, rendszeres hőmérőzés, bő folyadékbevitel és a fizikai megterhelés kerülése elengedhetetlen. Sportolás, meleg fürdő vagy akár hosszabb szabadtéri tartózkodás is veszélyes lehet, ha az érintett nem kap megfelelő figyelmet és hűtést.
Felnőttkorban az érintett személyek megtanulhatnak bizonyos mértékig alkalmazkodni a betegséghez – testük rendszeres ellenőrzésével, óvatos életvitellel és tudatos kockázatkezeléssel. Ennek ellenére az átlagos várható élettartam CIPA-szindrómában rövidebb, mint az egészséges populációban, mivel a fel nem ismert belső sérülések és a hőguta komoly életveszélyt jelent.
Kezelés és kutatás
A CIPA-szindrómának jelenleg nincs gyógymódja – a kezelés teljes egészében a szövődmények megelőzésére és kezelésére irányul. A fogászati beavatkozásoktól az ortopédiai kezeléseken át a hőmérséklet-menedzsmentig minden területen speciális protokollok szükségesek. A fájdalommentesség miatt az orvosi beavatkozások ugyan könnyebben elvégezhetők – a beteg nem szenved tőlük –, de a gyógyulás nyomon követése is nehezebb, mivel a szokásos jelek hiányoznak.
A NTRK1 gén szerepének megismerése az idegrendszer fejlődésében fontos kutatási terület, amelyből nemcsak a CIPA-szindróma, hanem más neuropátiás fájdalmak kezelése is profitálhat. Génterápiás megközelítések vizsgálata folyamatban van, bár ezek a betegség lezajlott idegrendszeri fejlődési elmaradásait nem tudják visszafordítani – legfeljebb a jövőbeli károsodások mérséklésében segíthetnek.
A CIPA-szindróma ritkaságából fakadóan az érintett családok sokszor elszigeteltek, és nehezen találnak megfelelő szakértelemmel rendelkező orvost.
Nemzetközi ritkabetegség-hálózatok és betegszervezetek segítenek az érintetteknek a tájékozódásban, a szakemberek megtalálásában és az egymással való kapcsolattartásban – ez az a közösségi háló, amely a gyógyszer hiányában is kapaszkodót nyújthat.