CIPA-szindróma – amikor a fájdalomérzéketlenség nem áldás, hanem veszély

A CIPA-szindróma az egyik legritkább és legsúlyosabb következményekkel járó veleszületett idegrendszeri betegség. Az érintett gyermekek és felnőttek élete folyamatos odafigyelést és védelmet igényel – nem a fájdalom ellen, hanem éppen azért, mert a fájdalom hiánya teszi sebezhetővé őket.

A CIPA-szindróma veszélye, hogy a fájdalomérzet hiánya miatt súlyos sérülések sem derülnek ki időben.

A CIPA-szindróma és a veszélyei A CIPA-szindróma teljes neve: veleszületett fájdalomérzéketlenség anhidrózissal.

A NTRK1 gén mutációja okozza, amely az idegrendszer fejlődését befolyásolja.

Az érintett személyek nem éreznek fájdalmat, hőmérsékletet és nem izzadnak.

Az izzadásképtelenség életveszélyes túlmelegedést okozhat.

A fájdalomérzéketlenség miatt a sérülések és belső bajok észrevétlenül maradnak.

A betegség jelenleg nem gyógyítható – a kezelés a szövődmények megelőzésére irányul.

Mi a CIPA-szindróma, és mi okozza a fájdalomérzéketlenséget?

A CIPA-szindróma neve angol rövidítésből ered: Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis, vagyis veleszületett fájdalomérzéketlenség izzadásképtelenséggel. A betegséget a NTRK1 gén – más nevén TRKA gén – recesszív öröklésű mutációja okozza. Ez a gén az idegrendszer fejlődésében kulcsfontosságú idegi növekedési faktor receptorát kódolja, amelynek hiányában a fájdalom- és hőérzékelésért, valamint az izzadásért felelős idegrostok nem fejlődnek ki megfelelően.

Következményként az érintett személyek nem rendelkeznek működő fájdalomérzékelő idegrostokkal – sem az éles, szúró fájdalmat érzékelő, sem a mély, tompa fájdalmat közvetítő pályák nem működnek. Emellett a hőérzékelés is hiányzik vagy súlyosan károsodott, és az izzadásért felelős verejtékmirigyek szintén nem működnek megfelelően.

A betegség rendkívül ritka – világszerte néhány száz dokumentált eset ismert. Leggyakrabban Japánban írták le, ahol a zárt közösségek és a rokoni házasságok miatt a recesszív mutáció terjedése nagyobb valószínűségű, de más etnikumokban is előfordulhat. Magyarországon elvétve találkoznak ezzel a diagnózissal.

Miért veszélyes a fájdalomérzéketlenség?

A fájdalom az emberi szervezet egyik legfontosabb figyelmeztető rendszere – jelzi, ha valami sérülés, gyulladás vagy belső rendellenesség van kialakulóban, és cselekvésre készteti az érintettet. CIPA-szindrómában ez a figyelmeztető rendszer teljesen hiányzik, ami azt jelenti, hogy a sérülések, törések, fertőzések és belső bajok észrevétlenül haladhatnak előre.