Mutáns „szuperdisznók” garázdálkodnak a nukleáris zónában – Hatalmas károkat okoznak

Rémisztő invazív faj rombolja tovább a környezetet a fukusimai tiltott zóna környékén. Mint ismeretes, 2011-ben egy földrengés miatt az atomerőmű több reaktorblokkjában olvadást indított el, a rengés keltette cunamiról már nem is beszélve. A nukleáris katasztrófa több mint 450 000 ember otthonát pusztította el, de a helyi gazdák is kénytelenek voltak hátrahagyni állataikat. Utóbbi az oka annak, hogy genetikailag módosult vaddisznók árasztották el a területet, és további károkat okoznak a helyieknek.
Mutáns vaddisznók Fukusimában
- A 2011-es atomerőmű-baleset után sok gazda volt kénytelen hátrahagyni állatait.
- Az elszabadult sertések mutáns szuperdisznókat hoztak létre.
- A fukusimai vaddisznók óriási károkat okoznak a helyi ökoszisztémában.
Szuperdisznó-invázió az atomerőmű vonzáskörzetében
A fukusimai katasztrófa helyszíne egy rémisztő biológiai kísérlet színtere lett: megmutatja, hogy az emberi tevékenység ellenőrzés hiányában mit okoz. Ugyanis a baleset után lakhatatlanná vált területekről a helyi gazdáknak is el kellett menekülnie, ők pedig nyitva hagyták sertéstelepeik ajtaját. Ennél fogva a házi sertések kiszabadultak a természetbe, és szaporodásba kezdtek a helyi vaddisznó populációval.
Az így létrejött hibridek félelmetes ütemben sokasodnak, aminek okát a japán Hirosaki Egyetem kutatói fejtették meg. 2015 és 2018 között gyűjtöttek adatokat az állatok genetikai tulajdonságairól, a kutatásokon pedig döbbenetes dolgot találtak, amikor a kocáktól származó ún. mitokondriális DNS-t vizsgálták.
Kiderült, hogy a hibrid vaddisznók genetikája jóval gyorsabban hígult, mint ami a természetben lehetséges lenne. Ennek oka az, hogy az utódok örökölték a házisertés rendkívül gyors, egy éven belül többször is lezajló szaporodási ciklusát.
Mindeközben a DNS többi részén továbbra is a vaddisznó-gének dominálnak. Ez a rendkívüli sebességű szaporodás az oka, hogy a környéken szinte kezelhetetlenné vált a túlszaporodó sertéspopuláció. Több jelentés is érkezett arról, hogy betörnek az elhagyatott farmokra, településekre, de már az emberek lakta területeken is megjelentek.
Mégis az a legfélelmetesebb, hogy a hibrid vaddisznók nemcsak Fukusima környékén, hanem globális léptékben is problémát jelentenek. Többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, illetve bizonyos európai régiókban is pusztít az invazív faj. Ahol csak elszaporodik, irtja az őshonos fajokat, felforgatva az ökoszisztémát, mely végül a helyi lakosság életére is kihat.
Talán a vaddisznó az egyik legveszélyesebb invazív faj, mely páratlan alkalmazkodóképessége miatt bárhol képes megtelepedni. Egyetlen hátránya, hogy relatíve lassú a szaporodási ciklusa van, ám ezt a „hiányosságot” sikerült pótolnia a házisertésekkel való keresztezésnek hála.
