Mutáns „szuperdisznók” garázdálkodnak a nukleáris zónában – Hatalmas károkat okoznak

Rémisztő invazív faj rombolja tovább a környezetet a fukusimai tiltott zóna környékén. Mint ismeretes, 2011-ben egy földrengés miatt az atomerőmű több reaktorblokkjában olvadást indított el, a rengés keltette cunamiról már nem is beszélve. A nukleáris katasztrófa több mint 450 000 ember otthonát pusztította el, de a helyi gazdák is kénytelenek voltak hátrahagyni állataikat. Utóbbi az oka annak, hogy genetikailag módosult vaddisznók árasztották el a területet, és további károkat okoznak a helyieknek.

Mutáns vaddisznók lepték el a fukusimai tiltott zónát.

Forrás: Getty Images

Mutáns vaddisznók Fukusimában A 2011-es atomerőmű-baleset után sok gazda volt kénytelen hátrahagyni állatait.

Az elszabadult sertések mutáns szuperdisznókat hoztak létre.

A fukusimai vaddisznók óriási károkat okoznak a helyi ökoszisztémában.

Szuperdisznó-invázió az atomerőmű vonzáskörzetében

A fukusimai katasztrófa helyszíne egy rémisztő biológiai kísérlet színtere lett: megmutatja, hogy az emberi tevékenység ellenőrzés hiányában mit okoz. Ugyanis a baleset után lakhatatlanná vált területekről a helyi gazdáknak is el kellett menekülnie, ők pedig nyitva hagyták sertéstelepeik ajtaját. Ennél fogva a házi sertések kiszabadultak a természetbe, és szaporodásba kezdtek a helyi vaddisznó populációval.

Az így létrejött hibridek félelmetes ütemben sokasodnak, aminek okát a japán Hirosaki Egyetem kutatói fejtették meg. 2015 és 2018 között gyűjtöttek adatokat az állatok genetikai tulajdonságairól, a kutatásokon pedig döbbenetes dolgot találtak, amikor a kocáktól származó ún. mitokondriális DNS-t vizsgálták.

Kiderült, hogy a hibrid vaddisznók genetikája jóval gyorsabban hígult, mint ami a természetben lehetséges lenne. Ennek oka az, hogy az utódok örökölték a házisertés rendkívül gyors, egy éven belül többször is lezajló szaporodási ciklusát.

Mindeközben a DNS többi részén továbbra is a vaddisznó-gének dominálnak. Ez a rendkívüli sebességű szaporodás az oka, hogy a környéken szinte kezelhetetlenné vált a túlszaporodó sertéspopuláció. Több jelentés is érkezett arról, hogy betörnek az elhagyatott farmokra, településekre, de már az emberek lakta területeken is megjelentek.