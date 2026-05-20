A 2000-es évek szőke bombázója kitálalt: egy Oscar-díjas férfi letolta előtte a nadrágját

A 2000-es évek elején egyszerűen képtelenség volt úgy moziba menni vagy bekapcsolni a tévét, hogy ne botoljunk bele Hayden Panettiere-be. A tündéri, szőke bombázó szinte teljesen leuralta a korszak ifjúsági filmjeit és a Disney-kasszasikereket. Most azonban Hollywood sötét titkaiba engedett betekintést.

Hayden Panettiere végre megnyílt az őt ért atrocitásokról Hollywoodban.

Hayden Panettiere titkai Hollywoodból

Hayden a csúcson volt, a világ a lábai előtt hevert. Ki ne emlékezne a Hajrá csajok: mindent bele! pomponlányára, a Pata-csata vagány főhősnőjére, a Már megint Malcolm vagy épp a Hősök kultikus sorozataira, nem is beszélve a Sikoly 4-ről? Most azonban, 36 évesen elérkezettnek látta az időt, hogy lerántsa a leplet arról a kívülről csillogó, ám legbelül végtelenül sötét világról, ami a színfalak mögött várja a fiatal színésznőket. A frissen megjelent, This Is Me: A Reckoning című memoárjában olyan hátborzongató részleteket osztott meg a korai karrierjéről, amelyekre senki sem számított!

Hayden mindössze 19 éves volt, amikor egy exkluzív Los Angeles-i partin találta magát. A rendezvényen többnyire idősebb, befolyásos férfiak vettek részt, ezért úgy döntött, ideje hazamenni. Miközben a kabátját vette fel, odalépett hozzá a szakma egyik elismert, Oscar-díjas színésze (akinek nevét a könyvben nem fedi fel), és egy furcsa kifogással vonta magára a figyelmet: azt állította, hogy rágógumi ragadt a nadrágjára.

„Lenéztem, és azonnal visszahőköltem. Ennek a mélyen tisztelt, díjnyertes színésznek a heréi konkrétan kilógtak a nadrágja lehúzott cipzárjából” – emlékszik vissza Hayden a sokkoló pillanatra. Bár a színésznőt fizikai bántódás nem érte, az eset mély nyomot hagyott benne. „A rágós dolog teljesen összezavart. Biztos voltam benne, hogy ez csak valami részeg, idióta vicc, de korábban még sosem láttam felnőtt férfit így viselkedni. Sokkot kaptam” – írja.

Csapdába csalva egy luxusjachton

Ha ez még nem lenne elég, a Disney sztárja egy másik, talán még ijesztőbb traumáról is beszámolt a könyvében. Alig 18 évesen egy franciaországi jachtkiránduláson vett részt, ahová egy olyan személy hívta meg, akiben vakon megbízott. A „barát” azonban csúfosan visszaélt a bizalmával: szó szerint belökte őt az ágyba egy teljesen meztelen, híres férfi mellé. Hayden ma már tisztán látja, mennyire kiszolgáltatott volt akkoriban, hiába hitte magát felnőttnek:

Tény, hogy 18 éves voltam. Bár komoly élettapasztalattal rendelkeztem és rettentően érettnek gondoltam magam, a tudomány szerint az agy homloklebenye csak 25-26 éves korunkra fejlődik ki teljesen. Amint rájöttem, hogy veszélyben vagyok, a perspektívám teljesen megváltozott. De addigra már késő volt, szó szerint kint voltunk a nyílt tengeren.

Hayden történetében rengeteg tanulság rejlik

Hayden Panettiere bátor vallomása újabb bizonyíték arra, hogy a korai 2000-es évek csillogó álomgyára a színfalak mögött milyen sötét is volt valójában. A filmipar fiatal, tehetséges és szép lányként bárkit be tud kebelezni, ezért nagyon fontos az ilyen történetek nyilvánosságra hozatala.