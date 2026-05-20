Scherer Pétert gyászolja Szinetár Dóra: "A végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem" – Közös fotók

Május 19-én délelőtt meghalt Scherer Péter, az ország egyik legkedveltebb színésze. Családja, barátai, színésztársai és a közönség is gyászolja. Úgy tudni, egy ideje beteg volt, de azt a hozzá közelállók sem tudták, hogy mekkora a baj. A 64 éves színésztől Szinetár Dóra a közösségi oldalán is búcsúzik.

Scherer Péter az ország egyik legkedveltebb színésze volt.

Forrás: Veszprém Megyei Napló

Szinetár Dóra az Instagramján búcsúzik Scherer Pétertől

A színésznő posztjában elárulta, hogy sokáig csak rajongója volt Scherer Péternek, de a színész utolsó hónapjaiban együtt játszottak, amiről fotókat is megosztott, amelyeket az Instagramon ITT nézhetsz meg.

„Édes Pepe! Évtizedekig csak a rajongód voltam, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az Élet. Ez a fényképem maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így, a végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja egy napig a lányod voltam. Te tényleg olyan édes, kedves pasi voltál, amilyennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad! És kapj legalább annyi örömöt a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk” – búcsúzott a színésznő.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: