Ránc a fülcimpán? Jobb, ha komolyan veszed, erre a súlyos betegségre figyelmeztethet

Bár önmagában nem jelent betegséget, érdemes odafigyelni rá. A ránc a fülcimpán előjelezhet koszorúér-betegséget, de akár szívproblémát is.

Ha a ránc a fülcimpa alsó részétől indul és ferdén halad felfelé, akkor érdemes utánajárni a dolgoknak.

Ránc a fülcimpádon? A szívbaj előjelzője is lehet A fülcimpán futó mély, átlós ránc neve Frank-jel, amelyet több kutatás is összefüggésbe hozott a szív- és érrendszeri betegségekkel.

A szakértők szerint a jel az erek állapotáról árulkodhat, de önmagában nem számít diagnózisnak.

Érdemes lehet kivizsgálást, például vérvételt vagy kardiológiai vizsgálatot kérni.

Ránc a fülcimpán, aminek még orvosi neve is van

Az apró ránc neve: Frank-jel. A fülcimpa alsó részétől indul, és ferdén halad felfelé, megjelenhet a jobb és a bal fülcimpán is egy időben. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a Frank-jelnek a hajszálerek megváltozásához van köze, míg mások úgy vélik, hogy a jel a szervezet érrendszerének öregedésével függ össze.

Leegyszerűsítve: azok az érrendszeri változások, amelyek a szívben és más szervekben zajlanak, a fülcimpán is láthatóvá válhatnak. Olyan ez, mint a talp reflexpontjai: masszírozás közben egyfajta tükröt adnak a szervezet belső folyamatairól, állapotáról.

Ha ránc van a fülcimpámon, szívbeteg vagyok?

Ez egyáltalán nem biztos. Noha több vizsgálat is kimutatta már, hogy akiknél az a bizonyos ránc a fülcimpán megjelenik,

fennáll a koszorúér-betegség vagy más szív- és érrendszeri probléma, de az igazság az, hogy minden szervezet más és más.

Más páciensek diagnózisa alapján még nem következtethetünk a sajátunkra. A Frank-jelet nem érdemes figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor nem szabad a ráncocska láttán rögtön szívbetegséggel diagnosztizálni magunkat.

A fülcimparedő éppoly egyedi, mit az ujjlenyomatunk

A Frank-jelet meglehetősen könnyű összekeverni más apró ráncocskákkal. Az „igazi” Frank-jel mély, határozott, átlósan futó barázda. Amennyiben 30 és 50 éves kor között jelenik meg, lehetséges, hogy a háttérben korai érrendszeri elváltozás, például érelmeszesedés vagy magas koleszterinszint áll. Természetesen ez is csak részletes orvosi vizsgálat után jelenthető ki teljes bizonyossággal.