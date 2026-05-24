Ránc a fülcimpán? Jobb, ha komolyan veszed, erre a súlyos betegségre figyelmeztethet

Bár önmagában nem jelent betegséget, érdemes odafigyelni rá. A ránc a fülcimpán előjelezhet koszorúér-betegséget, de akár szívproblémát is.
Ránc a fülcimpádon? A szívbaj előjelzője is lehet
- A fülcimpán futó mély, átlós ránc neve Frank-jel, amelyet több kutatás is összefüggésbe hozott a szív- és érrendszeri betegségekkel.
- A szakértők szerint a jel az erek állapotáról árulkodhat, de önmagában nem számít diagnózisnak.
- Érdemes lehet kivizsgálást, például vérvételt vagy kardiológiai vizsgálatot kérni.
Ránc a fülcimpán, aminek még orvosi neve is van
Az apró ránc neve: Frank-jel. A fülcimpa alsó részétől indul, és ferdén halad felfelé, megjelenhet a jobb és a bal fülcimpán is egy időben. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a Frank-jelnek a hajszálerek megváltozásához van köze, míg mások úgy vélik, hogy a jel a szervezet érrendszerének öregedésével függ össze.
Leegyszerűsítve: azok az érrendszeri változások, amelyek a szívben és más szervekben zajlanak, a fülcimpán is láthatóvá válhatnak. Olyan ez, mint a talp reflexpontjai: masszírozás közben egyfajta tükröt adnak a szervezet belső folyamatairól, állapotáról.
Ha ránc van a fülcimpámon, szívbeteg vagyok?
Ez egyáltalán nem biztos. Noha több vizsgálat is kimutatta már, hogy akiknél az a bizonyos ránc a fülcimpán megjelenik,
fennáll a koszorúér-betegség vagy más szív- és érrendszeri probléma, de az igazság az, hogy minden szervezet más és más.
Más páciensek diagnózisa alapján még nem következtethetünk a sajátunkra. A Frank-jelet nem érdemes figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor nem szabad a ráncocska láttán rögtön szívbetegséggel diagnosztizálni magunkat.
A fülcimparedő éppoly egyedi, mit az ujjlenyomatunk
A Frank-jelet meglehetősen könnyű összekeverni más apró ráncocskákkal. Az „igazi” Frank-jel mély, határozott, átlósan futó barázda. Amennyiben 30 és 50 éves kor között jelenik meg, lehetséges, hogy a háttérben korai érrendszeri elváltozás, például érelmeszesedés vagy magas koleszterinszint áll. Természetesen ez is csak részletes orvosi vizsgálat után jelenthető ki teljes bizonyossággal.
Fogadjunk, hogy e cikk elolvasása után szemügyre veszed saját fülcimpádat. Bármit is látsz majd, ne feledd, hogy a mély fülcimpa-barázda még nem jelenti azt, hogy azonnal mentőt kellene hívnod magadhoz, de legyen a következő lépes egy vérvétel, utána pedig időpontfoglalás egy szakorvosi vizsgálatra.
