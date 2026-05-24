Ránc a fülcimpán? Jobb, ha komolyan veszed, erre a súlyos betegségre figyelmeztethet

Jónás Ágnes
2026.05.24.
Szoktad nézegetni a fülcimpádat? Ne szégyelld, ha nem – sokan vagyunk ezzel így, habár állítólag a fülcimpán megjelenő ránc a kutatások szerint kapcsolatban állhat a szív- és érrendszeri problémákkal. Mielőtt pánikolni kezdenél, olvasd el cikkünket, hogy megtudd, pontosan mi állhat a háttérben.

Bár önmagában nem jelent betegséget, érdemes odafigyelni rá. A ránc a fülcimpán előjelezhet koszorúér-betegséget, de akár szívproblémát is. 

Ha a ránc a fülcimpa alsó részétől indul és ferdén halad felfelé, akkor érdemes utánajárni a dolgoknak.
Ránc a fülcimpádon? A szívbaj előjelzője is lehet

  • A fülcimpán futó mély, átlós ránc neve Frank-jel, amelyet több kutatás is összefüggésbe hozott a szív- és érrendszeri betegségekkel. 
  • A szakértők szerint a jel az erek állapotáról árulkodhat, de önmagában nem számít diagnózisnak. 
  • Érdemes lehet kivizsgálást, például vérvételt vagy kardiológiai vizsgálatot kérni.

Ránc a fülcimpán, aminek még orvosi neve is van

Az apró ránc neve: Frank-jel. A fülcimpa alsó részétől indul, és ferdén halad felfelé, megjelenhet a jobb és a bal fülcimpán is egy időben. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a Frank-jelnek a hajszálerek megváltozásához van köze, míg mások úgy vélik, hogy a jel a szervezet érrendszerének öregedésével függ össze. 

Leegyszerűsítve: azok az érrendszeri változások, amelyek a szívben és más szervekben zajlanak, a fülcimpán is láthatóvá válhatnak. Olyan ez, mint a talp reflexpontjai: masszírozás közben egyfajta tükröt adnak a szervezet belső folyamatairól, állapotáról. 

Ha ránc van a fülcimpámon, szívbeteg vagyok? 

Ez egyáltalán nem biztos. Noha több vizsgálat is kimutatta már, hogy akiknél az a bizonyos ránc a fülcimpán megjelenik, 

fennáll a koszorúér-betegség vagy más szív- és érrendszeri probléma, de az igazság az, hogy minden szervezet más és más. 

Más páciensek diagnózisa alapján még nem következtethetünk a sajátunkra. A Frank-jelet nem érdemes figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor nem szabad a ráncocska láttán rögtön szívbetegséggel diagnosztizálni magunkat. 

A fülcimparedő éppoly egyedi, mit az ujjlenyomatunk

A Frank-jelet meglehetősen könnyű összekeverni más apró ráncocskákkal. Az „igazi” Frank-jel mély, határozott, átlósan futó barázda. Amennyiben 30 és 50 éves kor között jelenik meg, lehetséges, hogy a háttérben korai érrendszeri elváltozás, például érelmeszesedés vagy magas koleszterinszint áll. Természetesen ez is csak részletes orvosi vizsgálat után jelenthető ki teljes bizonyossággal. 

A Frank-jel nem diagnózis! Sokkal inkább egy figyelemfelkeltő jel, amely időben figyelmeztet a kivizsgálásra, a megelőzés fontosságára.
Fogadjunk, hogy e cikk elolvasása után szemügyre veszed saját fülcimpádat. Bármit is látsz majd, ne feledd, hogy a mély fülcimpa-barázda még nem jelenti azt, hogy azonnal mentőt kellene hívnod magadhoz, de legyen a következő lépes egy vérvétel, utána pedig időpontfoglalás egy szakorvosi vizsgálatra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
