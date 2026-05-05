„Eléggé fájt” − Videón, ahogy felgyújtja magát, majd péniszével elhúz egy 2 tonnás autót a férfi − Videó

Az angliai békés kisvárosban mindenki egy nyugodt és eseménytelen napra számított április 30-án, de az egyik csendes utcán egy férfi bizony komoly kihívásra szánta el magát. John Stephenson ugyanis olyan rekordra készült, aminek láttán nők és férfiak egyaránt felszisszentek.

Ezt az őrült rekordkísérletet eszedbe ne jusson kipróbálni!

Egy 50 éves férfi elképesztő próbatételnek vetette alá magát.

Nem ez volt az első eset, hogy John őrült rekordot akart felállítani.

Állítása szerint azért borították lángok közben, hogy nagyobb kihívást jelentsen.

Őrült rekordkísérlet többszörös hátráltatással

A festő és mázolóként dolgozó angol John Stephenson ugyan 50 éves, de imádja extrém dolgokban kipróbálni magát. A nyugat-yorkshire- i Halifaxban, április 30-án azonban olyat tett, amire talán még az őt segítők sem voltak felkészülve.

John-t először felgyújtották, majd elhúzott egy 2 tonnás autót. A 40 méteres táv és a lángoló férfi már önmagában is döbbenetes látvány, de az a tény, hogy a vontatókötél a nemi szervéhez volt kötve, a férfi pedig csak azzal húzta, szinte hihetetlen. Az utcában lakók egészen biztosan sokkot kaptak, amikor kinéztek az ablakon.

A háromgyermekes apa szerint „eléggé fájdalmas” volt, de azt állítja, hogy a rekordkísérlet után odalent minden ép maradt.

Kutatásaim alapján senki a világon nem csinált még ilyet

– mondta John, akinek a rekord felállítása mellett ezzel az őrült mutatvánnyal az is a célja volt, hogy felhívja a figyelmet a prosztatarákra. Az 50 éves férfi egyébként külön-külön már húzott el így autót, de a lángok és a nemi szerv most először jelentettek közös metszéspontot.

Senki se próbálja John után csinálni ezt az őrült mutatványt, hiszen egyenként is sérülés- és életveszélyesek!

