„Eléggé fájt” − Videón, ahogy felgyújtja magát, majd péniszével elhúz egy 2 tonnás autót a férfi − Videó

Az angliai békés kisvárosban mindenki egy nyugodt és eseménytelen napra számított április 30-án, de az egyik csendes utcán egy férfi bizony komoly kihívásra szánta el magát. John Stephenson ugyanis olyan rekordra készült, aminek láttán nők és férfiak egyaránt felszisszentek.
- Egy 50 éves férfi elképesztő próbatételnek vetette alá magát.
- Nem ez volt az első eset, hogy John őrült rekordot akart felállítani.
- Állítása szerint azért borították lángok közben, hogy nagyobb kihívást jelentsen.
Őrült rekordkísérlet többszörös hátráltatással
A festő és mázolóként dolgozó angol John Stephenson ugyan 50 éves, de imádja extrém dolgokban kipróbálni magát. A nyugat-yorkshire- i Halifaxban, április 30-án azonban olyat tett, amire talán még az őt segítők sem voltak felkészülve.
John-t először felgyújtották, majd elhúzott egy 2 tonnás autót. A 40 méteres táv és a lángoló férfi már önmagában is döbbenetes látvány, de az a tény, hogy a vontatókötél a nemi szervéhez volt kötve, a férfi pedig csak azzal húzta, szinte hihetetlen. Az utcában lakók egészen biztosan sokkot kaptak, amikor kinéztek az ablakon.
A háromgyermekes apa szerint „eléggé fájdalmas” volt, de azt állítja, hogy a rekordkísérlet után odalent minden ép maradt.
Kutatásaim alapján senki a világon nem csinált még ilyet
– mondta John, akinek a rekord felállítása mellett ezzel az őrült mutatvánnyal az is a célja volt, hogy felhívja a figyelmet a prosztatarákra. Az 50 éves férfi egyébként külön-külön már húzott el így autót, de a lángok és a nemi szerv most először jelentettek közös metszéspontot.
Senki se próbálja John után csinálni ezt az őrült mutatványt, hiszen egyenként is sérülés- és életveszélyesek!
