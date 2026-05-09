Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 9., szombat Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
botrány

Sarah Ferguson barátai kitálaltak: ilyen bizarr viszonyban van az Epstein-botrány miatt a kegyvesztett András herceggel

botrány Sarah Ferguson András herceg
Egykor a világ legboldogabb elvált párja voltak, mostanra az Epstein-botrány miatt azonban sok minden megváltozott. Mutatjuk, hogy áll most Sarah Ferguson és András herceg furcsa kapcsolata.

Egyes hírek szerint remeteként él, de a barátai másként látják. Hiába váltak el évtizedekkel ezelőtt, Sarah Ferguson és András herceg kapcsolata különösen szoros maradt. A Jeffrey Epstein-botrány azonban még ezt a furcsa, de működő szövetséget is alapjaiban rázta meg, de talán nem úgy, ahogy azt hinnéd.

Sarah Ferguson és andrás herceg kapcsolata
Sarah Ferguson csalódott és mélyen magányos.
Forrás: UK Press

Minden, amit tudni lehet Sarah Ferguson és András herceg jelenlegi kapcsolatáról 

  • Mintegy 30 évig ők voltak a világ legboldogabb elvált párja.
  • Az Epstein-botrány kirobbanása után kapcsolatuk átalakult. 
  • Az egykori hercegné hosszú ideig kiállt András herceg mellett.
  • Barátai meséltek arról, hogy áll most az egykor erős szövetségük.

Sarah Ferguson és András herceg házassága sosem volt botrányoktól mentes, de válásuk után is évekig együtt éltek a windsori Royal Lodge-ban. Bár külön hálószobában aludtak, Fergie korábban arról beszélt, hogy minden nap együtt teáztak, kapcsolatuk pedig továbbra is rendkívül erős és közeli maradt. Az egykori hercegné hosszú ideig kiállt volt férje mellett, de a Jeffrey Epstein-botrány végül megtörte ezt a hatalmas szövetséget. Nemcsak a korábbi rezidenciájukat kellett elhagyniuk miatta, de szembe kellett nézniük a nyilvánosság ítélkező tekintetével és szavaival is.

Sarah évtizedeken át rendkívül lojális maradt Andráshoz, még akkor is, amikor a közvélemény ellene fordult. Sokan meglepődtek azon, mennyire elkötelezett maradt a legsúlyosabb vizsgálati időszakokban is

 – idézi Sarah Ferguson egyik barátját a Radar Online

Ilyen Sarah Ferguson és András herceg viszonya

„Ami korábban egy különösen szoros kapcsolat volt, azt mára stressz, elszigeteltség és kimerültség terheli” – mesélte egy másik közeli ismerős. A forrás szerint „szomorúság lengi körbe” a kapcsolatukat, mert az Epstein-ügy „megváltoztatta azt is, ahogyan élnek, kommunikálnak és ahogyan a közös jövőjüket elképzelték”.

A bennfentesek szerint Sarah Ferguson úgy érzi, egyedül cipeli a botrány társadalmi és érzelmi következményeit. Azt gondolta, hogy ezt az időszakot is közösen fogják átvészelni, András herceg azonban minden téren eltávolodott tőle. Bár technikailag még tartják a kapcsolatot, már messze nem olyan szoros a viszonyuk, mint korábban.

Fergie jelenleg a volt férjénél sokkal bizonytalanabb életet él, nagymértékben támaszkodva barátai nagylelkűségére és diszkréciójára.

Ezek is érdekelhetnek:

Pofátlanok és követelőzőek: András és Sarah Ferguson kiköltöznek a Royal Lodge-ból, de feltételeket szabtak

A botrányaikat követő nyomás hatására a yorki hercegi pár megállapodott abban, hogy elhagyják a windsori bérleményüket. Ennek azonban ára van: András herceg és Sarah Ferguson külön rezidenciát követelnek maguknak.

Sarah Ferguson kiáll a bukott András herceg mellett: a volt yorki hercegné sem ártatlan bárány

A volt yorki hercegné továbbra is támogatja kegyvesztett volt férjét, András herceget, akitől megvonták királyi címeit és kitüntetéseit. András visszavonulásáról a döntés már napokkal azelőtt született, hogy Virginia Giuffre posztumusz memoárja megjelenne, amely újabb részleteket tár fel az Epstein-ügy hátteréről. A botrány Sarah Fergusont sem kerülte el, pláne, hogy ő maga is kapcsolatban volt a bűnözővel és annak hálózatával.

Harmadik babáját várja Eugénia hercegnő − Így reagált Károly király

A közösségi médiában tették közzé a nagy hírt. Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank családja hamarosan gyarapodik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu