Sarah Ferguson barátai kitálaltak: ilyen bizarr viszonyban van az Epstein-botrány miatt a kegyvesztett András herceggel

Egyes hírek szerint remeteként él, de a barátai másként látják. Hiába váltak el évtizedekkel ezelőtt, Sarah Ferguson és András herceg kapcsolata különösen szoros maradt. A Jeffrey Epstein-botrány azonban még ezt a furcsa, de működő szövetséget is alapjaiban rázta meg, de talán nem úgy, ahogy azt hinnéd.

Sarah Ferguson csalódott és mélyen magányos.

Minden, amit tudni lehet Sarah Ferguson és András herceg jelenlegi kapcsolatáról Mintegy 30 évig ők voltak a világ legboldogabb elvált párja.

Sarah Ferguson és András herceg házassága sosem volt botrányoktól mentes, de válásuk után is évekig együtt éltek a windsori Royal Lodge-ban. Bár külön hálószobában aludtak, Fergie korábban arról beszélt, hogy minden nap együtt teáztak, kapcsolatuk pedig továbbra is rendkívül erős és közeli maradt. Az egykori hercegné hosszú ideig kiállt volt férje mellett, de a Jeffrey Epstein-botrány végül megtörte ezt a hatalmas szövetséget. Nemcsak a korábbi rezidenciájukat kellett elhagyniuk miatta, de szembe kellett nézniük a nyilvánosság ítélkező tekintetével és szavaival is.

Sarah évtizedeken át rendkívül lojális maradt Andráshoz, még akkor is, amikor a közvélemény ellene fordult. Sokan meglepődtek azon, mennyire elkötelezett maradt a legsúlyosabb vizsgálati időszakokban is

– idézi Sarah Ferguson egyik barátját a Radar Online.

Ilyen Sarah Ferguson és András herceg viszonya

„Ami korábban egy különösen szoros kapcsolat volt, azt mára stressz, elszigeteltség és kimerültség terheli” – mesélte egy másik közeli ismerős. A forrás szerint „szomorúság lengi körbe” a kapcsolatukat, mert az Epstein-ügy „megváltoztatta azt is, ahogyan élnek, kommunikálnak és ahogyan a közös jövőjüket elképzelték”.

A bennfentesek szerint Sarah Ferguson úgy érzi, egyedül cipeli a botrány társadalmi és érzelmi következményeit. Azt gondolta, hogy ezt az időszakot is közösen fogják átvészelni, András herceg azonban minden téren eltávolodott tőle. Bár technikailag még tartják a kapcsolatot, már messze nem olyan szoros a viszonyuk, mint korábban.