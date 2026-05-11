„Megdermedtem" – Egy nő azonnal összepakolt, amint meglátta, mit írt párja a ChatGPT-nek

Simon Benedek
2026.05.11.
Egy nő története bejárta a világsajtót, miután véletlenül beleolvasott párja ChatGPT-beszélgetéseibe. Sokkoló dolgot talált, szakítás lett a vége!

Lindsey Hallnak eszébe sem jutott, hogy szakítás is lehet a vége annak, ha egy pillanatra kölcsönveszi a párja laptopját. Ehelyett olyan beszélgetésekre bukkant, amelyek alapjaiban rengették meg a párkapcsolatukba vetett bizalmát. A PR-szakemberként dolgozó nő később egy bejegyzésben írta le a történteket, amelyben bevallotta: „Csak bámultam, és azonnal azt kívántam, bárcsak soha ne láttam volna meg ezt”.

  • Egy nő véletlenül rábukkant párja ChatGPT-beszélgetéseire.
  • A férfi a mesterséges intelligenciának vallott a kapcsolatukról.
  • Az írás annyira megdöbbentő volt, hogy a nő még aznap éjjel szó nélkül elköltözött. 

Szakítási ok: a párkapcsolatukról beszélgetett a ChatGPT-vel

Lindsey Hall elmondása szerint, amikor kölcsönvette a párja laptopját még nem sejtette, hogy talán hamarosan szakítanak. Sokan azt gondolhatják, hogy a férfi megcsalta a nőt, azonban meglepő módon Lindsey nem hűtlenségre utaló jeleket talált, hanem egy különálló beszélgetést, amelyet a párja ChatGPT-vel folytatott, „kapcsolati problémák és bizonytalanság” címmel.

„Megdermedtem. Erre egyáltalán nem számítottam” – idézte fel Lindsey.

Ahogy tovább olvasott, egyre világosabbá vált számára, hogy a férfi a kapcsolatukról, az iránta érzett érzelmeiről és vonzalmáról is komoly kétségeket fogalmazott meg. A beszélgetésben a férfi többek között a nő külsejét, személyiségét és korábbi evészavarát is kritizálta. A legmegrázóbb a nő szerint az volt, amikor a férfi ezt írta:

Egyszerűen nem vagyok rá büszke, hogy vele vagyok

A ChatGPT erre így válaszolt: „Akkor érdemes lehet lezárnia a kapcsolatot”. Lindsey később így fogalmazott: „Nem olyan ember voltam, akit csodál. Inkább csak teher voltam. Amikor befejeztem a beszélgetés végignézését, azon gondolkodtam, vajon hány ilyen van még?”

Csendes szakítás: „Szó nélkül mentem el”

A nő elmondása szerint teljesen sokkos állapotba került a történtek után. „Amikor végeztem, ott ültem, teljesen dermedten. Túl sok volt ahhoz, hogy feldolgozzam, túl zavaros ahhoz, hogy dühös legyek” – írta a nő, aki még aznap éjjel összepakolt és elhagyta a férfi lakását.

„Hirtelen megnyugodtam, mintha a testem vészüzemmódba kapcsolt volna. Szó nélkül mentem el.”

Nem sokkal később a férfi hívogatni kezdte, majd a ház előtt is megjelent. Amikor Lindsey végül bevallotta, hogy elolvasta a beszélgetéseket, a férfi reakciója ennyi volt: „Istenem… ne. Ne. Ó, ne”.

A kapcsolat végül nem élte túl a történteket. Lindsey szerint nemcsak a férfi kétségei voltak a problémásak, hanem az is, hogy ezek ilyen nyers, mesterséges intelligenciával folytatott formában kerültek felszínre. Később azt is hozzátette, hogy az eset óta más szemmel nézi a mesterséges intelligencia használatát a párkapcsolatokban:

„Ha valaki AI-t használ az érzései feldolgozására vagy üzenetek írására, érdemes erről beszélgetni. Ez akár értékrendbeli különbség is lehet egy párkapcsolatban.”

