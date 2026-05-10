Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
igaz történet

„Azt hittem, sosem fogok talpra állni a szakítás után– 6 hónappal később a volt pasim esküvőjén találtam meg az igazit ”

igaz történet esküvő szívfájdalom szakítás
Life
2026.05.10.
Egy szakítás sosem könnyű, de olykor a legsötétebb időszakaink egy új fejezetet nyitnak az életünkben. Egy fiatal nő Redditen számolt be szívfájdalmáról, és ezt a párkapcsolati drámát neked is el kell olvasnod!

A fiatal nő világa összeomlott párkapcsolatával együtt, de ez a szívfájdalom csak a kezdet volt. Akkor még nem sejtette, hogy a teljes megsemmisülés csak az előszobája volt egy olyan fordulatnak, amit még a legmerészebb romantikus filmek készítői is megirigyelnének. Mutatjuk a Reddit történet részleteit! 

párkapcsolat, dráma, szakítás
Ezt a párkapcsolati drámát neked is el kell olvasnod!
Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati válság és egy új élet kezdete 

A 27 éves nő története tipikusan indult: közös lakás, közös tervek, majd egy hűvös kedd este a teljes letaglózás. A pasijával való szakítása után hónapokig a lakásból sem volt ereje kimozdulni. „Úgy éreztem, egy selejt vagyok. Hiszen akinek öt év után csak úgy bemondják az unalmast, az nem ér semmit” – emlékszik vissza a lány a legnehezebb időszakra. A szakítás utáni első három hónap a túlélésről szólt. „Csak feküdtem a sötétben, és azt figyeltem, mikor online a közösségi médiában. Minden egyes posztja egy tőrdöfés volt, főleg amikor láttam, hogy alig pár héttel később már egy új lány tűnt fel mellette.” 

Ez a kis részlet sokakat mélyen megérintet, hiszen ki ne leste volna már meg az exe Instagram fiókját?  

A sors furcsa fintora, hogy pont az exe hirtelen jött esküvője hozta el a változást. Bár sokan ellenezték, a nő úgy döntött: emelt fővel megy el a szertartásra, amire a közös baráti kör miatt kapott meghívást. „Mindenki azt hitte, ott fogok zokogni a hátsó sorban, vagy jelenetet rendezek. Én is ettől féltem. De aztán a templom előtt, miközben a tűsarkúm beakadt a macskakőbe, egy ismeretlen kéz elkapott. Felnéztem, és ott állt az exem unokatestvére, akit ezer éve nem láttam.” A lagzi, ami elvileg a nő rémálma lett volna, végül élete legjobb éjszakájává vált.  

Ma, pontosan fél évvel a szakítás után a nő élete felismerhetetlen. Az új partnerével azóta elválaszthatatlanok, és a lány szerint a szakítás volt a legjobb dolog, ami történhetett vele. 

Azt hittem, sosem fogok talpra állni a szakítás után– 6 hónappal később a volt pasim esküvőjén találtam meg az igazit. Most egy olyan férfi van mellettem, aki mellett nem kell kevesebbnek mutatnom magam.

Mit tanultunk ebből az megható történetből? 

A szakítás nem a vég, hanem egy új kezdet is lehet, néha valaminek el kell tűnnie az életünkből, hogy helyet adjon valami sokkal jobbnak. Gyakran ott talál ránk a boldogság, ahol a legkevésbé számítunk rá. A szívfájdalom helyett nyitottnak kell lennünk ahhoz, hogy ránk találjon az igaz szerelem. 

Hasonló valós történeteink is érdekelhetnek:

„Gyűlölöm a férjem gyerekét” – Egy anya őszinte vallomása robbantotta fel az internetet

Gonosz mostoha vagy csak egy meg nem értett feleség? Elképesztő vitát generált egy fiatal nő vallomása, miszerint nem tudja szeretni férje gyermekét. Mutatjuk a sokkoló beszámolóját!

"A férjem azt mondta, barátként tekint rám" − Egy mondat, ami mindent megváltoztatott

A vallomás, ami egy 30-as éveiben járó nő életét teljesen megváltoztatta. Legyen szó párkapcsolatról vagy házasságról, ha a másik barátként tekint rád, azzal bizony kezdeni kell valamit.

„Vagy fogysz 20 kilót, vagy elfelejtheted, hogy valaha is hozzád érjek!"– A 33 éves anya kegyetlen ultimátumot kapott férjétől

A nő pajzsmirigybetegséggel és szülés utáni depresszióval küzd, de a férjét csak a mérleg nyelve érdekli. Mindenkit sokkolt a 33 éves anyuka vallomása, íme a borzalmas párkapcsolat részletei!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu