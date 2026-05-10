„Azt hittem, sosem fogok talpra állni a szakítás után– 6 hónappal később a volt pasim esküvőjén találtam meg az igazit ”

A fiatal nő világa összeomlott párkapcsolatával együtt, de ez a szívfájdalom csak a kezdet volt. Akkor még nem sejtette, hogy a teljes megsemmisülés csak az előszobája volt egy olyan fordulatnak, amit még a legmerészebb romantikus filmek készítői is megirigyelnének. Mutatjuk a Reddit történet részleteit!

Ezt a párkapcsolati drámát neked is el kell olvasnod!

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati válság és egy új élet kezdete Sosem könnyű a szakításból való felépülés pláne, ha a te szívedet törték össze.

A Reddit közössége teljes sokkban volt egy nő valós története miatt.

Mutatjuk a hollywoodi filmbe illő sztorit!

A 27 éves nő története tipikusan indult: közös lakás, közös tervek, majd egy hűvös kedd este a teljes letaglózás. A pasijával való szakítása után hónapokig a lakásból sem volt ereje kimozdulni. „Úgy éreztem, egy selejt vagyok. Hiszen akinek öt év után csak úgy bemondják az unalmast, az nem ér semmit” – emlékszik vissza a lány a legnehezebb időszakra. A szakítás utáni első három hónap a túlélésről szólt. „Csak feküdtem a sötétben, és azt figyeltem, mikor online a közösségi médiában. Minden egyes posztja egy tőrdöfés volt, főleg amikor láttam, hogy alig pár héttel később már egy új lány tűnt fel mellette.”

Ez a kis részlet sokakat mélyen megérintet, hiszen ki ne leste volna már meg az exe Instagram fiókját?

A sors furcsa fintora, hogy pont az exe hirtelen jött esküvője hozta el a változást. Bár sokan ellenezték, a nő úgy döntött: emelt fővel megy el a szertartásra, amire a közös baráti kör miatt kapott meghívást. „Mindenki azt hitte, ott fogok zokogni a hátsó sorban, vagy jelenetet rendezek. Én is ettől féltem. De aztán a templom előtt, miközben a tűsarkúm beakadt a macskakőbe, egy ismeretlen kéz elkapott. Felnéztem, és ott állt az exem unokatestvére, akit ezer éve nem láttam.” A lagzi, ami elvileg a nő rémálma lett volna, végül élete legjobb éjszakájává vált.

Ma, pontosan fél évvel a szakítás után a nő élete felismerhetetlen. Az új partnerével azóta elválaszthatatlanok, és a lány szerint a szakítás volt a legjobb dolog, ami történhetett vele.

Azt hittem, sosem fogok talpra állni a szakítás után– 6 hónappal később a volt pasim esküvőjén találtam meg az igazit. Most egy olyan férfi van mellettem, aki mellett nem kell kevesebbnek mutatnom magam.

Mit tanultunk ebből az megható történetből?

A szakítás nem a vég, hanem egy új kezdet is lehet, néha valaminek el kell tűnnie az életünkből, hogy helyet adjon valami sokkal jobbnak. Gyakran ott talál ránk a boldogság, ahol a legkevésbé számítunk rá. A szívfájdalom helyett nyitottnak kell lennünk ahhoz, hogy ránk találjon az igaz szerelem.