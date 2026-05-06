A szétválás mindig fájdalommal jár, de mi lenne, ha nem kellene azonnal lemondanunk arról, akihez még mindig kötődünk? Egy cég most erre talált ki egy igen izgalmas, de annál furcsább megoldást, méghozzá egy szakítást megkönnyítő AI formájában.

A mesterséges intelligencia átlépett egy határt? Szakításra tervezték, de érzelmi függőséget okozhat.

A mesterséges intelligencia már a szakítás feldolgozása során is segíthet Az ázsiai fiatalok már a szakításkor is az AI-hoz nyúlnak.

Ez a program félelmetesen képes utánozni az exek személyiségét.

Felmerül a személyiségi jogok megsértése és a virtuális párkapcsolatok elszaporodása.

Pár hónapja még azon döbbentünk le, hogy egyes emberek szó szerint megszemélyesítik az AI-t, volt, aki még hozzá is ment a mesterséges intelligencia karakteréhez. Most azonban egy új, igen nyugtalanító trend van kibontakozóban, méghozzá a kínai fiatalok körében. Olyan AI-modelleket használnak, amelyeket egészen egyszerűen képesek az exeikké formálni.

A nyílt forráskódú ex.skill AI-modul lehetővé teszi, hogy a felhasználók feltöltsenek korábbi partnereikről olyan, személyes adatokat és információkat tartalmazó fájlokat, mint a chat-üzenetek, fotók és közösségi média bejegyzések. Ezen felül teljesen személyre szabhatják a dedikált mesterséges intelligencia modellüket, hogy a lehető legjobban hasonlítson a korábbi partnerükre.

Mi ebben az aggályos?

A mesterséges intelligencia által vezérelt virtuális exek szó szerint a megszólalásig képesek utánozni a korábbi partner beszédstílusát, szófordulatait, mondásait, sőt még a finom nyelvi árnyalatokat is. Ezen túl tudnak az összes, velük megosztott közös élményről is. Bár az ex.skill alkotói egyértelműen kijelentették, hogy a projekt kizárólag a személyes reflexiót és az érzelmi gyógyulást hivatott szolgálni, mégis több aggályos pont merül fel ezzel kapcsolatban. Helyet kap a személyes adatok és a magánélet megsértése, valamint az AI-jal kapcsolatos érzelmi függőség kialakulásának kockázata is.

