Nem biztos, hogy szellem jár a házban: kutatók rájöttek, mi okozza a hátborzongató éjszakai zajokat

Nem kell szellemekre gyanakodni, ha egy régi házban éjszakánként furcsa zajokat hallunk, vagy megmagyarázhatatlan nyugtalanságot érzünk. Egy friss tanulmány szerint az ilyen élmények hátterében az infrahang állhat: olyan, 20 hertz alatti, alacsony frekvenciájú hang, amelyet az ember nem hall, a szervezete mégis reagál rá.

Nem biztos, hogy szellemek járnak az otthonunkban, ha megmagyarázhatatlan hangokat hallunk, vagy furcsa érzésünk támad

Nem szellemeket hallunk és érzünk az öreg épületekben

Rodney Schmaltz, a kanadai MacEwan Egyetem pszichológiaprofesszora, a kutatás vezető szerzője szerint régi épületekben gyakran jelentkezik az infrahang. Az elöregedett csövek, a szellőzőrendszerek, az utcai forgalom vagy akár ipari gépek is kelthetnek ilyen rezgéseket. És ha valaki eleve úgy lép be egy épületbe, hogy azt kísértetjárta helyként emlegetik, könnyebben gondolja a frucsa dolgokat természetfeletti jelenségnek. A kutatásban 36 ember vett részt. Egyedül ültek egy szobában, miközben megnyugtató vagy nyugtalanító zenét hallgattak. A résztvevők felénél rejtett mélynyomókon 18 hertzes infrahangot is lejátszottak. A vizsgálat előtt és után nyálmintát vettek tőlük, majd megkérdezték, hogyan érezték magukat, és szerintük jelen volt-e infrahang.

Az eredmények szerint azoknál, akiknek infrahangokat játszottak le, magasabb kortizolszintet mértek, ingerlékenyebbnek érezték magukat, kevésbé voltak érdeklődők. Azt viszont nem tudták egyértelműen megmondani, hogy valóban jelen volt-e az infrahang.

„Ez a tanulmány azt mutatja meg, hogy a test reagálhat az infrahangra akkor is, ha nem fogjuk fel, hogy azt halljuk” – mondta Schmaltz.

A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség, mert egyelőre nem világos, milyen hatása lehet a tartós infrahang-terhelésnek. A hosszan fennálló magas kortizolszint viszont a testi és a mentális egészségre is hatással lehet.

