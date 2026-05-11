2026. máj. 11., hétfő

Nem biztos, hogy szellem jár a házban: kutatók rájöttek, mi okozza a hátborzongató éjszakai zajokat

Horváth Angéla
2026.05.11.
Egy friss kutatás szerint a régi épületekben tapasztalható furcsa, nyugtalanító zajok mögött általában nem paranormális jelenségek, hanem alacsony frekvenciájú rezgések állnak. Az infrahangot az emberi fül általában nem hallja, a test viszont reagálhat rá.

Nem kell szellemekre gyanakodni, ha egy régi házban éjszakánként furcsa zajokat hallunk, vagy megmagyarázhatatlan nyugtalanságot érzünk. Egy friss tanulmány szerint az ilyen élmények hátterében az infrahang állhat: olyan, 20 hertz alatti, alacsony frekvenciájú hang, amelyet az ember nem hall, a szervezete mégis reagál rá.

Nem biztos, hogy szellemek járnak az otthonunkban, ha megmagyarázhatatlan hangokat hallunk, vagy furcsa érzésünk támad
Forrás: Moment RF

Nem szellemeket hallunk és érzünk az öreg épületekben

Rodney Schmaltz, a kanadai MacEwan Egyetem pszichológiaprofesszora, a kutatás vezető szerzője szerint régi épületekben gyakran jelentkezik az infrahang. Az elöregedett csövek, a szellőzőrendszerek, az utcai forgalom vagy akár ipari gépek is kelthetnek ilyen rezgéseket. És ha valaki eleve úgy lép be egy épületbe, hogy azt kísértetjárta helyként emlegetik, könnyebben gondolja a frucsa dolgokat természetfeletti jelenségnek. A kutatásban 36 ember vett részt. Egyedül ültek egy szobában, miközben megnyugtató vagy nyugtalanító zenét hallgattak. A résztvevők felénél rejtett mélynyomókon 18 hertzes infrahangot is lejátszottak. A vizsgálat előtt és után nyálmintát vettek tőlük, majd megkérdezték, hogyan érezték magukat, és szerintük jelen volt-e infrahang.

Az eredmények szerint azoknál, akiknek infrahangokat játszottak le, magasabb kortizolszintet mértek, ingerlékenyebbnek érezték magukat, kevésbé voltak érdeklődők. Azt viszont nem tudták egyértelműen megmondani, hogy valóban jelen volt-e az infrahang.

„Ez a tanulmány azt mutatja meg, hogy a test reagálhat az infrahangra akkor is, ha nem fogjuk fel, hogy azt halljuk”mondta Schmaltz.

A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség, mert egyelőre nem világos, milyen hatása lehet a tartós infrahang-terhelésnek. A hosszan fennálló magas kortizolszint viszont a testi és a mentális egészségre is hatással lehet. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
