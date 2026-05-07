Kétmillió magyar hordozhatja ezt a halálos kódot a vérében, anélkül, hogy tudnának róla

A legfrissebb kutatások igazolták, hogy egy olyan láthatatlan, időzített bomba ketyeghet a szervezetünkben, ami alapjaiban változtatta meg az eddigi elképzeléseket. Hiába a sport, az egészséges étkezés vagy a tökéletesnek hitt laborlelet, ez a genetikai elváltozás tünetek nélkül várja a pillanatot, a stroke előidézéséhez, vagy, hogy megállíthassa a szíved, ráadásul minden ötödik ember magával hordozza, anélkül, hogy tudna róla. A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy a hagyományos koleszterinmérésnél ez a veszélyes anyag teljesen észrevétlen marad, így a vizsgálatok ellenére is lehetnek olyanok, akik mindmáig hamis biztonságérzetben élnek.

Az életkor előrehaladtával a stroke kockázata jelentősen megugrik, mivel az erek az évek múlásával könnyebben elmeszesednek.

Forrás: Shutterstock

Minden ötödik ember szervezetében előfordul a betegségeket előidéző genetikai kód.

Megnöveli a stroke kockázatát, anélkül, hogy tudnánk róla.

Célzott vérvizsgálat szükséges a kimutatásához, és a további betegségek feltárásához.

Az orvostudomány jelenleg nem képes a gyógyítására, csupán a mérséklésére.

Növeli a stroke kialakulásának veszélyét

Ez a részecske nem csupán a szívünket támadja, az agyunkat is veszélyezteti. A laboratóriumi eredmények egyértelműen rámutattak, hogy ha ennek a lipoprotein névre hallgató koleszterinszállító részecskének a szintje megemelkedik a vérben, még a rossz koleszterinnél is sokkal agresszívabban roncsolja az ereket, így a stroke kockázata kiugró mértékben, 64 százalékkal is megnőhet, ezzel párhuzamban pedig még a vérrögök kialakulását is gyorsíthatja.

Míg a sima koleszterin ellen diétával és sporttal is tehetünk, ezzel szemben a felfedezett genetikai kód esetében ezek a módszerek már nem bizonyosodtak hatékonynak, szinte előbukkanásáig tünetmentesen, és észrevétlenül kering a szervezetünkben.

Mivel a hagyományos mérések sem képesek teljes mértékben a szervezetünkben való jelenlétének a kimutatására, a szakértők célzott vérvizsgálatot javasolnak, ami sokaknál akár életmentő is lehet.

Számos betegséget is előidézhet

Bár a stroke az egyik legdrámaibb következmény, amit ez a makacs genetikai kód előidézhet, nem ez az egyetlen olyan hatás, ami a lipoprotein számlájára írható. Ez a részecske ugyanis egy olyan multifunkciós rombolóként működik a szervezetünkbe, aminek szerkezeti felépítése lehetővé teszi, hogy mélyen beágyazódhasson az artériák falába, ahol akár gyulladásos gócpontokat is létrehozhat. Ez a folyamat pedig nem csupán az agyi ereket érinti, az egész keringési rendszerre kihathat, különös tekintettel a szív saját vérellátására.

A lipoprotein az egyik legnagyobb felelőse a szívbillentyűk elmeszesedéséért, így akár aortabillentyű-szűkületet is kiválthat. Habár ez az egyik legkevésbé ismert hatása, a billentyűt teljesen ellehetetleníti attól, hogy kinyíljon, és mivel a szívnek sokkal nagyobb erővel kell dolgoznia, így a szívelégtelenség kockázata is előfordulhat.

Ez a genetikai kód azonban nemcsak lerakódik, hanem aktívan segíti a kalcium beépülését is az érfalakba, amik ezáltal könnyen elveszítik rugalmasságukat, merevvé és törékennyé is válnak, hosszú távon pedig érszűkületet is kiválthatnak, emellett, mivel szerkezete kísértetiesen hasonlít a véralvadásban részt vevő plazminogén fehérjére, könnyen be is csaphatja a szervezetet. Megakadályozza, hogy a test saját enzimei lebontsák a kisebb vérrögöket, így azok tovább nőnek és még nagyobb eséllyel okoznak teljes elzáródást a végtagokban vagy a tüdőben.