Őrületes asztrológiai energiákat hívhatsz le a csillagokból májusban: dupla telihold, dupla belső erő

A tavasz utolsó hónapja asztrológiai szempontból rendkívül intenzív időszaknak ígérkezik. A májusi teliholdak energiái nemcsak felerősödnek, de egyfajta kettősséget is hordoznak. Ez a különleges hatás természetesen másként hat a csillagjegyekre, de mi most segítünk, hogy megtudd, mit várhatsz ettől a hónaptól!

A Föld csillagjegyeket nyugtatóan leföldeli.

A Víz jegyeknél felerősíti az érzelmek.

A Levegő jegyeket spirituálisan megtisztítja.

A Tűz jegyűek hatalmas lendületet kapnak.

A májusi telihold 2026-ban kétszer is felragyog az égen. Elsején a virágholdban gyönyörködhettünk, 31-én pedig a kék hold festi majd át az éjszakai égboltot. Az, hogy egy hónapon belül kétszer is van telihold, ráadásul ez az égi jelenség nyitja és zárja, még a vérholdnál is ritkább. Nem csoda hát, hogy asztrológiai szempontból is meghatározó ez év májusa. Ezt a kettős energiahatást pedig valamennyi csillagjegy érezni fogja.

Horoszkóp: így hat a májusi telihold energiája

Föld jegyek

A Bika, Szűz és Bak csillagjegyek számára ez az időszak a stabilitás újragondolását hozza. A májusban tapasztalható asztrológiai erők arra késztethetik őket, hogy elengedjék azokat a helyzeteket, amelyek már nem szolgálják a javukat. Lehet, hogy ez elsőre kényelmetlen lesz, de a hónap végére biztonságosabb alapokat teremthetnek.

Víz jegyek

A Rák, Skorpió és a karmikus küldetéssel megáldott Halak háza táján az érzelmek most a megszokottnál is erősebben törhetnek felszínre. Ez azonban nem baj, hiszen a májusi teliholdak energiáját használva végre feldolgozhatják a múlt sérelmeit. Lehetőséget kapnak arra is, hogy tiszta lappal induljanak tovább, akár egy kapcsolatban, akár önmagukkal.

Levegő jegyek

Az Ikrek, Mérleg és Vízöntő szellemi szinten érezheti a legnagyobb változást. Új ötletek, felismerések érkezhetnek, ráadásul könnyebben rátalálhatnak azokra a mintákra, amelyek eddig visszatartották őket. A májusi teliholdak segítenek tisztábban kommunikálni és dönteni. Ez pedig akár a hosszú távú kiteljesedésben is támogathatja ezeket a csillagjegyeket.

Tűz jegyek

A Kos, Oroszlán és a kalandozó Nyilas csillagjegy számára ez a hónap tele lesz lendülettel és motivációval. A kettős energiák arra ösztönzik a tűz jegy szülötteit, hogy bátran lépjenek egyszerre kettőt az életükben, de fontos, hogy ne hagyjanak útközben félbehagyott ügyeket. Ha megtalálják az egyensúlyt, komoly sikereket érhetnek el.