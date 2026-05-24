Mit ünneplünk pünkösdkor? Kevesen ismerik a jelentését és az eredetét

Tóth Hédi
2026.05.24.
A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. A szentlélek eljövetele a hit, a megújulás és a közösség jelképe.

Pünkösd sokaknak csak egy hosszú hétvégét jelent, pedig mély vallási és kulturális tartalom kapcsolódik hozzá. A keresztény hagyomány szerint ekkor történt meg a szentlélek eljövetele, amely az egyház születését és a hit továbbadásának kezdetét jelképezi. Az ünnephez számos magyar népszokás is kötődik.

A szentlélek eljövetele pünkösdkor a keresztény egyház születését jelképezi.
  • Pünkösd a húsvét után az ötvenedik napon ünnepelt keresztény ünnep. 
  • A szentlélek eljövetele az egyház születésének jelképe. 
  • A pünkösdhöz gazdag magyar népszokások és hagyományok kapcsolódnak. 

Mit jelent a szentlélek eljövetele a keresztény hagyomány szerint?

A legtöbben csak annyit tudnak, hogy pünkösdhétfő munkaszüneti nap, és végre jut egy hosszú hétvége a tavasz végére. De vajon mit ünneplünk pünkösdkor, és miért számít ez az egyik legfontosabb keresztény ünnepnek? A pünkösd jelentése sokkal izgalmasabb és mélyebb, mint elsőre gondolnánk: egyszerre vallási esemény, közösségi ünnep és gazdag néphagyomány.

Mikor van pünkösd?

A pünkösd mozgó ünnep, vagyis nem ugyanarra a dátumra esik minden évben. A húsvéthoz kapcsolódik: húsvétvasárnap után az ötvenedik napon ünnepeljük, innen ered a neve is. A „pünkösd” szó a görög pentékoszté kifejezésből származik, ami annyit jelent: ötvenedik. A keresztény hagyomány szerint pünkösd mindig a húsvét utáni hetedik vasárnapra és az azt követő hétfőre esik.

Mikor lesz pünkösd 2026-ban?

2026-ban pünkösdvasárnap május 24-re, pünkösdhétfő pedig május 25-re esik.

Mi pünkösd jelentése?

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A keresztény hit szerint Jézus mennybemenetele után a tanítványok együtt imádkoztak, amikor különleges jelenség történt: szélzúgás támadt, lángnyelvek jelentek meg felettük, és beteltek Szentlélekkel. Ezt nevezik a Szentlélek kiáradásának. A Biblia szerint az apostolok ezután különböző nyelveken kezdtek beszélni, mégis mindenki megértette őket. Ez az esemény azt jelképezi, hogy a hit és az isteni üzenet minden emberhez szól, nemzetiségtől és nyelvtől függetlenül. Éppen ezért mondják azt is, hogy pünkösd a Szentlélek eljövetele, illetve a keresztény egyház születésnapja.

Mit ünneplünk pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn?

Sokan külön sem tudják, mit ünneplünk pünkösd vasárnap, illetve pünkösd hétfőn, pedig a két nap összetartozik. Pünkösdvasárnap a Szentlélek kiáradásának emléknapja. A templomokban ilyenkor ünnepi miséket és istentiszteleteket tartanak, a hívők pedig a hit megújulását ünneplik. Pünkösdhétfő szintén egyházi ünnepnap, de mára inkább a családi programokról, kirándulásokról és közösségi eseményekről szól. Magyarországon 1993 óta hivatalos munkaszüneti nap.

A pünkösd eredete és története

Az ünnep eredete részben a zsidó hagyományokhoz kapcsolódik. Ekkor tartották a zsidó sávuotot, amely eredetileg az aratás kezdetét, később pedig a mózesi törvényadás emlékét ünnepelte. A kereszténység ezt az időpontot kapcsolta össze a Szentlélek eljövetelével. A niceai zsinat óta a keresztény világ hivatalosan is ekkor ünnepli az egyház megszületését.

Pünkösdi népszokások

A pünkösd története azonban nemcsak vallási, hanem népi hagyományokban is gazdag. Magyarországon évszázadokon át tartották a pünkösdi királyválasztást: ügyességi játékok és versenyek során választották ki a falu legényét, aki egy évig különleges kiváltságokat élvezhetett. Innen ered a ma is ismert „pünkösdi királyság” kifejezés, amely rövid ideig tartó sikert jelent. A lányok körében a pünkösdi királynéjárás volt népszerű, emellett számos termékenységi és tavaszköszöntő szokás kapcsolódott az ünnephez. A zöld ág, a virágkoszorúk és a természet újjászületése mind fontos részei voltak a pünkösdi hagyományoknak.

Az ünnep ma

Ma pünkösd egyszerre jelent hosszú hétvégét, családi pihenést és lelki feltöltődést. Sokan kirándulni mennek, mások fesztiválokon vagy falunapokon vesznek részt, míg a vallásos emberek számára továbbra is a hit egyik legfontosabb ünnepe maradt. Akár templomi csendben, akár egy vidéki pikniken töltjük, a pünkösd üzenete ma is aktuális: közösség, megújulás, remény és új kezdet.

