Mit ünneplünk pünkösdkor? Kevesen ismerik a jelentését és az eredetét

Pünkösd sokaknak csak egy hosszú hétvégét jelent, pedig mély vallási és kulturális tartalom kapcsolódik hozzá. A keresztény hagyomány szerint ekkor történt meg a szentlélek eljövetele, amely az egyház születését és a hit továbbadásának kezdetét jelképezi. Az ünnephez számos magyar népszokás is kötődik.

Mit jelent a szentlélek eljövetele a keresztény hagyomány szerint?

A legtöbben csak annyit tudnak, hogy pünkösdhétfő munkaszüneti nap, és végre jut egy hosszú hétvége a tavasz végére. De vajon mit ünneplünk pünkösdkor, és miért számít ez az egyik legfontosabb keresztény ünnepnek? A pünkösd jelentése sokkal izgalmasabb és mélyebb, mint elsőre gondolnánk: egyszerre vallási esemény, közösségi ünnep és gazdag néphagyomány.

Mikor van pünkösd?

A pünkösd mozgó ünnep, vagyis nem ugyanarra a dátumra esik minden évben. A húsvéthoz kapcsolódik: húsvétvasárnap után az ötvenedik napon ünnepeljük, innen ered a neve is. A „pünkösd” szó a görög pentékoszté kifejezésből származik, ami annyit jelent: ötvenedik. A keresztény hagyomány szerint pünkösd mindig a húsvét utáni hetedik vasárnapra és az azt követő hétfőre esik.

Mikor lesz pünkösd 2026-ban?

2026-ban pünkösdvasárnap május 24-re, pünkösdhétfő pedig május 25-re esik.

Mi pünkösd jelentése? Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A keresztény hit szerint Jézus mennybemenetele után a tanítványok együtt imádkoztak, amikor különleges jelenség történt: szélzúgás támadt, lángnyelvek jelentek meg felettük, és beteltek Szentlélekkel. Ezt nevezik a Szentlélek kiáradásának. A Biblia szerint az apostolok ezután különböző nyelveken kezdtek beszélni, mégis mindenki megértette őket. Ez az esemény azt jelképezi, hogy a hit és az isteni üzenet minden emberhez szól, nemzetiségtől és nyelvtől függetlenül. Éppen ezért mondják azt is, hogy pünkösd a Szentlélek eljövetele, illetve a keresztény egyház születésnapja.

Mit ünneplünk pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn?

Sokan külön sem tudják, mit ünneplünk pünkösd vasárnap, illetve pünkösd hétfőn, pedig a két nap összetartozik. Pünkösdvasárnap a Szentlélek kiáradásának emléknapja. A templomokban ilyenkor ünnepi miséket és istentiszteleteket tartanak, a hívők pedig a hit megújulását ünneplik. Pünkösdhétfő szintén egyházi ünnepnap, de mára inkább a családi programokról, kirándulásokról és közösségi eseményekről szól. Magyarországon 1993 óta hivatalos munkaszüneti nap.