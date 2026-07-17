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Ez a hajszín illik hozzád a legjobban: mutatjuk, hogy derítheted ki

123rf.com -
fodrászat hajszínváltás hajfestés hajszín
Laci Patricia
2026.07.17.
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Ha fodrászhoz készülsz hajfestésre, akkor ez neked szól. Segítünk, hogy találd meg a számodra ideális hajszínt.

Egy ideális hajszín rengeteget dobhat a megjelenéseden. Azonban  ha nem a megfelelő árnyalatot kéred a fodrásztól, akkor akár évekkel idősebbnek, esetleg sápadtabbnak tűnhetsz, ezt pedig lehet, észre sem veszed még, csak évekkel később, amikor a régi fotókat nézed vissza magadról, akkor döbbensz rá, hogy mennyire nem állt jól neked az a frizura. Most megtudhatod, hogyan válassz ideális hajszínt.

A fotón egy nő látható, aki a számára ideális hajszínt akarja megtalálni.
Számos tényezőtől függ, milyen hajszín illik hozzád.
Forrás:  123rf.com
  • Egy rosszul eltalált árnyalat akár sápaszthat vagy öregíthet.
  • Annak érdekében, hogy megtaláld a hozzád illő hajszínt, tudnod kell, hogy tél, tavasz, nyár vagy ősz típusú vagy.
  • A tél és a nyár típusoknak a hideg, hamvas színű hajak, míg a tavasz és ősz típusúaknak a meleg árnyalatok állnak jól.

Milyen hajszín illik hozzám?

Ha hajfestésre adod a fejed, akkor tisztában kell lenned azzal, hogy tél, tavasz, nyár vagy ősz típusú vagy. A tél típusúak igazi hókirálynők, az erős, drámai kontrasztok jellemzőek rájuk, a bőrük hideg tónusú, általában világos, de lehet akár kreol árnyalat is. A szemük általában világoskék, kékeszöld vagy barna, a hajuk általában sötétbarna vagy fekete. Hírességek közül ilyen típus Courteney Cox, Megan Fox vagy Penélope Cruz.

A tavasz típusúakra a meleg, üde megjelenés jellemző, világos, barackos árnyalatú bőrük van, a hajuk lehet szőke, vörös vagy akár szőkés barna. A szemük színe pedig lehet kék, zöld vagy akár aranyló barna is. Ilyen típusú Taylor Swift, Blake Lively vagy Emma Stone.

A képen látható Courteney Cox tél típusú, a mellette lévő Taylor Swift tavasz típusú nő.
Courteney Cox tél, Taylor Swift tavasz típusú.
Forrás:  Getty Images

A nyár típusúakra a visszafogottság és természetes elegancia jellemző. A bőrük színe világos, hideg alaptónusú, a hajuk általában hamvasszőke vagy középbarna. A szemük is világosabb árnyalat, például kék, de lehet akár világos mogyoróbarna is. Margot Robbie, Katalin hercegné és Palvin Barbi is ebbe a csoportba tartoznak.

Az ősz típusúakra a szemeket is nyugtató melegség jellemző. A bőrüknek meleg az alaptónusa, a szemük színe általában barna, míg a hajuk lehet vörös vagy sötétbarna. Ana de Armas, Jennifer Lopez és Isla Fisher is ezt a csoportot képviseli.

A képen látható Katalin hercegné nyár típusú, a mellette lévő Ana de Armas ősz típusú nő.
Katalin hercegné nyár, Ana de Armas ősz típusú.
Forrás:  Getty Images

Ha a bőrtónusod meghatározása is gondokat okoz, akkor nézd meg a csuklóidon az ereket, ha azok kékek vagy lilák, inkább hideg, ha viszont zöld, akkor meleg a bőrtónusod, ha kék és zöld, akkor viszont neutrális vagy semleges a tónusod. Ha gyorsan leégsz a napon, inkább hideg, de ha lebarnulsz, akkor meleg tónusú vagy. 

  • Ezt válaszd, ha tél típusú vagy: mindenképp hideg árnyalatot válassz, ami kiemeli a bőröd és a szemed közötti éles kontrasztot, ilyen például a nagyon sötét színek, a fekete vagy sötétbarna, akár még a platinaszőke is működhet, esetleg hamvas barna, a melegebb, vöröses árnyalatokat viszont kerüld inkább.
  • Ezt válaszd, ha tavasz típusú vagy: ha ebbe a csoportba tartozol, a meleg árnyalat lesz a nyerő, felejtsd el a hideg, hamvas színeket. Az aranyszőke, a mézszőke, esetleg a rézvörös vagy a szőkés barna árnyalatok is kiváló választás lehet.
  • Ezt válaszd, ha nyár típusú vagy: remekül állhatnak neked a hűvös és hamvas, sőt, még az ezüstös árnyalatok is. Ha alapvetően szőke vagy, akár a platinaszőkével is kísérletezhetsz. A meleg árnyalatokat azonban inkább kerüld.
  • Ezt válaszd, ha ősz típusú vagy: a meleg és földszínek remekül kiemelhetik a vonásaid. A középbarnától kezdve a rezes, vöröses színeken át akár a sötétebb csokoládébarnáig is válogathatsz. A hideg, hamvas színeket azonban nem javasoljuk.

A jól eltalált árnyalat mellett a hajápolási rutinodra is érdemes figyelned, ha az a vágyad, hogy mindenki megdicsérje a frizurád. Például a kókuszolajos pakolás sokaknál csodát művel, de akinek a hajnövesztés a célja, számára is léteznek házi praktikák.

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