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30 év után újra Playboy-címlapon az 54 éves Carmen Electra − Szexi fotókon és videón a Baywatch egykori bombázója

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Igent mondott a férfimagazin felkérésére a szexszimbólum. Carmen Electra ma is megér egy-két ajtócsapkodás.

Carmen Electra jubileumi fotósorozaton szerepel. A Baywatch egykori sztárján nem fog az idő: ma is kifogástalan az alakja. 

Az 54 éves Carmen Electra ma is bombázó.
Carmen Electra ma is bombázó. 
Forrás:  Getty Images

Carmen Electra jubileumi fotósorozatot készített

Carmen Electra 30 év után újra ismét a Playboyban pózol. A nem ritkán pucérkodó modell először 1996 májusában szerepelt a magazin címlapján. Az 54 éves szexszimbólum nem egyszer beszélt arról, hogy az önbizalom nem korfüggő, az számít, hogy ki, hogyan érzi magát a bőrében. A nyuszis magazinba történt fotózását így nem is nosztalgiaként élte meg, inkább úgy, hogy megmutassa (és nem először) 50 felett is lehet valaki szexi és az ég világon nincs semmi rejtegetnivalója − írja a Page Six, ahol a képeket is megnézheted. A fotósorozatot Max Montgomery készítette a Baywatch egykori sztárjáról.

Carmen Electra korábbi Playboy-fotóit az alábbi galériában nézheted meg.

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Még mindig dögös a nyuszilány: Carmen Electra
www.glamoholic.com

Nemcsak címlaplányként, tanácsadóként is szerepel

Carmen Electra a nyári számban tanácsokat is ad az olvasóknak. Kérdezhetnek tőle szerelemmel, önbizalommal és szakítás, valamint válás utáni újrakezdéssel kapcsolatban. 

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