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izzadás

Összeér a combod? Vége a kellemetlen kidörzsölődésnek! 3 trükk, amivel kicselezheted a nyári ruha okozta sebeket

izzadás bőrprobléma nyári ruha
Klusovszki Kíra
2026.07.17.
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Kedvenc darabjaink a hőségben könnyen a bőrünkhöz tapadhatnak, amivel akár pirosra is dörzsölhetik a kényes felületet. Éppen ezért mutatunk néhány egyszerű trükköt, hogy a nyári ruha viselése közben se kelljen tartanod ettől a kényelmetlen érzéstől.

Biztos ismerős az a kellemetlen érzés, amikor a kedvenc nyári ruhádban töltött nap végén pirosra és fájdalmasra dörzsölődik a bőr a combjaid között. Ahhoz, hogy idén ez már ne rontsa el a kedvedet, mutatunk három olyan egyszerű trükköt, amivel teljesen elkerülheted ezeket a kellemetlen, nyári ruha okozta sebeket. 

A nyári ruha anyaga a meleg okozta izzadás miatt könnyen kidörzsölheti a bőrünket.
A nagy melegben a fokozott izzadás miatt a combjaink is könnyen összeérnek, a nyári ruha anyaga pedig ránk tapadva pillanatok alatt kidörzsölheti a comb bőrfelületét. 
Forrás: Shutterstock
  • A nyári izzadás alatt ránktapadt szoknyák és ruhák könnyen kidörzsölhetik a bőrt. 
  • Sokan hosszúnadrágra váltanak még a legmelegebb időben is, hogy elkerüljék a problémát. 
  • Mutatunk 3 trükköt, amivel örökre búcsút inthetsz a kidörzsölésnek!

A nyári ruha könnyen kidörzsölheti a bőrünket

Ahogy folyamatosan emelkedik a hőség, gyakran a szekrény alljába süllyesztjük a vastag farmerokat, és előkerülnek végre kedvenc szoknyáink és ruháink is a nyári ruhatárunkból, hogy túléljük valahogy a kánikula napjait.

Ez a szellős öltözet azonban sokak számára kényelmetlen problémákat eredményez, a lenge anyagok ugyanis hajlamosak rátapadni a combunkra, ami séta közben kellemetlenül kisúrolhatja a bőrünket.

A folyamatos dörzsölődés miatt így nap végére vörös, égő foltok is megjelenhetnek a combunkon, ami minden egyes következő, megtett lépést kínszenvedéssé tesz. Azért, hogy elkerüljék a problémát sokan a legmelegebb időben is inkább visszaváltanak a hosszúnadrágokra, annak ellenére, hogy tudnák, valójában teljesen feleslegesen mondanak le az igazán nőies, könnyebb darabokról. Szerencsére ugyanis létezik néhány olyan módszer, amivel megakadályozhatjuk a bőrünk kidörzsölődését, és a kellemetlen érzérzésnek is örökre búcsút inthetünk. 

3 trükk, amivel megakadályozhatod a kellemetlenséget

  • Válassz olyan anyagokat, amik nem szívják a nedvességet

A combok kidörzsölődéséért leginkább az izzadás a felleős, ezért a nagy melegben jobb búcsút inteni a pamutnak, és a nedvességszívó anyagoknak. Ezek ugyanis könnyebben elnyelik a természetes izzadságot, így séta közben szinte kíméletlenül kidörzsölhetik a combon levő puha bőrréteget.

Keress helyette olyan speciális légáteresztős, vagy mikroszálas anyagokat, amik gyorsabban megszáradnak, ezekkel akár a fájdalmas bőrpirosságot is könnyen elkerülheted. 

  • Hordj harisnyát, vagy biciklisnadrágot a szoknya alá

A legbiztosabb megoldás az, ha egyszerűen esélyt sem adsz arra, hogy a combjaid összeérjenek séta közben. Vegyél fel a szoknya alá egy vékony biciklis nadrágot vagy egy jól szellőző, kifejezetten nyárra tervezett harisnyát, hiszen amellett, hogy ezek a darabok szite teljesen láthatatlanok a ruha alatt, még a súrlódástól is védi a bőrödet. 

  • Használj speciális bőrápoló termékeket

Ha a nagy melegben semmiképpen sem szeretnél plusz ruha- vagy harisnyaréteget magadra húzni, szerencsére erre is van megoldás.

 Használj bátran illatmentes hintőport, sima vazelint vagy a drogériákban kapható, kifejezetten kidörzsölődés elleni krémeket és stifteket, hiszen ezek a készítmények egy olyan csúszós védőréteget képeznek a bőrön, amik nem engedik, hogy a surlódástól fájdalmas pirosság alakuljon ki, vagy csúnyán kisebesedjen a combod a nap végére.

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