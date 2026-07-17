Ne használd, ha ilyen fűszert vettél – Növényvédőszert találtak benne

Egy újabb élelmiszer-visszahívásra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság tájékoztatása szerint határérték feletti növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Kínából származó fűszerporban, ezért a terméket kivonták a forgalomból, és megkezdődött a visszahívása.

Növényvédőszer-maradékot találtak ebben a bbq fűszerben.

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Eláruljuk, melyik terméket érinti a visszahívás.

Növényvédőszert találtak benne, ezért minősül kockázatosnak.

Nézd meg, melyik fűszer veszélyes!

Újabb fűszer visszahívás: ezt ne használd!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (antrakinon, bifentrin, bifenil, karbendazim, karbofurán, klórfenapir, klórpirifosz , klotianidin, dimetomorf, Imidakloprid, prokloraz, propikonazol ) mutattak ki Kínából származó BBQ fűszerkeverékben. A növényvédőszer-maradékokról az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere értesített, a terméket egy holland importőr szálította Magyarországra. A termék részletei:

Termék megnevezése: BBQ fűszerpor

Márka: TYM

Kiszerelés: 36g, Üvegtartály műanyag fedéllel

Vonalkód: 6920280203400

Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)

A hatóság a közlemény szerint késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az Asian Food Hungary Kft.-vel, amely saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Az NKFH a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomon követi.

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