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termékvisszahívás

Ne használd, ha ilyen fűszert vettél – Növényvédőszert találtak benne

Shutterstock - GraphinityLab
termékvisszahívás növényvédőszer maradék fűszerkeverék
Váradi Melinda
2026.07.17.
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Egy Kínából származó terméket hívtak vissza a magyar piacról, miután a határértéknél magasabb növényvédőszer-maradékot mutattak ki benne. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a fűszert.

Egy újabb élelmiszer-visszahívásra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság tájékoztatása szerint határérték feletti növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Kínából származó fűszerporban, ezért a terméket kivonták a forgalomból, és megkezdődött a visszahívása. 

Növényvédőszer-maradványt találtak ebben a bbq fűszerben
Növényvédőszer-maradékot találtak ebben a bbq fűszerben.
Forrás: Shutterstock

Újabb fűszer visszahívás: ezt ne használd!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (antrakinon, bifentrin, bifenil, karbendazim, karbofurán, klórfenapir, klórpirifosz , klotianidin, dimetomorf, Imidakloprid, prokloraz, propikonazol ) mutattak ki Kínából származó BBQ fűszerkeverékben. A növényvédőszer-maradékokról az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere értesített, a terméket egy holland importőr szálította Magyarországra. A termék részletei:

  • Termék megnevezése: BBQ fűszerpor 
  • Márka: TYM 
  • Kiszerelés: 36g, Üvegtartály műanyag fedéllel 
  • Vonalkód: 6920280203400
  • Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)

A hatóság a közlemény szerint késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az Asian Food Hungary Kft.-vel, amely saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Az NKFH a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomon követi.

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