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Zöld utat kapott Britney Spears életrajzi filmje – Ők a legesélyesebbek a főszerepre

popikon életrajzi film Britney Spears
Klusovszki Kíra
2026.07.17.
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Bár a popikon életéről készülő film még jelenleg forgatás alatt áll, a rajongók már heves találgatásokba kezdtek a főszereplő kilétéről. Britney Spears életének hiteles megformálása ugyanis nem lesz egy egyszerű feladat.

Úgy tűnik, semmi sem állíthatja meg az utóbbi évek egyik legjobban várt, és egyben legnagyobb vitákat kiváltó hollywoodi produkciójának elkészültét. Britney Spears életrajzi filmje ugyanis hivatalosan is zöld utat kapott, ráadásul máris megindultak a találgatások arról, melyik színésznő bújhat majd a popikon bőrébe.

Készül Britney Spears életrajzi fimje.
Készülhet Britney Spears életrajzi fimje.
Forrás: Northfoto
  • Hivatalosan is elkezdheti az Universal Pictures Britney Spears életrajzi művének készítését. 
  • A film alapját Britney világhírű memoárja adja, amiben a popikon mélységei és magaslatai egyaránt megelevenednek majd. 
  • Bár jelenleg még nincsenek információk a hivatalos szereposztásról, a rajongók már találgatásokba kezdtek arról, ki bújik majd az énekesnő bőrébe. 

A filmben Britney Spears mélységei is helyet kapnak 

A Universal Pictures által készülő filmnek az alapját Britney Spears világhírű memoárja, a The Woman in Me adja majd, amely nemcsak a popikon elképesztő karrierjének kezdetét és felemelkedését dolgozza fel, hanem életének legnehezebb és legmegrázóbb időszakaiba is betekintést enged.

A produkció várhatóan végigkíséri Britney útját a tinédzserként induló pályafutásától egészen a világsztárrá válásig, miközben bemutatja a hírnév árnyoldalait, a média által felnagyított magánéleti válságait és a nyilvánosság előtt zajló küzdelmeit is.

Mindemellett kiemelt szerepet kap majd a történetben az a 13 éven át tartó, rendkívül vitatott apai gyámság, amely hosszú időre korlátozta az énekesnő szabadságát, döntési jogait és saját élete feletti kontrollját. A film ráadásul várhatóan a világszerte ismert #FreeBritney mozgalomra is kitér majd, ami fontos szerepet játszott abban, hogy Britney Spears végül visszaszerezhesse az irányítást saját jövője, karrierje és több millió dolláros vagyona felett.

A szereplőválogatást egyelőre nagy rejtély övezi

A Britney Spears életéről készülő életrajzi film szereposztásáról egyelőre még semmilyen hivatalos bejelentés nem érkezett, így azt sem tudni, ki bújhat majd a popikon bőrébe. 

A rajongók ennek ellenére már megkezdték a találgatásokat, és több nagy nevet is felvetettek, köztük Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter és Margot Robbie nevét is, ám ezek közül egyiket sem erősítették meg.

 A szereposztás nyilvános menetrendjét és a meghallgatásokat ráadásul még a Universal sem jelentette, így még nem tudni pontosan melyik színésznőt találják majd a legesélyesebbnek arra, hogy a hitelesen visszaadja a popikon széleskörű karakterét. Egy biztos, a választott főszereplőe különösen nagy nyomás helyezkedik majd, hiszen a filmet a Wicked és a Kőgazdag ázsiaiak zseniális rendezője, Jon M. Chu viszi majd a képernyőre. 

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Az énekesnőt még márciusban tartóztatták le. Britney Spears viselkedése még a rendőröket is megdöbbentette: a dokumentumok szerint zavartan viselkedett, és azt hazudta, hogy nem lát a bal szemére.

 

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