Ettől akadnak ki a boomerek – Ebédszüneteben sírószoba és alvókabin: így alakítja át a Z generáció a munkahelyeket

Ennek egyik leglátványosabb példája New York, ahol több modern irodaházban már úgynevezett „cry room”, vagyis sírószoba, valamint alvókabin is várja a dolgozókat. Ezeket a helyiségeket a Z generáció igényeire szabva azért alakították ki, hogy a munkatársak néhány percre kiszakadhassanak a stresszes környezetből, megnyugodjanak vagy akár egy rövid pihenővel feltöltődjenek.

A Z generációnak már nem a folyamatos pörgés az ideális

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A Z generációnak már nem a folyamatos pörgés az ideális

A Gen Z tagjai nyíltabban beszélnek a mentális egészség fontosságáról, és kevésbé érzik úgy, hogy a túlórázás vagy a folyamatos rendelkezésre állás a siker záloga. Sok fiatal szerint a kiegyensúlyozott munkavégzés hosszú távon nemcsak nekik, hanem a munkáltatóknak is előnyös. Ennek hatására egyre több vállalat alakít ki csendes helyiségeket, relaxációs tereket vagy olyan pihenőszobákat, ahol néhány perc alatt is csökkenthető a stressz. Az alvókabinok sem az órákig tartó szunyókálást szolgálják, hanem egy 15–20 perces regeneráló pihenést.

Megosztja az embereket az új szemlélet

Az új irodai trendek ugyanakkor heves vitákat is kiváltanak. Sokan, főleg az idősebb generáció tagjai úgy vélik, hogy a sírószobák és hasonló megoldások túlzottan elkényeztetik a munkavállalókat, és olyan problémákra kínálnak külön helyiséget, amelyeket korábban mindenki a saját maga módján kezelt.

Mások viszont úgy látják, hogy a munkahelyi stressz ma sokkal nagyobb, mint korábban, ezért teljesen indokolt olyan környezetet kialakítani, amely segít megelőzni a kiégést. A mentális egészség támogatása szerintük ma már ugyanúgy része a modern munkakultúrának, mint az ergonomikus szék vagy a megfelelő világítás.

Nem csak a Gen Z profitálhat belőle

Bár a változásokat elsősorban a Z igényeihez kötik, a szakértők szerint ezek a megoldások minden korosztály számára hasznosak lehetnek. Egy rövid pihenő vagy néhány perc csend sok esetben javíthatja a koncentrációt, csökkentheti a stresszt, és még a teljesítményre is pozitív hatással lehet.

A kérdés inkább az, hogy a jövő munkahelyei mennyire tudnak alkalmazkodni a megváltozott elvárásokhoz. Az azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy a fiatal generáció számára már nemcsak a fizetés és a karrier számít, hanem az is, hogyan érzik magukat nap mint nap a munkahelyükön.