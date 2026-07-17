Kamilla királyné bármit is tesz, egész életében „a másik nő" marad: emberek milliói gyűlölték, mégis királyné lett

Kamilla királyné 1947. július 17-én született, vagyis ma 79 éves. Camilla Rosemary Shand néven látta meg a napvilágot, és akkor még nem is sejtette, hogy egyszer ő lesz Anglia leggyűlöltebb asszonya.

Kamilla királyné 79 éves lett.

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Kamilla királyné ma ünnepli 79. születésnapját, pedig egykor őt tartották Anglia leggyűlöltebb asszonyának.

Károly királlyal már 1970-ben egymásba szerettek, kapcsolatukat azonban a királyi család ellenállása szakította félbe.

Diana hercegné és Károly házasságának árnyékában Kamilla hosszú éveken át a közvélemény első számú célpontja volt.

A hírhedt „Camillagate” botrány után sokan úgy vélték, végleg tönkretette a monarchia hírnevét.

Mára azonban a brit királyi család egyik legelfogadottabb és legbefolyásosabb tagjává vált.

Kamilla királyné fiatalon

Kamilla királyné egy arisztokrata családba született 1947. július 17-én Londonban. Édesapja, Bruce Shand őrnagy a brit hadsereg tisztje, édesanyja Rosalind Cubitt volt. Gyerekkorát vidéki birtokokon töltötte, ahol megmutatkozott tehetsége a lovaglásban. A Mon Fertile intézetben tanult, a társasági életbe pedig 1960-ban vezették be.

Kamilla királyné és Károly király első találkozása

Kamilla sorsa 1970-ben pecsételődött meg, egy pólómérkezésen találkozott Károly királlyal, a vonzalom pedig egyértelmű volt közöttük.

Az üknagymamám a te ük-üknagyapád szeretője volt. Úgy érzem, van bennünk valami közös

– ezt mondta állítólag a 22 éves Károlynak, és akkor még nem is sejtette, hogy ő a saját üknagymamája sorsára jut majd. Mindenesetre az akkor még csak hercegnek nagyon tetszett a 23 éves lány közvetlensége. A fiatalok randevúzni kezdtek, ám Károly családja nem tartotta megfelelő feleségjelöltnek Kamillát, ezért a kapcslat külső kényszer hatására véget ért.

Kamilla királyné és Andrew Parker Bowles esküvője

Károly király csatlakozott a haditengerészethez 1971 végén, 8 hónapos távolléte alatt pedig Kamilla felújította kapcsolatát korábbi udvarlójával, Andrew Parker Bowles-zal. Mire Károly visszatért, addigra már Kamilla el volt jegyezve, 1973-ban pedig meg is tartották az esküvőjüket. Károllyal szoros barátságban maradtak, és mint azt mindenki tudja, a szerelmi kapcsolat is visszatért.