Kamilla királyné bármit is tesz, egész életében „a másik nő" marad: emberek milliói gyűlölték, mégis királyné lett

Kamilla királyné 1947. július 17-én született, vagyis ma 79 éves. Camilla Rosemary Shand néven látta meg a napvilágot, és akkor még nem is sejtette, hogy egyszer ő lesz Anglia leggyűlöltebb asszonya.
- Kamilla királyné ma ünnepli 79. születésnapját, pedig egykor őt tartották Anglia leggyűlöltebb asszonyának.
- Károly királlyal már 1970-ben egymásba szerettek, kapcsolatukat azonban a királyi család ellenállása szakította félbe.
- Diana hercegné és Károly házasságának árnyékában Kamilla hosszú éveken át a közvélemény első számú célpontja volt.
- A hírhedt „Camillagate” botrány után sokan úgy vélték, végleg tönkretette a monarchia hírnevét.
- Mára azonban a brit királyi család egyik legelfogadottabb és legbefolyásosabb tagjává vált.
Kamilla királyné fiatalon
Kamilla királyné egy arisztokrata családba született 1947. július 17-én Londonban. Édesapja, Bruce Shand őrnagy a brit hadsereg tisztje, édesanyja Rosalind Cubitt volt. Gyerekkorát vidéki birtokokon töltötte, ahol megmutatkozott tehetsége a lovaglásban. A Mon Fertile intézetben tanult, a társasági életbe pedig 1960-ban vezették be.
Kamilla királyné és Károly király első találkozása
Kamilla sorsa 1970-ben pecsételődött meg, egy pólómérkezésen találkozott Károly királlyal, a vonzalom pedig egyértelmű volt közöttük.
Az üknagymamám a te ük-üknagyapád szeretője volt. Úgy érzem, van bennünk valami közös
– ezt mondta állítólag a 22 éves Károlynak, és akkor még nem is sejtette, hogy ő a saját üknagymamája sorsára jut majd. Mindenesetre az akkor még csak hercegnek nagyon tetszett a 23 éves lány közvetlensége. A fiatalok randevúzni kezdtek, ám Károly családja nem tartotta megfelelő feleségjelöltnek Kamillát, ezért a kapcslat külső kényszer hatására véget ért.
Kamilla királyné és Andrew Parker Bowles esküvője
Károly király csatlakozott a haditengerészethez 1971 végén, 8 hónapos távolléte alatt pedig Kamilla felújította kapcsolatát korábbi udvarlójával, Andrew Parker Bowles-zal. Mire Károly visszatért, addigra már Kamilla el volt jegyezve, 1973-ban pedig meg is tartották az esküvőjüket. Károllyal szoros barátságban maradtak, és mint azt mindenki tudja, a szerelmi kapcsolat is visszatért.
Kamilla királyné, Károly király és Diana hercegné
Károly 1980-ban kezdett udvarolni Diana hercegnének, 1981-ben pedig megtartották az „évszázad esüvőjét". A mesebeli szertartás emberek milliói követte a tévében, az csak utólag derült ki, hogy az újdonsült feleség szemeivel már akkor is Kamillát kereste. Károly és Diana házassága évről évre rosszabb lett, a hercegné később így nyilatkozott erről: „Hárman voltunk ebben a házasságban, így egy kicsit zsúfolt volt."
Kamilla 1995-ben elvált férjétől, rá egy évre pedig Károly és közte romantikus kapcslat alakult ki.
1989-ben egy szülinapi bulin Diana konfrontálódott is Kamillával. „Tudom, mi van Károly és közted, csak szerettem volna, ha tudod" – mondta a hercegné, mire Kamilla azt felelte, hogy Dianának mindene megvan. „A világ minden pasija szerelmes beléd, és van két gyönyörű gyereked. Mit akarsz még?"– kérdezte.
A férjemet akarom
– válaszolta Diana, ez a kívánsága azonban, mint tudjuk, nem teljesült.
Az Egyesült Királyság legnagyobb királyi botránya, a „tampongate"
1992-ben nyilvánosságra kerültek Kamilla királyné és Károly király intim beszélgetései, amiket 1989 decemberében rögzítettek. Ez lett az Egyesült Királyság történetének egyik legnagyobb királyi botránya, ami „tampongate" vagy „Camillagate” néven híresült el. Hatalmas felháborodást keltett, hiszen akkor még mindketten házasok voltak, a beszélgetés pedig rendkívül pikáns volt. Olyan részleteket tartalmazott, mint az a mondat, amelyben Károly azt ecseteli, hogy Kamilla tamponja szeretne lenni – innen a név. A pár azon viccelődött, hogy a herceg még szorosabb kapcsolatot akar.
Ó, istenem. Akkor majd a nadrágodban fogok lakni, vagy valami. Az sokkal könnyebb lenne
A sajtó könyörtelenül kifigurázta az akkor még csak herceget, azt is megkérdőjelezték, hogy Károly alkalmas lesz-e a trón átvételére.
A közvélemény úgy érzete, hogy Károly végleg lejáratta a királyi családot, Kamilla pedig anglia leggyűlöltebb asszonyává vált. Az emberek úgy érezték, ő a felelős azért, hogy Diana és Károly házassága tönkrement.
1992-ben John Major miniszterelnök hivatalosan bejelentette Károly és Diana különköltözését. 1994-ben a herceg egy interjúban elismerte a házasságtörést, 1995-ben pedig Diana vallott elhíresült interjújában arról, hogy hárman voltak a házasságban. 1996-ban hivatalosan is kimondták Diana és Károly válását, 1997-ben pedig a hercegné egy tragikus autóbalesetben életét vesztette.
Károly király és Kamilla királyné esküvője
1999-ben jelent meg először Károly és Kamilla a nyilvánosság előtt, 2005-ben pedig megtartották esküvőjüket. Valóságos PR-bravúr, hogy sikerült a hercegnét elfogadtatni a brit közvéleménnyel, ezt Károly PR-főnöke, Mark Bolland irányításával sikerült elérni. Kamilla kerülte a drámát és csendben tűrte a támadásokat, humoros, barátságos viszonyt alakított ki a sajtóval. II. Erzsébet is sokat tett azért, hogy a párt végül elfogadták. Mára a közvélemény megkedvelte a királynét, Vilmos herceg is jó kapcsolatot ápol vele, ahogy a gyerekei is.
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