Az idei nyár sztárétele a mentás borsósaláta − Diétás receptvariációk

Sokan el sem tudják képzelni, hogy a borsó egy nem majonézes salátának is nagyszerű hozzávalója lehet, pedig minden meg van benne, amiért érdemes többet fogyasztani belőle. Segíti az emésztést, tele van vitamonikkal, ásványi anyagokkal és értékes fehérjeforrás. Mutatunk egy zsenge borsósaláta-receptet, mely több szuperélelmiszer egyesített erejével veszi fel a kilók elleni harcot, miközben páratlan ízélménnyel örvendeztet meg minket. Máris mutatjuk ezt az egyszerű diétásebéd-receptet.

Az a legjobb ebben a diétásebéd-receptben, hogy kreatívan kombinálható.

Forrás: Getty Images

Miért emelkedik ki a diétás receptek közül? Változatos hozzávalókkal fedezi a vitamin-, protein-, szénhidrát-, illetve zsírszükségleted.

Jóllakott leszel, miközben olvadnak rólad a kilók.

Mindezeken felül még roppant ízletes ez a borsósaláta.

Ha diétás ebédben vagy vacsorában gondolkodunk, érdemes a magas fehérjetartalomból és lassan felszívódó szénhidrátokból kiindulni, amik úgy okoznak jóllakottságérzetet, hogy közben nem kúsznak fel a zsírpárnák. A fehérjék megemésztése ugyanis sok energiát "fogyaszt", melyet kalóriaégetéssel fedez a szervezet. A páratlan ízekről pedig azért nem érdemes lemondani, mert ha fűrészport fogyasztunk, könnyen a nassolás csapdájába kerülhetünk. Ezzel a bámulatos recepttel ez a veszély szerencsére nem áll fenn.

Mentás borsósaláta-recept egy diétás ebédhez

Ez esetben a csirkehúsos verziót hoztuk el, ám ez a komponens bátran variálható garnélával, tofuval is.

Hozzávalók:

2 db cukkini

300 g csirkehús

1,5 bögre friss vagy fagyasztott borsó

1,5 bögre quinoa vagy kuszkusz

0,25 bögre petrezselyem.

340 g fodros kel

1 csomag metélőhagyma

2 ek olívaolaj

só-bors ízlés szerint

Hozzávalók a mentás dressinghez:

0,3 bögre olívaolaj

0,35 bögre 100% narancslé

0,75 tk só

0,5 tk mustár

2 ek méz

2 ek fehérborecet

0,25 bögre menta

A borsósaláta elkészítése

1. Szeleteljük fel a cukkinit kisebb háromszögekre, kockázzuk fel a csirkét, majd süssük meg őket olívaolajon. Főzzük meg a borsót, illetve a quinoát vagy kuszkuszt.

2. Vágjuk apróra fodros kelt, a metélőhagymát, illetve a petrezselymet, majd tegyük őket egy salátástálba.

3. Adjuk hozzá a borsót, a quinoát/kuszkuszt, sózzuk-borsozzuk, majd keverjük el.

4. Most jön a diétás salátadressing elkészítése: egyszerűen tegyük a hozzávalókat egy turmixgépbe és aprítsuk addig, míg egy egynemű szószt nem kapunk.

5. Öntsük a szószt salátánkra, majd keverjük össze.

6. Adjuk hozzá a cukkinit és a csirkét, majd keverjünk rajta még egyet.