Tragédia: későn ismerték fel a betegségét, másnapra meghalt a kislány – Nyilatkozott a gyászoló édesanya

Simon Benedek
2026.05.09.
Súlyos tragédia rázott meg egy kisgyermekes családot. Egy kilencéves kislánynál mindössze órákkal a halála előtt állapítottak meg végzetes betegséget. A tragédia már elkerülhetetlen volt.

Egy kilencéves kislánynál mindössze órákkal a halála előtt állapítottak meg akut mieloid leukémiát, ami egy ritka és agresszív vérrák. A családot sokkolta a diagnózis, de a súlyos tragédia még ennél is gyorsabban bekövetkezett. A gyermek ugyanis 24 órán belül elhunyt.

A család teljesen összetört a tragédia miatt. Az édesanya is megszólalt. 
  • Egy 9 éves brit kislánynál, Millie Rose Hedley-nél súlyos betegséget diagnosztizáltak.
  • A tünetek eleinte enyhébb betegségnek tűntek, ezért a diagnózis sokkoló volt.
  • A betegség gyors lefolyása miatt a kislány 24 órán belül elhunyt.
  • Az édesanya is megszólalt.

Tragédia: későn jött a diagnózis, már nem segíthettek az orvosok

Kevés előjele volt annak, hogy az Angliában, Durham megyében élő gyermeknek, Millie Rose Hedley-nek ilyen súlyos betegsége lehet. Édesanyja szerint akkor mentek orvoshoz, amikor a kislány extrém fáradtságra, csontfájdalomra és visszatérő rosszullétekre panaszkodott, amelyeket eleinte influenzának hittek. Később hányás és rohamszerű tünetek jelentkeztek, ezért hosszabb időre kórházba került. A vizsgálatok után sokkoló diagnózissal álltak elő az orvosok: mieloid leukémiát állapítottak meg, ami egy ritka és agresszív vérrák.

A család szerint Millie Rose Hedley vidám, szeretetteljes és energikus gyermek volt, aki minden közösségben nyomot hagyott maga után. Szerette a dinoszauruszokat, és arról álmodott, hogy „éneklő régészhercegnő” lesz. Édesanyja úgy fogalmazott, hogy lánya szelíd természete és szeretete mindenkit megérintett.

„A dinoszauruszok iránti hatalmas szeretete is egyedivé és különlegessé tette. Mindig emlékezni fogunk rá szelíd szívéért, a vidám szelleméért és a szabadon adott szeretetéért” – mondta a gyászoló édesanya, Kimberley.

A család üzenete és emlékezés

„Ahogy diagnosztizáltak nála a betegséget, 24 órán belül elhunyt” – idézte a Mirror a megtört édesanya szavait. Családja a tragédia ellenére hálás az ápolóknak, akiknek most adománygyűjtést szerveznek. A hozzátartozók ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet az akut mieloid leukémia korai tüneteire, mint a sápadtság, légszomj, hirtelen fogyás és tartós fáradtság. 

