5 csalhatatlan jel, hogy valaki viszonzatlan szerelmet érez irántad

Az ember kapcsolatainak működése bonyolult szerkezet. Mi sem lenne erre jobb illusztráció, mint a viszonzatlan szerelem, ami a pszichológia egyik kedvelt kutatási területe. Kevés kellemetlenebb szituáció létezik annál, mint amikor valaki reménytelen szerelmet táplál irántunk. Vannak azonban árulkodó jelek, amik segítenek a helyzet korai felismerésében. Lássuk, mire érdemes figyelni!
A viszonzatlan szerelem jelei
- Ezt a pszichológiai jelenséget számos tényező összjátéka indukálhatja.
- Őszinte odafigyelés, személyes bókok, önmaguk lekicsinylése mind a viszonzatlan szerelem jele lehet.
A viszonzatlan szerelem pszichológiája
Amikor viszonzatlan szerelemről beszélünk, az egyik fél többet akar intimitás és párkapcsolat terén mint a másik. Ezt a nagyon is valós jelenséget a filmekből is ismert barátságzónába helyezés sikerrel sztereotipizálta, pedig olykor kifejezetten toxikus lehet. Ilyenkor sokszor nem is az ember valós személyiségébe, hanem egy róla kialakult idealizált képbe szeret bele a másik fél.
Hajlamosító tényező lehet a nárcizmus, érzelmi éretlenség, kisebbrendűségi komplexus. Az esetek többségében elutasítás és a barátság vége az eredmény. Nem összekeverendő a plátói szerelemmel, ami mindkét fél számára kényelmes szituáció lehet!
Ez az 5 jel árulja el, hogy valaki viszonzatlan szerelembe esett veled
Nem feltétlen lesz valaki toxikus, ha reménytelen szerelmet érez irántunk, hisz sokszor ők is tisztában vannak a buktatókkal. Ettől függetlenül nem hátrány, ha idejében felismerjük a szituációt.
1. Kérdezgetnek, aztán semlegesek szerelmi életünkkel kapcsolatban
Amikor valaki folyamatosan a szerelmi életünkről kérdezget, de a választ megkapva semmilyen érzelmet nem mutat és azonnal témát vált – ez az elsőre udvariatlannak tűnő szokás valójában azt árulja el, hogy minden részletre kíváncsiak a kapcsolatunkról, fel akarják térképezni a magánéletünket.
2. Lekicsinylik az életedben betöltött szerepüket
„Találsz erre alkalmasabb jelöltet is”, „Nincs szükséged rám”. Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések valójában nem a szerénységből, hanem önvédelmi mechanizmusból következnek.
Ugyanis ha valaki tudatosan lecserélhetőnek állítja be magát, akkor valójában saját fájdalmát akarja csökkenteni és felkészíti magát az elutasításra.
3. Bókjaik személyiségünkre, nem pedig külsőnkre összpontosítanak
Titkos hódolóink általában nem a külsőket, hanem a személyiségünket, eredményeinket dicsérik. Tudomásunkra akarják hozni, hogy a jellemünk az, amit igazán sokra tartanak. Azonban még véletlenül sem akarják, hogy a szerelemnek, vonzalomnak akár csak a gyanúja is felmerüljön, amit a szépségünkre tett bók leleplezne.
4. Úgy odafigyelnek rád, mintha semmi más nem létezne a világon
A legkisebb részletre is emlékeznek több hét távlatából, olyan dolgokat is visszakérdeznek, amikre még te sem emlékszel? Akkor ez az őszinte rajongást jelzi. Ilyenkor a csendes kapcsolódást akarják elérni, hogy mindig közel legyen hozzád érzelmileg és tisztában legyél vele, hogy ő az, aki igazán ismer téged.
5. Anélkül tűnik fel az életedben, hogy hívnád
Ha azt tapasztaljuk, hogy valaki mindig a közelünkben van anélkül, hogy hívnánk és pont a megfelelő pillanatban segít, viszonzatlan szerelmet sejthetünk mögötte. Azt akarják így elérni, hogy megbízható barátként tekintsünk rájuk, hogy aztán a megfelelő pillanatban a kapcsolat komolyabbra fordulhasson.
Az egyoldalú szerelem árnyoldalai
Nem csak azért fontos felismerni a fenti jeleket, hogy elkerüljük a kínos szituációkat, hanem ezért is, hogy senki se szenvedjen lelki traumákat. A viszonzatlan szerelem elengedésének első lépése a probléma felismerése, valamint a nyílt kommunikáció.
Olvass további párkapcsolati tanácsokat: