Gyászolnak az ufóhívők: 90 évesen meghalt az ősűrhajós-elmélet legnagyobb alakja

Erich Von Däniken 1935-ben született a svájci Zofingenben. Első könyveivel a hatvanas–hetvenes években vált világhírűvé, különböző kultúrák mítoszait, régészeti leleteit és vallási szövegeit értelmezte át abból a nézőpontból, hogy a múltban földönkívüli civilizációk járhattak a Földön. Műveit 32 nyelvre fordították le, és több mint 63 millió példányban keltek el világszerte, ezzel a nemzetközi bestseller-szerzők szűk élmezőnyébe került.

90 éves korában meghalt Erich Von Däniken

Könyveiben azt a feltevést boncolgatta, hogy a prehisztorikus korban fejlett idegen lények jelenhettek meg bolygónkon, és technikai, kulturális tudásukkal hozzájárulhattak az ókori civilizációk kialakulásához és fejlődéséhez. A tudományos világ döntő része ezeket az elképzeléseket következetesen áltudományosnak minősítette, Erich von Däniken írásai és a munkássága nyomán készült dokumentumfilmek mégis erősen hatottak az ufó-mitológiára, a populáris kultúrára és a sci-fi iránt érdeklődő közönség gondolkodására.

Erich von Dänikent világszerte gyászolják

Halálát követően szerte a világon pályatársak, kutatók és rajongók emlékeztek meg róla. A legismertebb követői közé tartozó Giorgio A. Tsoukalos, az Ancient Aliens című sorozat ikonikus arca is a közösségi médiában búcsúzott tőle, kiemelve, hogy von Däniken nélkül egészen másként nézne ki ma az ufó- és paleoasztronautika-kutatás közege.

