Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
zseni

Gyászolnak az ufóhívők: 90 évesen meghalt az ősűrhajós-elmélet legnagyobb alakja

zseni svájc ufó író
Life.hu
2026.01.11.
Kilencvenéves korában, 2026. január 10-én elhunyt a világhírű svájci író, a paleoasztronautika – vagyis az úgynevezett ősűrhajós-elmélet – legismertebb népszerűsítője. Erich von Däniken halála óriási veszteség, rajongói mély megdöbbenéssel fogadták a szomorú hírt.

Erich Von Däniken 1935-ben született a svájci Zofingenben. Első könyveivel a hatvanas–hetvenes években vált világhírűvé, különböző kultúrák mítoszait, régészeti leleteit és vallási szövegeit értelmezte át abból a nézőpontból, hogy a múltban földönkívüli civilizációk járhattak a Földön. Műveit 32 nyelvre fordították le, és több mint 63 millió példányban keltek el világszerte, ezzel a nemzetközi bestseller-szerzők szűk élmezőnyébe került.

90 éves korában meghalt Erich Von Däniken
90 éves korában meghalt Erich Von Däniken
Forrás: Getty Images North America

Könyveiben azt a feltevést boncolgatta, hogy a prehisztorikus korban fejlett idegen lények jelenhettek meg bolygónkon, és technikai, kulturális tudásukkal hozzájárulhattak az ókori civilizációk kialakulásához és fejlődéséhez. A tudományos világ döntő része ezeket az elképzeléseket következetesen áltudományosnak minősítette, Erich von Däniken írásai és a munkássága nyomán készült dokumentumfilmek mégis erősen hatottak az ufó-mitológiára, a populáris kultúrára és a sci-fi iránt érdeklődő közönség gondolkodására.

Erich von Dänikent világszerte gyászolják

Halálát követően szerte a világon pályatársak, kutatók és rajongók emlékeztek meg róla. A legismertebb követői közé tartozó Giorgio A. Tsoukalos, az Ancient Aliens című sorozat ikonikus arca is a közösségi médiában búcsúzott tőle, kiemelve, hogy von Däniken nélkül egészen másként nézne ki ma az ufó- és paleoasztronautika-kutatás közege.

További cikkeink:

Kiszivárgott a Golden Globe titkos ülésrendje: Miley Cyrus és Leonardo DiCaprio egy asztalnál buliznak

Világhírű japán séf leplezte le, ki kivel ül egy asztalnál a díjátadón.

Margit hercegnő igazi énje egyetlen kegyetlen mondatban: így vélekedett Diana és Károly válásáról

Egy frissen előkerült naplóbejegyzés szerint II. Erzsébet királynő nővére nem tartotta magában a véleményét. Margit hercegnő megdöbbentően nyers szavakkal reagált Diana hercegné és Károly válására. Bár a palota falai mögötti valódi érzelmek ritkán kerülnek felszínre, ez a mondat nagyon sok mindenról árulkodik.

Egy hónap alatt vált gyilkossá Nick Reiner – új részletek a Reiner házaspár brutális megöléséről

Egy új dokumentumfilm szerint Nick Reniner mentális állapotának drámai romlása közvetlenül összefügghet pszichiátriai gyógyszereinek megváltoztatásával. Az orvosok döntései, a kezeletlen krízis és a súlyos pszichés szétesés vezettek ahhoz a tragédiához, amelynek során Nick Reiner 2025 decemberében megölte a saját szüleit.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu