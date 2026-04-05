Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
krimi

Személyiségteszt: te melyik híres ügynök lennél?

krimi különleges ügynök személyiségteszt titkos ügynök
Te is imádtad a nyomozós krimisorozatokat? Mindig arra vágytál, hogy te is FBI-ügynök vagy valamilyen különleges ügynök legyél? Most végre valóra válik az álmod! A személyiségtesztünkkel kiderítheted, hogy melyik híres ügynök lennél!

Lépj ki a sorozatnézés világából, és derítsd ki a személyiségtesztünkkel, hogy melyik kedvenc ügynököd lelke veszett el benned! Vajon milyen ellenségekkel állsz szemben? És milyen alakulatnál dolgozol? Hogy mented meg a világot? Most fényt deríthetsz ezekre a kérdésekre.

személyiségteszt – különleges ügynök
Derítsd ki a személyiségteszt alapján, hogy melyik híres ügynök lennél!
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt az ügynökök világában

Ki ne szeretné a binge-watchingot, vagy azt, amikor úgy beszippant egy sorozat világa, hogy egész nap azt nézed?! Rajongsz a krimiért, ahol a jó mindig kinyomozza, hogy ki volt a rossz, és igazságszolgáltatás elé viszi őt? Egyből meglátod az összefüggéseket, mint a legnagyobb nyomozók? Akkor megértjük, hogy miért imádod a titkos ügynökök és a különleges ügynökök világát.

Most végre fényt deríthetsz arra, hogy a kedvenc karaktereid közül te vajon kire hasonlítasz a legjobban, és kik ellen harcolsz!

Melyik híres ügynök lennél?

1. Hogyan oldasz meg egy veszélyes helyzetet?

A) higgadtan és stílusosan
B) logikusan, csak a bizonyítékokra támaszkodva
C) gyorsan és határozottan, profi technikákkal
D) csendben, alattomosan, meglepetéssel

2. Mi a legnagyobb erősséged?

A) karizma és magabiztosság
B) intelligencia és racionalitás
C) fegyelem és képzettség
D) kitartás és alkalmazkodás

3. Hogy dolgozol csapatban?

A) vezéregyéniségként, mindenki rád figyel
B) elemzőként, aki átlátja a helyzetet
C) profi csapattagként, aki mindig tudja a dolgát
D) magányos farkasként, aki ettől még megbízható

4. Melyik jellemző a stílusodra?

A) elegancia és luxus
B) praktikusság és visszafogottság
C) klasszikus és kifinomult stílus
D) funkcionális, harcra kész

5. Mi motivál leginkább?

A) izgalom és kaland
B) igazság és bizonyíték
C) küldetés és kötelesség
D) személyes múlt és lojalitás

Személyiségteszt eredménye

Ha a legtöbb válaszod A: James Bond

Olyan magabiztos vagy, mint James Bond, a 007-es ügynök. Mindig kontroll alatt tartod a helyzetet, a stílusod pedig legalább olyan pengeéles, mint a képességeid.

Sean Connery James Bondként
Te James Bond lennél.
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod B: Dana Scully

Olyan racionális vagy mint Dana Scully az X-aktákból. Nem számít, hogy a partnered ufókat kutatna, te csak annak hiszel, amire van bizonyíték és tudományos magyarázat.

Gillian Anderson Dana Scullyként
Te Dana Scully lennél az X-aktákból.
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod C: Harry Hart

Olyan fegyelmezett és kifinomult vagy, mint Harry Hart a Kingsmanből. Halálosan profi vagy, aki minden helyzetben úriember vagy éppen úrihölgy tud maradni, de úgy kiszagolja az árulást, mint egy vadászkutya.

Colin Firth Harry Hartként
Te Harry Hart lennél a Kingsmanből.
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod D: Natasha Romanoff

Erős, túlélő típus vagy, mint Natasha Romanoff, a Fekete Özvegy. A múltadat nem tudtad teljesen elfeledni, de ez tesz téged erőssé és motiválttá.

Scarlett Johansson Natasha Romanoffként
Te Natasha Romanoff lennél a Marvel-filmekből.
Forrás: Northfoto

Ezt tanulhattad az önismereti tesztünkből

Most végre megtudhattad, hogy milyen ügynök vagy a szíved mélyén. Akár rosszfiúkat üldözöl, akár földönkívüliekkel veszed fel a harcot, az a lényeg, hogy van benned egy belső késztetés, hogy kiállj a jóért. És ezt nem szabad elengedned!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu