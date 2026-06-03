Így mérgez meg bennünket a mosogatószivacs − Egy módon tudjuk elkerülni

A mosogatószivacs szinte már fogyóeszköznek számít a háztartásokban, abba azonban bele sem gondolunk, hogy használatával árthatunk az egészségünknek. Márpedig egy nemrégiben lezajlott kutatás eredményei szerint a szivacsról a szervezetet súlyosan károsító anyagok kerülhetnek ki a természetbe, mely a modern világ settenkedő gyilkosa. Lehet, hogy a mosogatógép nem csak a vízszámlát, de egészségünket is kíméli?

A mosogatószivacsok potenciális veszélyeire hívta fel a figyelmet egy kutatócsoport.

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Szennyező szivacs a mosogató mellett A Bonni Egyetem kutatói három típusú mosogatószivacsot vizsgáltak.

Az egyik Európában használt fajta kiemelkedő mennyiségben bocsátott ki mikroműanyagot.

Természetes anyagú szivacsok használatát javasolják a szakértők.

Mérgező mosogatószivacsok: egy kutatás sokkoló részletei

Mosogatás során a szivacs kopik, azonban a műanyag nem válik kámforrá, hisz az anyagmegmaradás törvénye értelmében nem vész el, csak átalakul – ez esetben mikroműanyagok millióivá. A Bonni Egyetem kutatócsoportja szerint ez a mérték minden korábbi várakozást felülmúlt, egyetlen szivacs is valósággal ontja magából a műanyag részecskéket.

A nemrég lezajlott kutatásban háromféle szivacsot vizsgáltak: az A csoportba a habszerű, első sorban Európában használt típus került, a valamivel nagyobb lyukú amerikai alkotta a B csoportot, a C csapat pedig a zömében természetes rostokból álló bio mosogatószivacs volt. Az európai 59,3%, az amerikai 41,9%, a natúr szivacs pedig 15,9% műanyagot tartalmazott.

A résztvevők feladata az volt, hogy heteken át használjanak egy adott szivacsot, majd amikor visszavitték, megmérték, mennyi műanyagot veszítettek. Az eredmények sokkolóak: az európai szivacs mintegy 19 mg mikroműanyagot bocsát ki naponta, mely éves szinten 4,1 gramm.

Ezzel messze a hagyományos műanyag szivacs a legkárosabb a környezetre, amivel mérgező részecskék milliárdjait bocsátja ki. Ez országos szinten évi több tonna mikroműanyagot jelent az ivóvízben, amiket a szennyvíztisztító-telepeken sem képesek maradéktalanul kiszűrni. A mikroműanyag a szervezetben pedig számos betegség forrása lehet; többek között a rákról és demenciáról is megállapították, hogy a mérgező részecskék jelentősen fokozzák kialakulásának esélyét, ahogy meddőséget is okozhatnak.