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daganat

Ezt a konyhai eszközt azonnal dobd ki! Növelheti a rák kockázatát az onkológusok szerint

daganat veszély műanyag doboz agresszív tumor rák
Tóth Hédi
2026.06.04.
Sokan nap mint nap használják anélkül, hogy gyanakodnának. A rák kockázatával kapcsolatban most fontos figyelmeztetést adtak ki a szakértők.
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A szakértők szerint a daganatos betegségek kialakulása számos tényezőn múlhat, a genetikai hajlamtól kezdve az életmódon át a környezeti hatásokig. Bár a rák kialakulásának pontos okai sok esetben összetettek, az orvosok szerint érdemes odafigyelni azokra a mindennapi szokásokra és háztartási eszközökre is, amelyek hosszú távon növelhetik a szervezet terhelését. 

Vajon melyik konyhai eszközről lehet szó? Sajnos annyi minden okozhat rákot, megbetegedést.
Vajon melyik konyhai eszközről lehet szó? Sajnos annyi minden okozhat rákot, megbetegedést. 
Forrás: Shutterstock
  • A repedt műanyag dobozokból több vegyi anyag kerülhet az ételbe.
  • A mikrohullámú melegítés fokozhatja a káros anyagok kioldódását.
  • Az üveg és a kerámia biztonságosabb alternatíva lehet.

A rák kockázatáról beszélnek az orvosok, milliók használják nap mint nap 

Szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lapulna a konyhaszekrényben. Maradékok tárolására, ebéd csomagolására, sőt sokan még melegítésre is használják. Az onkológusok szerint azonban érdemes alaposan szemügyre venni ezeket az edényeket, mert egy bizonyos állapotban komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

A szakemberek elsősorban a megkarcolódott, elszíneződött, zavaros vagy repedezett műanyag ételtároló dobozoktól óvnak. 

Szerintük ezek az edények már annak jelei, hogy a műanyag szerkezete elkezdett lebomlani, ami miatt több apró részecske és vegyi anyag kerülhet az élelmiszerbe – írja a Parade.
Dr. Tingting Tan onkológus szerint a sérült műanyagok különösen problémásak lehetnek, mert az elhasználódás során mikroműanyagok és egyéb vegyületek válhatnak le róluk. Bár a kutatók még vizsgálják ezek hosszú távú egészségügyi hatásait, sok szakértő úgy véli, hogy érdemes csökkenteni a felesleges kitettséget.

Ezért lehet problémás, ha műanyag dobozban mikrózod az ételt

A helyzetet tovább ronthatja egy rendkívül gyakori szokás: amikor az ételt műanyag dobozban tesszük a mikrohullámú sütőbe. A szakértők szerint a hő jelentősen fokozhatja a műanyagból kioldódó anyagok mennyiségét, különösen akkor, ha zsíros ételekről, szószokról vagy levesekről van szó.

Sokan megnyugszanak, ha az edényen ott virít a „mikrohullámú sütőben használható” felirat. Az orvosok azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy semmilyen anyag nem kerülhet át az ételbe. A minősítés gyakran csak azt igazolja, hogy a doboz nem olvad meg vagy nem deformálódik veszélyes mértékben a használat során.

Hosszú távon sokkal biztonságosabb választás lehet az üveg- vagy kerámiaedények használata, különösen melegítéskor. Ezek az anyagok nem bocsátanak ki mikroműanyagokat, és kevésbé kell tartani attól, hogy nem kívánt vegyületek kerülnek az ételbe.

Rákveszélyről beszélnek a szakértők, de nem kell pánikba esni

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az orvosok nem állítják: egyetlen repedt műanyag doboz biztosan rákot okoz. A rák kialakulása rendkívül összetett folyamat, amelyben a genetika, az életkor, az életmód és a környezeti hatások egyaránt szerepet játszanak.

A legnagyobb kockázati tényezők továbbra is a dohányzás, az elhízás, a túlzott alkoholfogyasztás, az UV-sugárzás és a mozgásszegény életmód. A sérült műanyag edények inkább egy olyan tényezőt jelentenek, amely hosszú idő alatt, folyamatos használat mellett növelheti a szervezetet érő terhelést.

A tanács egyszerű: ha a műanyag ételtároló dobozod már karcos, opálos, elszíneződött vagy repedt, itt az ideje lecserélni, és az ebédet mindig tányérban melegítsd meg a mikróban.  
Lehet, hogy csak egy apró változtatás a konyhában, de a szakemberek szerint hosszú távon megérheti a nagyobb biztonság érdekében. 
Sajnos a műanyadobozok környezetszennyező hatása is mérhetetlenül nagy, jobb lenne őket teljesen elfelejteni.

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