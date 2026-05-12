Milliókat érnek ezek a régi mobilok - Lehet, hogy nálad is rejtőzik egy?

Tóth Hédi
2026.05.12.
A régi készülékek sokkal többet érhetnek, mint gondolnád. A mobiltelefon ma már gyűjtői kincs is lehet, nem csak emlék.

A régi mobiltelefonok piaca ma már nem csak nosztalgia, sokkal inkább gyűjtői őrület. Ami neked csak egy elfelejtett, poros készülék, az valaki másnak a hiányzó darab a kollekciójában. És ezért néha meglepően sokat is hajlandó fizetni. Szóval legközelebb, mielőtt kidobnád a régi vacakot, inkább nézz utána… lehet, hogy épp most készülsz kidobni a saját kis aranybányádat.

A régi mobiltelefon ma akár milliókat érhet, ha ritka és jó állapotú.
  • Egyes régi mobiltelefonok ma akár milliós összegeket is érhetnek. 
  • A ritkaság és az eredeti állapot jelentősen növeli az értéket. 
  • A gyűjtők világa komoly pénzeket fizet a retró készülékekért.

Az elfelejtett mobiltelefon lehet a legnagyobb meglepetésed

A legtöbben csak legyintenek, amikor a szekrény mélyéről előkerül egy poros, régi mobiltelefon. Pedig könnyen lehet, hogy épp egy olyan készüléket tartanak a a kezükben, amiért a gyűjtők ma már milliókat fizetnek, sőt, bizonyos esetekben szó szerint licitháború indul értük a világ aukcióin.

A legdurvább példa erre az első generációs Apple iPhone (2007), amely bontatlan állapotban elképesztő 190 ezer dollárért, vagyis több mint 60 millió forintért kelt el egy aukción. A titok egyszerű: ritka, hibátlan, és mára ikonikus darab lett.

A mobiltelefon, ami ma már aranyat érhet

A gyűjtők világa nem válogat: ami régen csak egy egyszerű telefon volt, az ma státuszszimbólum és befektetés is lehet. A Z generáció rajong a '90-es évek tárgyaiért. 

A legkeresettebb modellek között ott van a Apple iPhone (első generációs, 2007-es), a legendás Motorola DynaTAC 8000X, valamint a 2000-es évek ikonja, a Motorola Razr V3 is. A ritkább Motorola MicroTAC 9800X különösen értékes, főleg fehér színben.

A Nokia-rajongók sem maradnak ki: a 7280, 8110, N79, 6310, és a mai napig ikonikus Nokia 3310 is keresett darabok. A BlackBerry-k világában a Bold 9900 mellett a luxuskategóriás Porsche Design P’9981 számít igazi kincsnek. És ott vannak a különlegességek is, mint a NEC IDO Japan, a Nokia Talkman HSN-4, a Philips Porty vagy a Bosch Cartel-T, amelyekből már nagyon kevés maradt a piacon.

Ezek közül több modellért külföldön akár több százezer, sőt milliós összegeket is kifizetnek, főleg akkor, ha hibátlan állapotban vannak és megvan az eredeti csomagolásuk is.

Nem minden mobiltelefon ér sokat

Bár a sztorik gyakran milliós eladásokról szólnak, a valóság jóval földhözragadtabb. A legtöbb régi mobil néhány tízezer forintért cserél gazdát, és sok esetben még ennyiért is nehéz vevőt találni. A klasszikus Nokia 3310 például általában 8–25 ezer forintot ér, és sok ritka modell is eladhatatlan marad, ha nincs rájuk konkrét gyűjtői kereslet hiába a nosztalgia.

Így növelheted a régi mobiltelefonod értékét

Ha úgy döntesz, hogy megpróbálod eladni a régi készülékedet, néhány apró lépéssel jelentősen növelheted az értékét. A legfontosabb, hogy ne dobj ki semmit az eredeti csomagból: a doboz, a töltő és a papírok mind sokat számítanak. Ha megvan a kézikönyv is, az külön pluszpont. Érdemes a kisebb hibákat is megjavíttatni, mert egy működő telefon sokkal értékesebb, mint egy sérült. Egy alapos tisztítás pedig már ránézésre is sokat dob az összképen. Végül pedig mindig érdemes megnézni az aukciós oldalakat, mert az árak folyamatosan változnak.

Ne feledd, lehet, hogy egy poros, ódon, retró tárgy, egy régi mobiltelefon nem szemét, hanem apró vagyon, ami csak arra vár, hogy valaki felismerje az értékét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
