Modell is lehetett volna! Ilyen jóképű volt fiatalkorában a ma 100 éves David Attenborough - Galéria

David Attenborough 1926-ban született Isleworthben, Middlesexben, majd 1945-ben ösztöndíjjal került a Cambridge-i Egyetemre, ahol természettudományokat tanult. Később két évet szolgált a Királyi Haditengerészetnél, 1950-ben pedig csatlakozott a BBC-hez, pedig saját bevallása szerint akkor még televíziója sem volt, és életében mindössze egyetlen tévéműsort látott. Ebben az évben vette feleségül élete szerelmét, Jane Orielt, akivel 47 évig voltak házasok. Két gyermeket neveltek fel.

David Attenborough karrierje

Kezdetben a londoni állatkert állatait bemutató Animal Patterns című sorozaton dolgozott producerként és műsorvezetőként, majd 1954-ben a Zoo Quest házigazdája lett. Karrierje meredeken ívelt felfelé: 1965-ben a BBC Two vezetőjévé nevezték ki, az ő időszakához köthető többek között a Monty Python Repülő Cirkusza és a The Money Programme című műsorok megrendelése is.

David Attenborough 1972-ben otthagyta a vezetői pályát, hogy újra teljes erővel dokumentumfilmeket készítsen. A Financial Timesnak később önironikusan azt mondta:

Köztünk szólva, állatokról szóló tévéműsorokat készíteni nem is olyan nehéz. Csak a kamerát a megfelelő irányba kell tartani, és ügyelni arra, hogy a lencsefedél le legyen véve.

Korai munkáiról pedig így fogalmazott: „Azok a filmek, amelyeket az 1950-es években készítettünk, ma már szörnyen néznek ki. De Nagy-Britanniában akkor senki sem látott még soha tatut vagy pangolint. Senki!”

