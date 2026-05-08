Modell is lehetett volna! Ilyen jóképű volt fiatalkorában a ma 100 éves David Attenborough - Galéria

Horváth Angéla
2026.05.08.
Sir David Attenborough 2026. május 8-án ünnepli a 100. születésnapját, ennek apropóján pedig megmutatjuk nektek, milyen volt fiatalon a világ legismertebb természetfilmese.

David Attenborough 1926-ban született Isleworthben, Middlesexben, majd 1945-ben ösztöndíjjal került a Cambridge-i Egyetemre, ahol természettudományokat tanult. Később két évet szolgált a Királyi Haditengerészetnél, 1950-ben pedig csatlakozott a BBC-hez, pedig saját bevallása szerint akkor még televíziója sem volt, és életében mindössze egyetlen tévéműsort látott. Ebben az évben vette feleségül élete szerelmét, Jane Orielt, akivel 47 évig voltak házasok. Két gyermeket neveltek fel.

David Attenborough fiatalon akár modell is lehetett volna
Forrás: Getty Images Europe

David Attenborough karrierje

Kezdetben a londoni állatkert állatait bemutató Animal Patterns című sorozaton dolgozott producerként és műsorvezetőként, majd 1954-ben a Zoo Quest házigazdája lett. Karrierje meredeken ívelt felfelé: 1965-ben a BBC Two vezetőjévé nevezték ki, az ő időszakához köthető többek között a Monty Python Repülő Cirkusza és a The Money Programme című műsorok megrendelése is.

David Attenborough 1972-ben otthagyta a vezetői pályát, hogy újra teljes erővel dokumentumfilmeket készítsen. A Financial Timesnak később önironikusan azt mondta: 

Köztünk szólva, állatokról szóló tévéműsorokat készíteni nem is olyan nehéz. Csak a kamerát a megfelelő irányba kell tartani, és ügyelni arra, hogy a lencsefedél le legyen véve.

 Korai munkáiról pedig így fogalmazott: „Azok a filmek, amelyeket az 1950-es években készítettünk, ma már szörnyen néznek ki. De Nagy-Britanniában akkor senki sem látott még soha tatut vagy pangolint. Senki!”

Ilyen volt David Attenborough fiatalon

Galériánkban összegyűjtöttünk 5 ikonikus fotót Sir David Attenborough fiatalkorából. Ma valószínű a modellvilág is lecsapna rá, olyan jóképű volt! 

David Attenborough (balra) és Jane Elizabeth Ebsworth Oriel esküvője 1950-ben - A feleség 1997-ben bekövetkezett haláláig együtt éltek. Két gyermekük született, Robert és Susan.
David Attenborough és Charles Lagus természetfotós 1957. június 5-én a londoni repülőtéren éppen Új-Guineába indulnak, hogy ott forgassák a „Zoo Quest” című sorozatot.
Károly herceg és Anna hercegnő 1958. január 4-én a Lime Grove Studiosban találkoztak David Attenborough természetkutatóval. A királyi testvérpárnak bemutatták azt a kakadút, amelyet Attenborough egyik „Zoo Quest” expedíciója során fogtak be.
David Attenborough 1959-ben, 33 évesen.
David Attenborough 1965-ben, 39 évesen, ekkor lett a BBC Two vezetője
