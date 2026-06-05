15 éve ontja a virágokat a levendulája: a kertészeti szakértő elárulta a növény hosszú életének titkát

A levendula évek óta a kertek egyik legnagyobb kedvence. Illatos, mutatós, ráadásul a méhek és pillangók is imádják. Viszont elég hisztis növény, ezért nem mindenkinél marad meg. Sokan éppen a metszésnél követik el azt a hibát, amely miatt a növény idővel „felkopaszodik”, fásodik és egyre kevesebb virágot hoz. Kertészeti szakértő árulta el, hogyan kivitelezhető helyesen a levendula metszése.

A levendula metszése nem ördögtől való. Ha helyesen végzed, hálás lesz a növény.

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A levendula metszése nem mindenkinek megy – Ettől lehet gyönyörű és dús akár 15 éven át A levendula hosszú életének titka a megfelelő időben végzett metszés.

A szakértő szerint a bátrabb visszavágás dúsabb virágzást eredményez.

A kertész 15 éves levendulatöve bizonyítja, hogy a módszer valóban működik.

Alexandra Campbell kertészeti szakértő szerint a megoldás meglepően egyszerű:

Nem szabad félni a határozott visszavágástól!

Elmondása szerint korábban ő is túl óvatosan metszette a levendulát, mert attól tartott, hogy kárt tesz benne. Ennek eredményeként a növény megnyúlt, rendezetlenné vált, és sosem mutatott olyan szépen, mint a szomszéd kertjében, írja a Daily Express.

Hogyan kell megmetszeni a levendulát?

A szakértő elmondta, hogy a virágzás után, amikor a virágok elszürkülnek, a növényt körülbelül 20-25 centiméter magasra vágja vissza. A cél, hogy a barna szárakon látható apró zöld hajtások megmaradjanak, mert ezekből fejlődik ki az új növény.

Valójában a levendula metszése nemcsak a következő évi virágzást segíti elő, hanem szép, kompakt formát is ad a növénynek. A visszavágott bokrok télen rendezett, szoborszerű megjelenést kölcsönöznek a kertnek.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne vágjunk az apró rügyek alá, mert onnan a levendula már nem tud regenerálódni. A munkához mindig éles és tiszta metszőollót használjunk, és lehetőleg akkor dolgozzunk, amikor a méhek és más beporzók már nem látogatják a virágszárakat.

Campbell saját levendulája ma már 15 éves, mégis minden évben élénk lila virágokkal borul be. A szakértő szerint ennek titka nem a különleges tápoldat vagy valamilyen csodaszer, hanem a megfelelő, bátor metszés.