Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 5., péntek Fatime

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
kert

15 éve ontja a virágokat a levendulája: a kertészeti szakértő elárulta a növény hosszú életének titkát

kert metszés levendula
A szomszéd levendulája mindig szebb? Lehet, hogy egy apró, de fontos lépést hagysz ki minden évben. A kertész elárulja, hogyan kivitelezhető a levendula metszése.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

A levendula évek óta a kertek egyik legnagyobb kedvence. Illatos, mutatós, ráadásul a méhek és pillangók is imádják. Viszont elég hisztis növény, ezért nem mindenkinél marad meg. Sokan éppen a metszésnél követik el azt a hibát, amely miatt a növény idővel „felkopaszodik”, fásodik és egyre kevesebb virágot hoz. Kertészeti szakértő árulta el, hogyan kivitelezhető helyesen a levendula metszése.

A levendula metszése nem ördögtől való. Ha helyesen végzed, hálás lesz a növény.
A levendula metszése nem ördögtől való. Ha helyesen végzed, hálás lesz a növény. 
Forrás:  123rf

A levendula metszése nem mindenkinek megy – Ettől lehet gyönyörű és dús akár 15 éven át

  • A levendula hosszú életének titka a megfelelő időben végzett metszés.
  • A szakértő szerint a bátrabb visszavágás dúsabb virágzást eredményez.
  • A kertész 15 éves levendulatöve bizonyítja, hogy a módszer valóban működik.

Alexandra Campbell kertészeti szakértő szerint a megoldás meglepően egyszerű:

 Nem szabad félni a határozott visszavágástól!

Elmondása szerint korábban ő is túl óvatosan metszette a levendulát, mert attól tartott, hogy kárt tesz benne. Ennek eredményeként a növény megnyúlt, rendezetlenné vált, és sosem mutatott olyan szépen, mint a szomszéd kertjében, írja a Daily Express.

Hogyan kell megmetszeni a levendulát? 

A szakértő elmondta, hogy a virágzás után, amikor a virágok elszürkülnek, a növényt körülbelül 20-25 centiméter magasra vágja vissza. A cél, hogy a barna szárakon látható apró zöld hajtások megmaradjanak, mert ezekből fejlődik ki az új növény. 

Valójában a levendula metszése nemcsak a következő évi virágzást segíti elő, hanem szép, kompakt formát is ad a növénynek. A visszavágott bokrok télen rendezett, szoborszerű megjelenést kölcsönöznek a kertnek.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne vágjunk az apró rügyek alá, mert onnan a levendula már nem tud regenerálódni. A munkához mindig éles és tiszta metszőollót használjunk, és lehetőleg akkor dolgozzunk, amikor a méhek és más beporzók már nem látogatják a virágszárakat.

Campbell saját levendulája ma már 15 éves, mégis minden évben élénk lila virágokkal borul be. A szakértő szerint ennek titka nem a különleges tápoldat vagy valamilyen csodaszer, hanem a megfelelő, bátor metszés.

Ezek a kertészeti témák is érdekelhetnek:

Még nem késő elültetni: 5 virág, ami igazi pillangómágnesként működik a kertben

Garantáltan paradicsomivá változtatják a környzetedetet.

Megjelentek a kártevők a kertedben? Ezt tedd a levélbolha ellen

A levéltetvekkel még csak-csak megküzdünk – de mit kell tenni levélbolha ellen? Mutatjuk a legbiztosabb házi védekezést.

Erről a rejtett beállításról a fűnyírón szinte senki sem tud, pedig rengeteget segít

Pedig rengeteget tud segíteni, ha az ember tud róla.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu