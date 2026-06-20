Egy egyiptomi sír felfedezése évezredes rejtélyt oldhatott meg a fáraók temetkezéséről

Az egyiptomi sír felfedezése nem csupán annak ritkasága miatt számít szenzációnak, hanem azért is, mert azonosították a sír tulajdonosát, amely egészen új távlatokat nyitott meg a fáraók temetkezésével kapcsolatban.

Egy egyiptomi sír felfedezése új távlatokat nyitott a fáraók temetkezésével kapcsolatban.

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Nemrég felfedeztek egy egyiptomi sírt.

A sír üres volt, de kiderült, hogy eredetileg kinek készítették.

A kutatók szerint a felfedezés alapjaiban változtathatja meg, amit a fáraók temetkezéséről eddig tudtunk.

Az egyiptomi sír felfedezése évezredes rejtélyt oldhatott meg a fáraók temetkezéséről

Kiderült, hogy a nemrég felfedezett egyiptomi sír eredetileg III. Shoshenq fáraó számára készült, aki i. e. 830-791 között uralkodott, de soha nem került végső nyughelyére. A királyi szimbólumok a megtalált leleteken bizonyítják, hogy a sír biztosan hozzá tartozott. Az is különös az egyiptomi sír felfedezésében, hogy az épületben fellelhető egyiptomi figurák több mint fele női alakot ábrázol. Ez egyedülálló a királyi temetkezések történetében, és új kérdéseket vet fel az egyiptomi temetkezési szokásokról. A figurákat tökéletesen sorba rendezve találták, vagyis a tárgyak közel három évezreden át változatlan helyen maradtak.

A sírban talált leletek kimentését tíz napon át végezték, hogy a törékeny kincsek épségben maradjanak. A kutatók szerint az üres sír arra is utalhat, hogy a politikai instabilitás vagy fosztogatások miatt a fáraót végül máshol temették el, mint eredetileg tervezték – számolt be a Daily Mail.

„Ez a felfedezés arra is rávilágít, hogy egy fáraó sírjának elkészítése mindig kockázatos volt a fosztogatók miatt. Ebből tanulva többször előfordulhatott, hogy egy fáraót máshol temettek el, mint eredetileg tervezték volna” – mondta Frederic Payraudeau francia egyiptológus, aki szakértője az ókori Egyiptomnak.

Azt már régóta tudjuk, hogy a fáraók nem csak piramisokban temetkeztek, azonban az új felfedezés miatt több új kérdés is felmerült az egyiptomi uralkodók temetkezésével kapcsolatban. A felfedezés több szempontból is elgondolkodtatja az egyiptológusokat:

Üres királyi sírok létezése: eddig azt feltételezték, hogy a fáraók minden esetben a saját sírjukban nyugszanak. III. Shoshenq üres sírja azonban rávilágít arra, hogy a politikai instabilitás, hatalmi harcok vagy fosztogatások miatt egyes uralkodókat akár egészen máshol temethettek el, mint eredetileg tervezték. Női figurák szerepe a temetkezésben: III. Shoshenq fáraó sírjában a figurák több mint fele női alakot ábrázolt, ami szinte példátlan a királyi temetkezésekben. Ez arra utalhat, hogy bizonyos rituálékban a nők nagyobb szerepet játszhattak, mint eddig hittük, vagy hogy a vallási és társadalmi szokások sokkal változatosabbak voltak, mint a korábbi korokban.

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