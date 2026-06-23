Ezek Európa legjobb strandjai 2026-ban – a listán spanyol, portugál és görög üdülőparadicsom is szerepel

A tökéletes tengerparti nyaralás mindenkinek mást jelent: van, aki a vakítóan fehér homokot keresi, mások a nyugodt, biztonságos fürdőhelyeket vagy a lenyűgöző természeti környezetet részesítik előnyben. Egy nemzetközi elemzés most több szempont – köztük a vízminőség, a biztonság, az időjárás és a látogatói értékelések – alapján rangsorolta Európa legjobb strandjait. A lista élén elsősorban spanyol és portugál úti célok szerepelnek.

Európa legjobb strandjai között a rangsor első helyét a baszkföldi San Sebastián ikonikus strandja, a La Concha szerezte meg.

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Spanyolország tarolt

A felmérés szerint Spanyolország egyértelműen uralja az európai strandrangsort: a legjobb helyek jelentős része itt található. A szakértők szerint az ország nemcsak a napsütéses órák számában erős, hanem a kiváló infrastruktúrában és a tengerpartok tisztaságában is.

A rangsor első helyét a baszkföldi San Sebastián ikonikus strandja, a La Concha szerezte meg. A félhold alakú öböl nemcsak a helyiek, hanem a turisták körében is rendkívül népszerű, köszönhetően aranyszínű homokjának és elegáns tengerparti sétányának.

Praia da Falésia is ott van a legjobbak között.

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Portugália sem maradt le

Portugália szintén több stranddal képviselteti magát a legjobbak között. Különösen az Algarve régió tengerpartjai kaptak kiemelkedő értékeléseket.

Az Algarve egyik legismertebb partszakasza, a Praia da Falésia például a rangsor élmezőnyében végzett. A strandot vöröses sziklafalak, hosszú homokos part és kristálytiszta víz teszi különlegessé, ezért sok utazó szerint Európa egyik legszebb tengerpartja.

A ciprusi Nissi strand a lista második helyén van.

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A ciprusi Nissi strand idén a második helyre szorult

Az idei legjobb megelőzte a ciprusi Nissi strandot, így a a ciprusi favorit a második helyen végzett, ami szintén szép eredmény, tekintve, hogy az Európa legjobb strandja cím nemcsak a szépségen múlik. Csak az egyik szempont a turisták értékelése, de abban messze a legerősebb a görög favorit.

Európa legjobb strandja: a montenegrói Mogren strand.

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Európa legjobb strandja: a montenegrói Mogren strand

A többi figyelemre méltó strand között szerepelt a bulgáriai Irakli strand, az olasz La Pelosa strand és a brit Bournemouth strand is.

Ám idén Európa legjobb strandja a Mogren strand lett, egy rendkívül népszerű, lenyűgöző ikerpart, amely feltűnő homokkősziklák alatt fekszik, Budva óvárosától nyugatra, Montenegróban.

A Budva Riviéra egyik ékkövének tartott strand jellegzetesen két különálló öbölre oszlik – a Mogren I-re és a Mogren II-re –, amelyeket egy bájos, fából készült gyaloghíd és egy keskeny, a sziklaoldalba vájt természetes kőalagút köt össze.