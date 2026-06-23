Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 23., kedd Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
úti cél

Ezek Európa legjobb strandjai 2026-ban – a listán spanyol, portugál és görög üdülőparadicsom is szerepel

úti cél görögország spanyolország európa portugália Montenegró strand Ciprus
Life.hu
2026.06.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha már a nyári nyaralást tervezed, érdemes lehet ezt a listát is megnézned. Egy friss rangsor szerint Európa legjobb strandjai között idén főként spanyol és portugál tengerpartok végeztek az élmezőnyben. Mutatjuk, hova érdemes ellátogatnod, ha kristálytiszta vízre és lélegzetelállító panorámára vágysz.

A tökéletes tengerparti nyaralás mindenkinek mást jelent: van, aki a vakítóan fehér homokot keresi, mások a nyugodt, biztonságos fürdőhelyeket vagy a lenyűgöző természeti környezetet részesítik előnyben. Egy nemzetközi elemzés most több szempont – köztük a vízminőség, a biztonság, az időjárás és a látogatói értékelések – alapján rangsorolta Európa legjobb strandjait. A lista élén elsősorban spanyol és portugál úti célok szerepelnek.

Európa legjobb strandjai La Concha Bay and Santa Clara sziget, San Sebastián
Európa legjobb strandjai között a rangsor első helyét a baszkföldi San Sebastián ikonikus strandja, a La Concha szerezte meg.
Forrás: Shutterstock

Spanyolország tarolt

A felmérés szerint Spanyolország egyértelműen uralja az európai strandrangsort: a legjobb helyek jelentős része itt található. A szakértők szerint az ország nemcsak a napsütéses órák számában erős, hanem a kiváló infrastruktúrában és a tengerpartok tisztaságában is.

A rangsor első helyét a baszkföldi San Sebastián ikonikus strandja, a La Concha szerezte meg. A félhold alakú öböl nemcsak a helyiek, hanem a turisták körében is rendkívül népszerű, köszönhetően aranyszínű homokjának és elegáns tengerparti sétányának.

Red cliffs of Praia da Falésia (Falesia Beach), Algarve, Portugal, Aug 2025
Praia da Falésia is ott van a legjobbak között.
Forrás: Shutterstock

Portugália sem maradt le

Portugália szintén több stranddal képviselteti magát a legjobbak között. Különösen az Algarve régió tengerpartjai kaptak kiemelkedő értékeléseket.

Az Algarve egyik legismertebb partszakasza, a Praia da Falésia például a rangsor élmezőnyében végzett. A strandot vöröses sziklafalak, hosszú homokos part és kristálytiszta víz teszi különlegessé, ezért sok utazó szerint Európa egyik legszebb tengerpartja.

A ciprusi Nissi strand
A ciprusi Nissi strand a lista második helyén van.
Forrás: 123rf

A ciprusi Nissi strand idén a második helyre szorult

Az idei legjobb megelőzte a ciprusi Nissi strandot, így a a ciprusi favorit a második helyen végzett, ami szintén szép eredmény, tekintve, hogy az Európa legjobb strandja cím nemcsak a szépségen múlik. Csak az egyik szempont a turisták értékelése, de abban messze a legerősebb a görög favorit.

Európa legjobb strandja: a montenegrói Mogren strand.
Forrás: 123rf

Európa legjobb strandja: a montenegrói Mogren strand 

A többi figyelemre méltó strand között szerepelt a bulgáriai Irakli strand, az olasz La Pelosa strand és a brit Bournemouth strand is. 

Ám idén Európa legjobb strandja a Mogren strand lett, egy rendkívül népszerű, lenyűgöző ikerpart, amely feltűnő homokkősziklák alatt fekszik, Budva óvárosától nyugatra, Montenegróban.

A Budva Riviéra egyik ékkövének tartott strand jellegzetesen két különálló öbölre oszlik – a Mogren I-re és a Mogren II-re –, amelyeket egy bájos, fából készült gyaloghíd és egy keskeny, a sziklaoldalba vájt természetes kőalagút köt össze.

Mire figyeltek a szakértők?

A rangsor összeállításakor nem csupán a látvány számított. A szakértők olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint:

Összesen több mint 14 ezer európai úti célt vizsgáltak meg, és ezek közül választották ki a kontinens legkiemelkedőbb strandjait.

Ha idén tengerparti nyaralást tervezel...

Akár egy romantikus pihenésre, akár családi vakációra készülsz, Spanyolország, Portugália vagy Görögország tengerpartjai biztosan nem okoznak csalódást. Ha pedig szeretnéd elkerülni a zsúfolt üdülőhelyeket, érdemes a kevésbé ismert öblök és kisebb partszakaszok között is keresgélni – Európa ugyanis bővelkedik rejtett tengerparti kincsekben.

Olvass még utazós cikkeket: 

Öt különleges élmény, amit csak a szlovén Isztriában találunk meg

A szlovén Isztria sehol máshol nem megtapasztalható apró részleteivel az egyik legkülönlegesebb mediterrán világ: egyszerre van jelen a tengerpart és a dombvidék, a sós levegőben százéves olajfák ezüstös lombjai bólogatnak, a sikátorok Velence utcáit idézik, ehhez pedig páratlan gasztronómia társul.

Ahol más ritmusban telik az idő: nyári élmények a szlovén partvidéken

Nem minden nyaralás arról szól, hogy minél több látnivalót kipipáljunk. Van, amikor éppen az a legnagyobb élmény, hogy végre nem sietünk sehová. A szlovén tengerparton erre is lehetőségünk van. Egy mediterrán vidék, ahol a reggelek a tenger morajlásával indulnak, a délutánok a feltöltődésről szólnak, az esték pedig hosszú sétákkal és naplementékkel telnek.

Így kerüld el, hogy a nyaralásod rémálommá váljon

Az üdülés a nyár legjobban várt időszaka, de ha nem figyelünk, rossz élmény lehet a kikapcsolódásból. Íme, azok az utazási hibák, amiket jobb elkerülni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu