Ebből a kétfajta vízből SEMMIKÉPP ne főzz kávét! − Teljesen tönkreteszi

Legyen az kotyogós, instant vagy frissen darált, a kávé sokak reggeli rituáléjának elengedhetetlen része, de a társadalom többsége a nap folyamán is rendszeresen fogyasztja. Amikor reggel lefőzzük az első feketét, bele sem gondolunk, hogy valamit rosszul csinálunk, pedig német baristák szerint szinte mindenki elkövet egy végzetes bakit. Ajánlásuk szerint két fajta vizet sürgősen hanyagolni kéne kávéfőzéskor.

A szakértők szerint kétféle vízzel nem ajánlott a kávéfőzés.

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A kávébab kémiai reakcióba lép a vízben lévő különféle vegyületekkel.

Két fajta víz kerülendő kávéfőzéskor, mivel sokat ront az ital minőségén.

Ilyen vizet ne tegyél a kávéfőzőbe

A kávézás rituáléja mindennapjaink szerves részévé vált, mely sokak számára jóval többet jelent koffeinszükségleteik fedezésére. Szertartás, kikapcsolódás, egy korty szünet a mindennapi rohanás közepette, mely feltölt energiával. A Német Kávészövetség legfrissebb jelentése szerint azonban van egy gyakori hiba, amit még azok a kávérajongók is elkövetnek, aki éves kávéfogyasztásukkal egy személyben képesek lennének fenntartani a hableányos kávézó-hálózatot.

Rengetegen ugyanis minden teketória nélkül csapvizet zúdítanak a kávéfőzőbe, amivel hadat üzennek a mély aromáknak.

Ugyanis a csapvíz számos esetben kemény, mely tele van klórral és magnéziummal, illetve egyéb kemikáliákkal, amik kölcsönhatásba kerülnek az őrölt kávé összetevőivel. Emiatt ha kávéfőzés során csapvizet töltünk a gépbe, akkor jellegtelen, kesernyés, lapos ízvilága lesz a kávénak, némi fémes mellékízzel. Ráadásul a lerakódó vízkő magát a berendezést is, nem csak a kávéfőzés szabályait roncsolja.

Ugyanígy nem érdemes ásványvízzel lefőzni a reggeli ébresztőnket, mivel válogatott ásványi anyagok találhatók benne, amik a csapvízhez hasonlóan savanyú, kesernyés lesz a végeredmény, hisz teljesen elnyomja a kávébab természetes aromáit. Épp ezért nem éri meg a drága ásványvizet a kotyogóba önteni, ami a műanyag palackból még mikroműanyagokat is a szervezetünkbe juttat.

Aki nem csak a koffeindózisért, hanem az ízéért, valamint az azzal járó szertartásért is fogyasztja a kávét, érdemes beruháznia egy vízszűrőre.

Ezek ugyanis nem csupán a lebegő parányokat, de a vízben lévő kémiai anyagokat is kiszűrik, például a klórt, magnéziumot, kalciumot, illetve a nehézfémeket. Beszerezhetünk kancsót, de ha a csapvizet is lágyítani akarjuk, szereltessünk be szűrőberendezést. Az így kapott lágy vízzel teljes körűen érvényesülhetnek a kávé gyümölcsös aromái, de még kávéfőzőnket is megóvhatjuk az idő előtti kopástól.