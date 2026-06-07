Titkos és népszerű vízpartok: Budapest és környéke teljes strandtoplistája

A nyári hőségben sokan keresik a lehetőséget, hogy egy napra kiszakadjanak a városból, felfrissüljenek a vízparton, vagy egyszerűen csak feltöltődjenek a természetben. A legjobb strandok Budapesten és környékén szerencsére könnyen elérhetők, így akár egy spontán kiruccanás keretében is élvezhetjük a hűsítő víz és a napsütés nyújtotta kikapcsolódást. A főváros és vonzáskörzete bővelkedik olyan strandokban, élményfürdőkben és természetes fürdőhelyekben, amelyek minden igényt képesek kielégíteni. A családbarát strandoktól és modern aquaparkoktól kezdve a Duna-parti szabadstrandokon át a rejtettebb tavakig és a tömeg által kevésbé látogatott fürdőhelyekig mindenki megtalálhatja a számára ideális helyszínt. Akár egész napos vízi kalandokra, akár nyugodt pihenésre vagy természetközeli feltöltődésre vágysz, Budapest közelében számtalan remek lehetőség vár.

A legjobb strandok Budapesten és környékén tökéletesek a nyári kikapcsolódáshoz. A Lupa Beach hívogat.

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Budapest környékén strandok, tavak és aquaparkok is várják a fürdőzőket.

A Duna-parti és természetközeli helyek csendesebb kikapcsolódást kínálnak.

Élményfürdők és szabadstrandok is elérhetők minden korosztály számára.

Mit kínálnak a legjobb strandok Budapesten és környékén nyáron?

Összegyűjtöttük Pest megye-, Budapest és környéke legjobb strandjait és fürdőhelyeit, hogy könnyebb legyen kiválasztani azt a vízparti menedéket, ahol a legforróbb nyári napokon is felfrissülhetsz és napozhatsz. Akár aktív kikapcsolódásra, akár családi programra, akár egy csendes, természetközeli pihenésre vágysz, összeállításunkban biztosan találsz olyan helyet, amely tökéletes választás lehet a következő nyári kiruccanáshoz.

1. BVSC Uszoda és Strand – sportolás és feltöltődés Zuglóban

A BVSC elsősorban az úszás szerelmeseinek lehet ideális választás, hiszen a nyári időszakban több medence is a látogatók rendelkezésére áll. A komolyabb testmozgás mellett természetesen a pihenésre vágyók is megtalálják számításaikat. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék a tömeget elkerülni.

Cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.

2. Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő – hatalmas park ősfákkal

A közel tízezer négyzetméteres parkos terület Budapest egyik leghangulatosabb strandfürdőjének ad otthont, ahol könnyen találhatunk egy csendes zugot a pihenéshez. A strand-, úszó- és gyermekmedencék mellett füves napozóterületek és árnyékot adó ősfák teszik teljessé a kikapcsolódást.

Cím: 1038 Budapest, Pusztakúti út 2–6.