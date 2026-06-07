Titkos és népszerű vízpartok: Budapest és környéke teljes strandtoplistája

A nyári hőségben sokan keresik a lehetőséget, hogy egy napra kiszakadjanak a városból, felfrissüljenek a vízparton, vagy egyszerűen csak feltöltődjenek a természetben. A legjobb strandok Budapesten és környékén szerencsére könnyen elérhetők, így akár egy spontán kiruccanás keretében is élvezhetjük a hűsítő víz és a napsütés nyújtotta kikapcsolódást. A főváros és vonzáskörzete bővelkedik olyan strandokban, élményfürdőkben és természetes fürdőhelyekben, amelyek minden igényt képesek kielégíteni. A családbarát strandoktól és modern aquaparkoktól kezdve a Duna-parti szabadstrandokon át a rejtettebb tavakig és a tömeg által kevésbé látogatott fürdőhelyekig mindenki megtalálhatja a számára ideális helyszínt. Akár egész napos vízi kalandokra, akár nyugodt pihenésre vagy természetközeli feltöltődésre vágysz, Budapest közelében számtalan remek lehetőség vár.
- Budapest környékén strandok, tavak és aquaparkok is várják a fürdőzőket.
- A Duna-parti és természetközeli helyek csendesebb kikapcsolódást kínálnak.
- Élményfürdők és szabadstrandok is elérhetők minden korosztály számára.
Mit kínálnak a legjobb strandok Budapesten és környékén nyáron?
Összegyűjtöttük Pest megye-, Budapest és környéke legjobb strandjait és fürdőhelyeit, hogy könnyebb legyen kiválasztani azt a vízparti menedéket, ahol a legforróbb nyári napokon is felfrissülhetsz és napozhatsz. Akár aktív kikapcsolódásra, akár családi programra, akár egy csendes, természetközeli pihenésre vágysz, összeállításunkban biztosan találsz olyan helyet, amely tökéletes választás lehet a következő nyári kiruccanáshoz.
1. BVSC Uszoda és Strand – sportolás és feltöltődés Zuglóban
A BVSC elsősorban az úszás szerelmeseinek lehet ideális választás, hiszen a nyári időszakban több medence is a látogatók rendelkezésére áll. A komolyabb testmozgás mellett természetesen a pihenésre vágyók is megtalálják számításaikat. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék a tömeget elkerülni.
Cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
2. Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő – hatalmas park ősfákkal
A közel tízezer négyzetméteres parkos terület Budapest egyik leghangulatosabb strandfürdőjének ad otthont, ahol könnyen találhatunk egy csendes zugot a pihenéshez. A strand-, úszó- és gyermekmedencék mellett füves napozóterületek és árnyékot adó ősfák teszik teljessé a kikapcsolódást.
Cím: 1038 Budapest, Pusztakúti út 2–6.
3. Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda – modern strandélmény a Duna közelében
A XIII. kerület egyik legismertebb strandja több mint hét évtizede várja a fürdőzőket, miközben a közelmúltban teljes megújuláson esett át. Élmény-, strand-, tan- és gyermekmedencéi mellett napozóágyak, értékmegőrzők és gondozott zöldterületek biztosítják a kényelmes kikapcsolódást.
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 28–30.
4. Délegyházi tavak – természetközeli fürdőzés
A Délegyházi tavak több strandterületet is kínálnak, ahol árnyékos részek és kavicsos part várja a látogatókat. Nyugodt, kevésbé zsúfolt környezetben lehet fürdeni és pihenni.
Cím: 2337 Délegyháza, Délegyházi-tavak.
5. Domonyvölgyi strand – tengerparti hangulat Budapest közelében
Ha tengerparti hangulatra vágysz Budapest közelében, Domonyvölgy ideális választás. A homokos part, pálmafák és sekély víz miatt családoknak és lazulni vágyóknak is tökéletes hely.
Cím: 2182 Domonyvölgy, D-Beach.
6. Dunabogdányi szabadstrand – családbarát Duna-part
A Dunabogdányi strand rendezett, homokos parttal és jól kiépített szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Gyerekbarát környezet, játszótér és piknikezőhelyek is rendelkezésre állnak.
Cím: 2023 Dunabogdány, Strand utca 5.
7. Dunakeszi szabadstrand – Duna-parti pihenő
A Dunakeszi szabadstrand árnyékos, fás környezetben kínál fürdőzési lehetőséget a Duna partján. Kajak, kenu és SUP bérlés is elérhető, így az aktív pihenés is adott.
Cím: 2120 Dunakeszi, Duna sor 3.
8. Gödi homoksziget – vadregényes Duna-parti különlegesség
A Homoksziget különlegessége, hogy csak alacsony vízállásnál bukkan elő, így mindig más arcát mutatja. Teljesen természetközeli hely, kiépített infrastruktúra nélkül, ezért inkább kalandvágyóknak ajánlott.
Cím: 2131 Göd, Duna-part (Homoksziget).
9. Gödi szabadstrandok – Alsógöd és Felsőgöd
Göd két hivatalos szabadstranddal is rendelkezik, amelyek fokozatosan mélyülő vízzel és alap szolgáltatásokkal várják a látogatókat. Mindkettő családbarát és népszerű nyári célpont.
Cím: 2131 Göd, Béke út (Alsógöd), illetve Duna út vége (Felsőgöd).
10. Gyömrői Tófürdő – aktív kikapcsolódás
A Gyömrői Tófürdő családoknak és sportkedvelőknek is ideális, hiszen csúszdák, wakeboard és sportpályák is találhatók itt. Az árnyas fás környezet miatt a pihenés is kényelmes.
Cím: 2230 Gyömrő, Tófürdő utca.
11. Horányi szabadstrand – Szentendrei-sziget nyugalma
A Horányi strand homokos-kavicsos parttal és nyugodt környezettel várja a látogatókat. Kutyabarát részek és jó vízminőség teszik különösen vonzóvá.
Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 89–90.
12. Jade Beach – pihenés és sportok Dunavarsányban
A Jade Beach modern környezetben, gondozott parttal és nyugodt hangulattal várja a kikapcsolódni vágyókat. A strand különlegessége, hogy a nyugodt pihenőzónák mellett számos vízi és szárazföldi sport kipróbálására is lehetőséget kínál.
Cím: 2336 Dunavarsány, Jade Beach Resort (Domariba-sziget térsége).
13. Kisoroszi szigetcsúcs – a Dunakanyar ikonikus pontja
A szigetcsúcs egy természetes, nem hivatalos strand, ahol a Duna és a panoráma adja az élményt. Kiváló piknikezésre és sátorozásra is, de nincs kiépített infrastruktúra.
Cím: 2024 Kisoroszi, Szentendrei-sziget északi csúcsa.
14. Lupa Beach – karibi hangulat Budakalásznál
A Lupa Beach Budapest közelében az egyik legmodernebb strand, ahol fehér homok és tiszta víz idézi a tengerparti élményt. Számos vízi sport, wakeboard és SUP is elérhető, így az aktív kikapcsolódás kedvelőinek is ideális.
Cím: 2011 Budakalász, Tó utca (Lupa-tó strand).
15. Mogyoródi Aquaréna – Magyarország legnagyobb aquaparkja
Az ország egyik legnagyobb vízi élményparkja, ahol több mint másfél kilométernyi csúszdarendszer, élménymedencék és pihenőterületek várják a látogatókat. A Hungaroring szomszédságában található komplexum tökéletes választás azoknak, akik egy egész napos, programokkal teli vizes kikapcsolódásra vágynak.
Cím: 2146 Mogyoród, Vízipark út 1.
16. Palatinus-tó – vízi sportok Esztergom mellett
A Budapest környéki tavak nagy népszerűségnek örvendenek így kihagyhatatlan a Palatinus-tó a Dorogi-medence legnagyobb tava, ahol horgászni, fürdeni és sportolni is lehet. A tó mellett kiépített strandrész és szolgáltatások is várják a látogatókat.
Cím: 2500 Esztergom, Palatinus-tó.
17. Paskál Gyógy- és Strandfürdő – a budapesti strandok rejtett gyöngyszeme
A XIV. kerületben található Paskál a főváros legfiatalabb strandfürdője, amely modern medencéivel és nyugodt hangulatával hódít. Az úszó-, strand- és gyermekmedence mellett egy külön relaxmedence is segíti a feltöltődést, ezért azoknak is ideális választás, akik elkerülnék a nagyobb tömegeket és keresik az olcsóbb belépőket.
Cím: 1141 Budapest, Egressy út 178/F.
18. Pázsit Tófürdő – nyugodt strand Pócsmegyeren
A Pázsit Tófürdő egy klasszikus, nyugodt hangulatú strand, ahol sportolni és pihenni egyaránt lehet. Vízibicikli, csónak és sportpályák is rendelkezésre állnak. Nagyon ajánljuk azoknak, akik az eldugott strandokat kedvelik Budapest környékén.
Cím: 2017 Pócsmegyer, Pázsit-tó strand.
19. Postás strand – Szentendre hangulatos Duna-partja
A Postás strand homokos parttal és gyorsan mélyülő vízzel kínál kellemes fürdési lehetőséget. Büfé, zuhanyzó és öltöző is rendelkezésre áll a kényelmes pihenéshez.
Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó (Postás strand).
20. Pünkösdfürdői Strandfürdő – családbarát kikapcsolódás a Duna-part közelében
A strand nevét az itt feltörő termálforrás első megjelenésének időpontjáról kapta, és közel száz éve fogadja a fürdőzőket. Az úszó-, élmény- és gyermekmedencék, valamint a gondozott környezet miatt a családok egyik kedvelt budapesti strandja.
Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 272.
21. Római-parti Plázs – Budapest Duna-strandja
A Római-parti Plázs Budapest hivatalos szabadstrandja, ahol ingyenes fürdés és napágyak is elérhetők. A vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, és vízimentők is vigyáznak a biztonságra.
Cím: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15–17.
22. Rukkel-tó Waterpark – csúszdák és aktív kikapcsolódás a tóparton
A taksonyi Rukkel-tó Waterpark a természetes tóparti strandolást ötvözi a víziparkok élményeivel, így minden korosztály talál magának szórakozási lehetőséget. Hatalmas csúszdaparkja, vízi akadálypályái és sportolási lehetőségei miatt különösen népszerű a kalandokat kereső családok és baráti társaságok körében.
Cím: 2335 Taksony, Strand utca 1.
23. SHO Beach – városi strand Budapesten
A SHO Beach Budapest modern szabadstrandja, ahol SUP, vízi bicikli és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A Lágymányosi-öbölben fekvő hely könnyen megközelíthető és jól felszerelt.
Cím: 1117 Budapest, Kopaszi-gát / Lágymányosi-öböl.
24. Surányi szabadstrand – vadregényes Duna-part
A Surányi partszakasz inkább természetes fürdőhely, mint kiépített strand, ezért saját felelősségre ajánlott. Nyugodt környezet és nyaralóhangulat jellemzi.
Cím: 2015 Szigetmonostor, Surány Duna-part.
25. Szigetcsépi szabadstrand – Ráckevei-Duna partján
A Szigetcsépi strand kisebb, természetközeli fürdőhely gyorsan mélyülő vízzel. Sportpályák és büfé is segítik a kellemes kikapcsolódást.
Cím: 2317 Szigetcsép, hrsz. 018/40.
26. Veresegyházi Malom-tó – strand és horgászat együtt
A Malom-tó különlegessége, hogy egyik oldalán strandolni, a másikon horgászni lehet. A természetközeli környezetet sportpályák és családbarát szolgáltatások egészítik ki.
Cím: 2112 Veresegyház, Malom-tó.
27. Verőcei szabadstrand – Dunakanyar kedvence
A Verőcei szabadstrand rendezett, sportolási lehetőségekkel és büfékkel felszerelt partszakasz. A Dunakanyar egyik legnépszerűbb, mégis nyugodt fürdőhelye.
Cím: 2621 Verőce, Árpád út 5–7.
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