Már a tudósok is beleszólnak az anyukák dolgába: szerintük előbbre kellene hozni a bilire szoktatást

Egy friss kutatás szerint a gyerekek korábbi bilire szoktatása az egyik módja lehetne annak, hogy kevesebb eldobható pelenka kerüljön a szemétbe, ami mára már túl nagy terhet ró a környezetünkre. Ez kétség kívül komoly érv, de lássuk a konkrétumokat!

Mielőbbi bilire szoktatásra biztatják a szülőket a kutatók – de miért?

Forrás: 123rf

Mielőbbi bilire szoktatásra biztatják a szülőket a kutatók – de miért? Egyre inkább kitolódik a szobatisztaságra szoktatás

Az eldobható pelenkák túl nagy terhet rónak a környezetre

Mi lehet a megoldás?

Percenként több százezer pelenka kerül a hulladékba

A kutatók szerint a pelenkák környezetre gyakorolt negatív hatása egyre nagyobb problémát jelent. Világszerte körülbelül 300 ezer pelenkát dobnak ki minden egyes percben, az úgynevezett nedvszívó higiéniai termékekből – amelyek közé a babapelenkák mellett az inkontinenciatermékek és menstruációs termékek is tartoznak – pedig évente 160–200 millió tonna hulladék keletkezik.

A hulladék több mint 99 százaléka hulladéklerakókba kerül vagy elégetik, ami hozzájárul a műanyagszennyezéshez, valamint a víz és a levegő szennyezéséhez is.

A kutatók szerint az egyik legnagyobb gond az, hogy ezek a termékek rendkívül nehezen újrahasznosíthatók. A modern pelenkák különböző műanyagokból, rostokból és szuper abszorbens anyagokból állnak, amelyek ráadásul emberi hulladékkal és egészségügyi termékekkel szennyezettek.

Ha a gyerekek korábban hagynák el a pelenkát, jelentősen csökkenhetne a felhasznált és kidobott pelenkák száma.

Forás: 123rf

Egyre később kezdődik a szobatisztaságra nevelés

A kutatás szerint nemcsak a népességnövekedés miatt használunk egyre több pelenkát: az is szerepet játszik, hogy a gyerekek később válnak szobatisztává. Az Egyesült Királyságban az 1950-es években átlagosan két év és négy hónapos korban kezdődött meg a szobatisztaságra nevelés, míg a 2000-es évekre ez az életkor valamivel három év fölé emelkedett. Ez mintegy 32 százalékos növekedést jelentett öt évtized alatt.

Kutatók szerint ha a gyerekek korábban hagynák el a pelenkát, jelentősen csökkenhetne a felhasznált és kidobott pelenkák száma. Ez nemcsak a környezet számára lenne kedvezőbb, hanem a családok számára is költségmegtakarítást jelenthetne.