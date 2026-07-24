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szobatisztaságra nevelés

Már a tudósok is beleszólnak az anyukák dolgába: szerintük előbbre kellene hozni a bilire szoktatást

Bilire szoktatás: a tudósok szerint előrébb kellene hozni Kisbaba az anyukájával, pelenkás baba.
123rf.com -
szobatisztaságra nevelés környezet gyerek
Life.hu
2026.07.24.
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A szobatisztaságra nevelés ideje az elmúlt évtizedekben egyre későbbre tolódott, ami túl nagy terhet ró a környezetre. A tudósok szerint ez sok szempontból hiba, és az anyukáknak mielőbb el kellene kezdenie a bilire szoktatást.

Egy friss kutatás szerint a gyerekek korábbi bilire szoktatása az egyik módja lehetne annak, hogy kevesebb eldobható pelenka kerüljön a szemétbe, ami mára már túl nagy terhet ró a környezetünkre. Ez kétség kívül komoly érv, de lássuk a konkrétumokat!

baba pelenkában - mikor kezdődjön a bilire szoktatás
Mielőbbi bilire szoktatásra biztatják a szülőket a kutatók – de miért?
Forrás: 123rf

Mielőbbi bilire szoktatásra biztatják a szülőket a kutatók – de miért?

  • Egyre inkább kitolódik a szobatisztaságra szoktatás
  • Az eldobható pelenkák túl nagy terhet rónak a környezetre
  • Mi lehet a megoldás?

Percenként több százezer pelenka kerül a hulladékba

A kutatók szerint a pelenkák környezetre gyakorolt negatív hatása egyre nagyobb problémát jelent. Világszerte körülbelül 300 ezer pelenkát dobnak ki minden egyes percben, az úgynevezett nedvszívó higiéniai termékekből – amelyek közé a babapelenkák mellett az inkontinenciatermékek és menstruációs termékek is tartoznak – pedig évente 160–200 millió tonna hulladék keletkezik.

A hulladék több mint 99 százaléka hulladéklerakókba kerül vagy elégetik, ami hozzájárul a műanyagszennyezéshez, valamint a víz és a levegő szennyezéséhez is.

A kutatók szerint az egyik legnagyobb gond az, hogy ezek a termékek rendkívül nehezen újrahasznosíthatók. A modern pelenkák különböző műanyagokból, rostokból és szuper abszorbens anyagokból állnak, amelyek ráadásul emberi hulladékkal és egészségügyi termékekkel szennyezettek.

Ha a gyerekek korábban hagynák el a pelenkát, jelentősen csökkenhetne a felhasznált és kidobott pelenkák száma.
Forás: 123rf

Egyre később kezdődik a szobatisztaságra nevelés

A kutatás szerint nemcsak a népességnövekedés miatt használunk egyre több pelenkát: az is szerepet játszik, hogy a gyerekek később válnak szobatisztává. Az Egyesült Királyságban az 1950-es években átlagosan két év és négy hónapos korban kezdődött meg a szobatisztaságra nevelés, míg a 2000-es évekre ez az életkor valamivel három év fölé emelkedett. Ez mintegy 32 százalékos növekedést jelentett öt évtized alatt.

Kutatók szerint ha a gyerekek korábban hagynák el a pelenkát, jelentősen csökkenhetne a felhasznált és kidobott pelenkák száma. Ez nemcsak a környezet számára lenne kedvezőbb, hanem a családok számára is költségmegtakarítást jelenthetne.

A szülőknek azonban egyre több kihívással kell szembenézniük

A kutatók ugyanakkor elismerik, hogy a korábbi szobatisztaságra nevelés nem egyszerű feladat. A szülők gyakran kevés útmutatást kapnak, sokan időhiánnyal küzdenek, az eldobható pelenkák pedig kényelmes megoldást jelentenek a mindennapokban.

Korábbi vizsgálatok szerint az Egyesült Államokban a gyerekeknek csak 40–60 százaléka volt teljesen szobatiszta 36 hónapos korára. Egy 2024-es angliai és walesi felmérés pedig arra jutott, hogy minden negyedik iskolakezdő gyermek még nem volt szobatiszta.

A szakértők szerint ezért nem elegendő pusztán a szülőkre helyezni a felelősséget: szükség van arra is, hogy a higiéniai termékeket gyártó vállalatok könnyebben újrahasznosítható vagy komposztálható alternatívákat fejlesszenek.

Mi a megoldás?

A kutatók szerint a megoldáshoz több terület összehangolt változására van szükség: a fogyasztói szokások, a technológia, az alapanyagok és a szabályozás területén is lépéseket kell tenni. A korábbi szobatisztaságra nevelés ugyan csak egy része a megoldásnak, de csökkentheti az eldobott pelenkák mennyiségét és a környezetre nehezedő terhelést.

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