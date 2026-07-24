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Feszültség a világ leghíresebb nudista üdülőhelyén: a naturisták szerint teljesen megváltozott Cap d'Agde hangulata

világ cap d ' agde naturizmus swinger feszültség
Simon Péter
2026.07.24.
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A Földközi-tenger partján fekvő üdülőhelyet a világ legnagyobb naturista falujaként tartják számon, ahol minden nyáron több tízezer vendég pihen. A dél-franciaországi Cap d'Agde neve évtizedek óta egyet jelent a naturizmussal. Ám újabban egyre többen vannak, aki a szex miatt látogatnak oda, emiatt nő a feszültség a nudisták és köztük.

Az utóbbi években azonban egyre többen állítják, hogy Cap d'Agde hangulata jelentősen megváltozott: a hagyományos naturisták szerint egyre több olyan látogató érkezik, aki nem a naturizmus, hanem a szexuális életmód miatt választja a helyet.

Cap d'Agde
Az évek során Cap d'Agde egyre ismertebb lett a swinger- és libertinus közösségek körében is, ami jelentősen átalakította a hely hírnevét.
Forrás: AFP

Mi okoz feszültséget Cap d'Agde-ban

  • Családbarát baurista központból swinger klub?
  • A naturisták szerint sokan szexuális turisztikai célponttá alacsonyítják a nudista nyaralóhelyet.
  • A rendőrség beeményített: hatalmas a büntetés a szexlőknek.

Egykor családbarát naturista központnak indult

Cap d'Agde naturista faluját még az 1970-es években hozták létre azzal a céllal, hogy a naturizmus hívei kulturált, biztonságos környezetben pihenhessenek. A településen ma is üzletek, éttermek, apartmanok, szállodák és saját strand működik, a naturizmus pedig hivatalosan is elfogadott és szabályozott része az üdülőhelynek.

Az évek során azonban Cap d'Agde egyre inkább ismertté vált a swinger- és libertinus közösségek körében is, ami jelentősen átalakította a hely hírnevét.

A naturisták szerint túl messzire ment a változás

Külföldi beszámolók szerint sok régi visszatérő vendég úgy érzi, hogy a naturizmus eredeti filozófiája háttérbe szorult. Szerintük egyre több olyan turista érkezik, aki nem a természetes életmód, hanem a provokatív viselkedés miatt keresi fel az üdülőhelyet.

A helyiek és a naturista közösség képviselői azt mondják, hogy ez nemcsak a családos vendégeket riasztja el, hanem a település megítélésére is negatív hatással van. Egyes naturisták emiatt már más, nyugodtabb üdülőhelyeket választanak.

A rendőrség is szigorúbban lép fel

A francia jog szerint a nyilvános szeméremsértő vagy obszcén viselkedés továbbra is tilos, függetlenül attól, hogy naturista strandról van szó. A külföldi sajtó szerint a rendőrség az utóbbi időszakban fokozta az ellenőrzéseket, és pénzbírsággal sújtja azokat, akik megszegik a szabályokat.

A cél nem a naturizmus korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy a strand minden látogató számára biztonságos és kulturált maradjon.

Naturizmus nem egyenlő a szexuális turizmussal

A naturista szervezetek régóta hangsúlyozzák, hogy a naturizmus alapja a test természetes elfogadása és a mások iránti tisztelet. A hivatalos szabályok között szerepel többek között a fényképezés tilalma, valamint az is, hogy minden vendég köteles tiszteletben tartani a közösségi normákat.

A Cap d'Agde körül kialakult vita ezért nem magáról a naturizmusról szól, hanem arról, hogy egy világhírű üdülőhely hogyan tudja megőrizni eredeti szellemiségét, miközben évről évre egyre több, eltérő szándékkal érkező turista keresi fel.

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