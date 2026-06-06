5 jel, hogy anyai szeretet hiányával nőttél fel – Ez felnőttkorban is meglátszik

Hiába hiszed azt, hogy nem is volt olyan traumatikus a gyermekkorod, ha az édesanyáddal nem olyan volt a kapcsolatod, mint amilyenre te mindig is áhítoztál, az bizony meglátszik a későbbiekben is. Nézzük, hogy mi mindent befolyásol az anyai szeretet hiánya!

Az anyai szeretet hiánya a felnőttkorra is kihathat.

Forrás: Shutterstock

Az anyai szeretet hiánya: a tő, melyről minden probléma fakad Ha az édesanyánkkal mérgező volt a kapcsolatunk gyermekkorunkban, az a felnőttkorunkra is kihathat.

Ezeket az eddig cipelt traumákat viszont tudatosan fel lehet dolgozni, hogy kilépjünk a lelki nehézségek szorításából.

Mutatjuk, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy több szeretetet igényeltél volna az anyukádtól.

A toxikus anya hatása a gyerekre

A gyermeknevelés nem habos torta – anyukaként igenis meg kell küzdenünk nehézségekkel, melyek során sokszor azt érezhetjük, a világ legrosszabb anyukái vagyunk. De vannak olyan esetek, amikor tényleg kevésbé jeleskedő anyukákról szólnak a történetek. Nárcisztikus anyuka? Vagy toxikus anya-gyerek kapcsolat? Mindegyiknek megvannak a következményei. A gyermek pedig élete végéig cipelheti a gyerekkori traumákból származó keresztet – hacsak nem dolgozza fel azt tudatosan mondjuk egy terápia segítségével.

5 jel, hogy nem szeretett téged az anyukád – Legalábbis nem annyira, amennyire szeretted volna Ezekből a mintákból igenis ki lehet lépni! Az első lépés a mentális egészség felé az, hogy felismerjük a probléma forrását. Lehet, hogy eddig nem is tudatosult benned az, hogy a gyermekkorod igenis mérgező hatással volt a lelkedre, az édesanyád pedig nem vette észre, hogy sokkal több szeretetre lett volna szükséged, mint amennyit kaptál. Most segítünk felismerni ezeket a jeleket. Ha te is észleled ezeket magadon, akkor lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy feldolgozd az eddig cipelt batyu traumáit.

1. Soha nem érzed magad elég jónak

Egy kritikus anya örökre árnyékot vethet az életünkre. Bármit is csinálunk, bármennyire is törekszünk, mindig imposztornak és értéktelennek érezhetjük magunkat. És csak akkor érezzük, hogy van legalább valamiféle gyümölcse a sok munkának, ha külső validációt kapunk. Ez a megfelelési kényszer nemcsak nem előremutató, hanem még depresszióhoz is vezethet.