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gyermeknevelés

5 jel, hogy anyai szeretet hiányával nőttél fel – Ez felnőttkorban is meglátszik

Shutterstock -
gyermeknevelés anya-gyermek kapcsolat Anyai szeretet mentális egészség
Önbizalomhiánnyal küzdesz? Lehet, hogy sokkal mélyebb gyökerekből fakad ez a lelki probléma, mint azt elsőre gondolnánk. Ha ugyanis felnőtt korban valamilyen komplexussal küzdünk, az sokszor visszavezethető a gyermekkorunkra. Az anyai szeretet hiánya pedig óriási űrt tud hagyni az emberben.
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Hiába hiszed azt, hogy nem is volt olyan traumatikus a gyermekkorod, ha az édesanyáddal nem olyan volt a kapcsolatod, mint amilyenre te mindig is áhítoztál, az bizony meglátszik a későbbiekben is. Nézzük, hogy mi mindent befolyásol az anyai szeretet hiánya!

anyai szeretet hiánya felnőttkorban
Az anyai szeretet hiánya a felnőttkorra is kihathat.
Forrás: Shutterstock

Az anyai szeretet hiánya: a tő, melyről minden probléma fakad

  • Ha az édesanyánkkal mérgező volt a kapcsolatunk gyermekkorunkban, az a felnőttkorunkra is kihathat.
  • Ezeket az eddig cipelt traumákat viszont tudatosan fel lehet dolgozni, hogy kilépjünk a lelki nehézségek szorításából.
  • Mutatjuk, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy több szeretetet igényeltél volna az anyukádtól.

A toxikus anya hatása a gyerekre

A gyermeknevelés nem habos torta – anyukaként igenis meg kell küzdenünk nehézségekkel, melyek során sokszor azt érezhetjük, a világ legrosszabb anyukái vagyunk. De vannak olyan esetek, amikor tényleg kevésbé jeleskedő anyukákról szólnak a történetek. Nárcisztikus anyuka? Vagy toxikus anya-gyerek kapcsolat? Mindegyiknek megvannak a következményei. A gyermek pedig élete végéig cipelheti a gyerekkori traumákból származó keresztet – hacsak nem dolgozza fel azt tudatosan mondjuk egy terápia segítségével.

5 jel, hogy nem szeretett téged az anyukád – Legalábbis nem annyira, amennyire szeretted volna

Ezekből a mintákból igenis ki lehet lépni! Az első lépés a mentális egészség felé az, hogy felismerjük a probléma forrását. Lehet, hogy eddig nem is tudatosult benned az, hogy a gyermekkorod igenis mérgező hatással volt a lelkedre, az édesanyád pedig nem vette észre, hogy sokkal több szeretetre lett volna szükséged, mint amennyit kaptál. Most segítünk felismerni ezeket a jeleket. Ha te is észleled ezeket magadon, akkor lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy feldolgozd az eddig cipelt batyu traumáit.

1. Soha nem érzed magad elég jónak

Egy kritikus anya örökre árnyékot vethet az életünkre. Bármit is csinálunk, bármennyire is törekszünk, mindig imposztornak és értéktelennek érezhetjük magunkat. És csak akkor érezzük, hogy van legalább valamiféle gyümölcse a sok munkának, ha külső validációt kapunk. Ez a megfelelési kényszer nemcsak nem előremutató, hanem még depresszióhoz is vezethet.

2. Nehezen kezeled az érzelmeidet

Ha gyermekkorban hagyták, hogy az érzelmeid a parlagon heverjenek, akkor nem kaptál útmutatást azzal kapcsolatban sem, hogy hogyan tanuld meg őket kezelni. Ennek a következménye lehet az érzelmi labilitás, a bizalomproblémák és a túlzott figyelemigény.

3. Mindenhol kívülállónak érzed magad

Ha gyermekkorodban is kívülállónak érezted magad a saját otthonodban, vagy legalábbis olyannak, aki nem vesz részt szervesen a családi működésben, és nem talál meghallgattatásra, akkor nem csoda, hogy ez a probléma a felnőttkorodban is visszatér. Sőt, ha a kirekesztettség érzése otthon kezdődik, akkor máshol sem lesz egyszerű dolgod a beilleszkedéssel kapcsolatban.

4. Képtelen vagy nemet mondai

Ez a megfelelési kényszereddel is összefügg. Ha gyermekkorodban csak azzal tudtad magadra vonni anyukád figyelmét, hogy valamire igent mondtál, akkor a pillanatnyi boldogság hevében azt a benyomást kaphattad, hogy mégis fontos vagy. Ez felnőttkorban is visszatér, hiszen arra vágysz, hogy fontos légy az embereknek. Ez pedig folyamatos bűntudathoz vezethet, melyben aligha szerepel bármilyen határhúzás.

5. Döntésképtelen vagy

Sokszor megesik, hogy a bőség zavarában alig tudunk dönteni. Aki viszont valóban döntésképtelen, az az élet minden területén azt érezheti, hogy ő nem elég a választáshoz. Ez a túlkontrolláló nevelés eredménye lehet. Nem bízol a saját ítélőképességedben, ezért másra akarsz hagyatkozni.

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