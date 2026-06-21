Nyári napforduló: ezt hozza magával a mától számított csillagászati nyár − Az életedre is hatással van

Bár az időjárás hetek óta nyárias, sőt, kánikula van, csillagászati értelemben csak most lépünk át az új évszakba. Ma, a nyári napfordulón a leghosszabb a nappal, innen rövidülnek majd.

A nyári napforduló 2026-ban június 21-én 10 óra 24 perckor következett be.

Forrás: 123.rf.com

A nyári napfordulón a leghosszabb a nappal

A nyári napforduló fontos csillagászati fordulópont. A Nap látszólagos éves mozgása során december óta folyamatosan észak felé haladt, egészen a Ráktérítőig, ahol most tetőzik pályája. Innen azonban irányt vált: megkezdi fél éves déli vándorlását a Baktérítő felé, amelyet a téli napforduló idején ér majd el. Mindez a Föld tengelyferdeségének következménye. Bolygónk forgástengelye körülbelül 23,5 fokos szögben dől a keringési síkjához képest, emiatt az év különböző szakaszaiban más-más mennyiségű napsugárzás éri az északi és a déli féltekét.

A nyári napforduló idején az északi félteke fordul leginkább a Nap felé. Emiatt ma kapjuk a legtöbb közvetlen napsugárzást, ezért ez az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája.

Bár a napforduló után még előttünk áll a nyár java, a mai napot követően a nappalok már fokozatosan rövidülni kezdenek, még ha ezt eleinte szinte észre sem vesszük.

A mai napot követően a nappalok már fokozatosan rövidülni kezdenek.

Forrás: 123.rf.com

Meglepő, de ilyenkor vagyunk a legtávolabb a Naptól

Sokan azt feltételezik, hogy nyáron azért van melegebb, mert közelebb vagyunk a Naphoz. A valóság ennél jóval érdekesebb: a Föld ebben az időszakban éppen távolabb helyezkedik el csillagunktól, mint a téli hónapokban. A nyári és a téli pályapozíció között nagyjából ötmillió kilométer a különbség. Ez azonban jóval kisebb hatással van a hőmérsékletre, mint a napsugarak beesési szöge. Vagyis nem a távolság, hanem az számít igazán, milyen szögben érkezik a napfény a Föld felszínére, és mennyi ideig világítja azt.

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Szent Iván ünnepéhez is kapcsolódik

A nyári napforduló kulturálisan is különleges időpont, hiszen évszázadok óta kapcsolódik Szent Iván ünnepéhez. A tűzgyújtás, az éjszakai virrasztás és a különféle népi hagyományok mind az év legrövidebb éjszakájához kötődnek. Bár Szent Iván napját hagyományosan június 24-én ünnepeljük, maga a napforduló ma már jellemzően június 20-a vagy 21-e környékére esik. Ennek oka, hogy a Föld tengelyének térbeli mozgása miatt a napállás csúcspontja évről évre kissé eltolódik.