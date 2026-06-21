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2026. jún. 21., vasárnap Alajos, Leila

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csillagászati nyár

Nyári napforduló: ezt hozza magával a mától számított csillagászati nyár − Az életedre is hatással van

csillagászati nyár ráktérítő baktérítő nyári napforduló
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A mai nem csupán egy újabb nyári nap: vasárnap délelőtt hivatalosan is kezdetét vette a csillagászati nyár. A nyári napforduló 2026-ban június 21-én 10 óra 24 perckor következett be, ezzel pedig elérkezett az év legvilágosabb napja.

Bár az időjárás hetek óta nyárias, sőt, kánikula van, csillagászati értelemben csak most lépünk át az új évszakba. Ma, a nyári napfordulón a leghosszabb a nappal, innen rövidülnek majd. 

A nyári napforduló 2026-ban június 21-én 10 óra 24 perckor következett be.
A nyári napforduló 2026-ban június 21-én 10 óra 24 perckor következett be.
Forrás: 123.rf.com

A nyári napfordulón a leghosszabb a nappal

A nyári napforduló  fontos csillagászati fordulópont. A Nap látszólagos éves mozgása során december óta folyamatosan észak felé haladt, egészen a Ráktérítőig, ahol most tetőzik pályája. Innen azonban irányt vált: megkezdi fél éves déli vándorlását a Baktérítő felé, amelyet a téli napforduló idején ér majd el. Mindez a Föld tengelyferdeségének következménye. Bolygónk forgástengelye körülbelül 23,5 fokos szögben dől a keringési síkjához képest, emiatt az év különböző szakaszaiban más-más mennyiségű napsugárzás éri az északi és a déli féltekét.

A nyári napforduló idején az északi félteke fordul leginkább a Nap felé. Emiatt ma kapjuk a legtöbb közvetlen napsugárzást, ezért ez az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája.

Bár a napforduló után még előttünk áll a nyár java, a mai napot követően a nappalok már fokozatosan rövidülni kezdenek, még ha ezt eleinte szinte észre sem vesszük.

A mai napot követően a nappalok már fokozatosan rövidülni kezdenek.
Forrás: 123.rf.com

Meglepő, de ilyenkor vagyunk a legtávolabb a Naptól

Sokan azt feltételezik, hogy nyáron azért van melegebb, mert közelebb vagyunk a Naphoz. A valóság ennél jóval érdekesebb: a Föld ebben az időszakban éppen távolabb helyezkedik el csillagunktól, mint a téli hónapokban. A nyári és a téli pályapozíció között nagyjából ötmillió kilométer a különbség. Ez azonban jóval kisebb hatással van a hőmérsékletre, mint a napsugarak beesési szöge. Vagyis nem a távolság, hanem az számít igazán, milyen szögben érkezik a napfény a Föld felszínére, és mennyi ideig világítja azt. 

A Met.hu modelljét itt nézheted meg: 

Szent Iván ünnepéhez is kapcsolódik

A nyári napforduló kulturálisan is különleges időpont, hiszen évszázadok óta kapcsolódik Szent Iván ünnepéhez. A tűzgyújtás, az éjszakai virrasztás és a különféle népi hagyományok mind az év legrövidebb éjszakájához kötődnek. Bár Szent Iván napját hagyományosan június 24-én ünnepeljük, maga a napforduló ma már jellemzően június 20-a vagy 21-e környékére esik. Ennek oka, hogy a Föld tengelyének térbeli mozgása miatt a napállás csúcspontja évről évre kissé eltolódik.

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