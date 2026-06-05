Háborzongató segélyhívás: megölték a Top Gun: Maverick sztárját − Megdöbbentő, hogy kit vádolnak a gyilkossággal

A Los Angeles-i rendőrség arról tájékoztat, hogy James Handyt szerdán megkéselték a kaliforniai Tarzana városrészben. A hatóságok egy segélyhívást követően vonultak a helyszínre, ahol a súlyosan sérült 81 színészt megtalálták. Az ügyben gyilkosság gyanújával indult eljárás.

James Handy amerikai karakterszínészt gyászolja Hollywood.

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James Handy mellkasán több szúrásnyomot találak

A New York Post beszámolója szerint a rendőrség szerda reggel vonult ki a színész Los Angeles-i lakásához, miután egy telefonáló azt közölte a segélyhívóval: „Én vagyok az ember fia, most öltem meg a bűn emberét.” A helyszínre érkező rendőrök egy ház udvarán találták meg az eszméletlen James Handyt. A rendőrség közlése szerint a 81 éves színész mellkasán több szúrt sérülés volt. A mentők egy helyi kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

A Los Angeles-i rendőrség sajtóközleménye alapján a 44 éves Michael Gledhill hívta fel a hatóságokat. Gledhill az édesanyjával – Handy barátnőjével – élt együtt a késelés idején. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, mi vezethetett a támadáshoz. Gledhillt gyilkosság vádjával őrizetbe vették.

Közel 150 szerep fűződött a nevéhez

James Handy 1997-ben debütált színészként, és IMDb-adatlapja szerint pályafutása során közel 150 szerepben tűnt fel.

A filmkedvelők számára leginkább az 1995-ös Jumanji című filmből lehet ismerős. Legutóbb a 2022-es Top Gun: Maverick című sikerfilmben szerepelt, ahol Jimmy, a csapos karakterét játszotta.

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