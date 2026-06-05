Rémisztő tüneteiről számolt be Rubint Réka: "Négykézláb, hányásig köhögtem, a daganat csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet"

Még áprilisban mondta el a nyilvánosságnak Rubint Réka, rákkal küzd. Azt mondta, azért adott interjút, mert rengeteg találgatás volt róla az interneten és mivel kihullott a haja, nem tudta tovább titkolni a betegségét. Rékát pár napja megműtötték, a kemoterápiás kezelései is folytatódnak. A háromgyerekes édesanya, aki a betegségét, a lágyrészszarkómát feladatnak tekinti, töretlenül hisz a gyógyulásában.

Rubint Réka a betegséget feladatnak tekinti.

Forrás: Bors

Rubint Réka elmondta, mik voltak a tünetei

Rubint Réka már korábban beszélt arról, hogyan mondták el a gyerekeiknek, hogy beteg, a legkésőbb a legfiatalabb, Zalán tudta meg. „Kértem Norbit, ne terheljük a gyerekeket. Annyit tudtak, hogy anya köhög, kap valami gyógyszert a köhögésre. Négykézláb... hányásig köhögtem, mert ez a daganat annyira nagy volt – 6 centi –, és csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet, a hangideget, a bal tüdőkaput” − nyilatkozta a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Réka, aki Schobert Norbival együtt érkezett a beszélgetésre.

„Tudod, miért kaptam? Mert annyira sokat dolgoztam, annyira nem tiszteltem a testemet, ami állandóan jelzett. Itt fájt, ott fájt, fáradt voltam... Nem voltam otthon hétvégén, állandóan dolgoztam, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, éjjel-nappal, egy évben volt 12 táborom, minden hónapban egy vagy kettő. Egy hétvégén öt-hat fellépés” − idézi a Bors.

Hisz a gyógyulásban

Rubint Réka most pár napja a kórházi ágyáról jelenkezett be. „Sziasztok! Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. (...) Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk” – mondta a videóban.

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