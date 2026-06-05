Eszelősen viselkedett koncertjén Post Malone − Rajongói féltik az életét: Mutatjuk a sokkoló videót

A 30 éves amerikai rapper, énekes, dalszerző Austin Richard Post legutóbbi koncertjén aggasztó viselkedésével keltett feltűnést. Rajongói szó szerint féltik az életét. Hogy mit is tett pontosan Post Malone? Mutatjuk a részleteket!

Post Malone egyre rosszabbul néz ki: különös viselkedésével már a rajongóit is megrémíti.

Forrás: Northfoto

A népszerű énekes híres különös fellépéseiről.

Többször is érte már baleset egy-egy koncertje közben.

A legutóbbi színpadi előadásával azonban csak azt érte el, hogy a rajongói az életéért aggódnak.

Post Malone koncertjén letargiával keltett feltűnést

Úgy tűnik, a tetovált arcú sztár koncertjein bármi megtörténhet. Nem elég, hogy pár éve Post Malone a színpadon kificamította a bokáját, most egy újabb különös esetnek lehettek szemtanúi a rajongói. A koncert közben készült nyugtalanító felvételen azt láthatjuk, ahogy az énekes egy dal közepén hirtelen a földre rogy, de nem elesett, és nem is ájult el. Egyszerűen csak ott üldögélt, érezhetően különös állapotban. Majd rágyújt egy cigarettára, aztán hirtelen talpra áll, a színpad széléhez sétál, majd néhány másodpercig üres tekintettel bámul a tömegbe, utána pedig a levegőbe köp.

Bizarr viselkedése sok rajongóját megrémítette. Voltak, akik egyesen Amy Winehouse utolsó fellépéséhez hasonlították az esetet, mielőtt az énekesnő 2011-ben alkoholmérgezésben elhunyt. Bár Post Malone-tól nem idegen a furcsa színpadi jelenlét, többen is úgy vélik, valami nagy baj lehet vele. Többen is azt írták, hogy „elég rosszul néz ki mostanában”, és érezhetően valami nincs rendben vele.

A tesónak segítségre van szüksége (...) a pénz nem minden, és nem hozza a boldogságot… nem tűnik boldognak…

– idézte az egyik rajongót a Page Six.

Nem ez az első eset, amikor egy koncertjén megrémítette a rajongóit, tavaly például Post Malone leesett a színpadról.

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