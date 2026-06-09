Évszázados elméletet cáfoltak meg a piramisokról: újabb rejtélyt oldottak meg

Az egyiptomi piramisok története régóta foglalkoztatja az embereket és a tudósokat is. Ezek a többezer éves ókori építmények a fáraók sírhelyeként szolgáltak, azonban az elmúlt évszázadok során számos más elmélet látott már napvilágot a piramisok építéséről és rendeltetéséről. Mutatjuk a legújabb tudományos felfedezést!

A gízai piramisok, középen a Khafré-piramis.

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Az egyiptomi piramisok eredetileg teljesen sima, fehér mészkőburkolattal rendelkeztek, amely mára szinte mindenhol eltűnt.

A gízai piramisok közül egyedül a Khafré-piramis őrzi részben az eredeti külső burkolatot.

A tudosók most új elmélettel álltak elő a piramisok külső rétegének eltűnéséről!

A gízai piramisok építési hibái miatt hiányzik róluk a mészkőburkolat

Az egyiptomi piramisokat eredetileg mészkőburkolat fedte. Ennek a külső burkolatnak az eltűnését a korábbi elméletekkel ellentétben elsősorban természeti folyamatok idézték elő, miközben az emberi beavatkozás nagyrészt csak a leomlott kövek elhordására korlátozódott – állítja a History for Granite friss elemézésében.

Az építmények állapotát vizsgáló friss kutatás szerint a monumentális ókori sírhelyek külső rétege az épületek statikai hiányosságai miatt indultak bomlásnak. A fáraók végső nyughelyeként szolgáló piramisokat eredetileg sima, csiszolt, vakítóan fehér mészkőburkolattal fedték le. A mészkőből készült, csiszolt felületek ugyanis az ókorban az isteni fényt és a fáraók hatalmát szimbolizálták. Ez a külső fedőréteg azonban napjainkra szinte teljesen eltűnt valamennyi piramisról az ókori Egyiptomban, ezért ma már kívülről is csak az építmények lépcsőzetes szerkezete látható – kivétel a Khafré-piramis esetében, amelyen részben még látható az eredeti mészkőburkolat.

Így oldották meg a rejtélyt a kutatók

Régészeti források alapján ezidáig úgy tartották, hogy az egyiptomiak maguk bontották le idővel a gízai piramisok mészkőburkolatát, hogy az így nyert alapanyagot új épületekhez használják fel. A History for Granite elemzése azonban kiderítette a sérülési mintázatok alapján, hogy a burkolatot a hőtágulás és a statikai hiányosságokból fakadó erők lazították fel, ezután pedig egyszerűen leestek a piramisok oldaláról. A lábuknál felhalmozódott törmeléket csak ezután használták fel új építkezésekhez.