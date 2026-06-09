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ókori Egyiptom

Évszázados elméletet cáfoltak meg a piramisokról: újabb rejtélyt oldottak meg

123rf -
ókori Egyiptom egyiptomi piramisok tudományos bizonyíték piramisok építése
Simon Benedek
2026.06.09.
Új elmélet látott napvilágot az ókori Egyiptomról. A piramisok építéséhez használt mészkőburkolat a tudósok szerint más okból tűnt el az évezredek során, mint ahogy eddig gondoltuk. A felfedezés megváltoztatja, amit eddig tudtunk a gízai piramisok állapotáról.
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Az egyiptomi piramisok története régóta foglalkoztatja az embereket és a tudósokat is. Ezek a többezer éves ókori építmények a fáraók sírhelyeként szolgáltak, azonban az elmúlt évszázadok során számos más elmélet látott már napvilágot a piramisok építéséről és rendeltetéséről. Mutatjuk a legújabb tudományos felfedezést!

Gízai piramisok, Hafré-piramis.
A gízai piramisok, középen a Khafré-piramis. 
Forrás:  123rf

 

  • Az egyiptomi piramisok eredetileg teljesen sima, fehér mészkőburkolattal rendelkeztek, amely mára szinte mindenhol eltűnt.
  • A gízai piramisok közül egyedül a Khafré-piramis őrzi részben az eredeti külső burkolatot.
  • A tudosók most új elmélettel álltak elő a piramisok külső rétegének eltűnéséről!

A gízai piramisok építési hibái miatt hiányzik róluk a mészkőburkolat

Az egyiptomi piramisokat eredetileg mészkőburkolat fedte. Ennek a külső burkolatnak az eltűnését a korábbi elméletekkel ellentétben elsősorban természeti folyamatok idézték elő, miközben az emberi beavatkozás nagyrészt csak a leomlott kövek elhordására korlátozódott – állítja a History for Granite friss elemézésében.

Az építmények állapotát vizsgáló friss kutatás szerint a monumentális ókori sírhelyek külső rétege az épületek statikai hiányosságai miatt indultak bomlásnak. A fáraók végső nyughelyeként szolgáló piramisokat eredetileg sima, csiszolt, vakítóan fehér mészkőburkolattal fedték le. A mészkőből készült, csiszolt felületek ugyanis az ókorban az isteni fényt és a fáraók hatalmát szimbolizálták. Ez a külső fedőréteg azonban napjainkra szinte teljesen eltűnt valamennyi piramisról az ókori Egyiptomban, ezért ma már kívülről is csak az építmények lépcsőzetes szerkezete látható – kivétel a Khafré-piramis esetében, amelyen részben még látható az eredeti mészkőburkolat. 

Így oldották meg a rejtélyt a kutatók

Régészeti források alapján ezidáig úgy tartották, hogy az egyiptomiak maguk bontották le idővel a gízai piramisok mészkőburkolatát, hogy az így nyert alapanyagot új épületekhez használják fel. A History for Granite elemzése azonban kiderítette a sérülési mintázatok alapján, hogy a burkolatot a hőtágulás és a statikai hiányosságokból fakadó erők lazították fel, ezután pedig egyszerűen leestek a piramisok oldaláról. A lábuknál felhalmozódott törmeléket csak ezután használták fel új építkezésekhez. 

Az új elmélet bizonyításában kulcsfontosságú szerepet játszott a Dahsúrban található, úgynevezett Tört falú piramis, amely megőrizte eredeti mészkőburkolatát, mivel más technológiával épült, mint a gízai társai. 

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Egy Merer nevű hajóskapitány ugyanis naplót vezetett az egyiptomi piramisok építéséről.

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Sok szülő bakancslistáján szerepel Egyiptom, de amikor megérkezik a gyerek, a piramisok hirtelen túl távolinak, túl egzotikusnak vagy túl kalandosnak tűnnek. Pedig a valóság az, hogy megfelelő szervezéssel Egyiptom kifejezetten jó választás lehet családi utazásra – különösen, ha először vágtok neki egy távolabbi, kultúrában is igen eltérő úti cél meglátogatásába.

 

 

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