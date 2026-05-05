„Az este teljesen kicsúszott a kezünkből, részegek voltunk” - Egy hűtlen, rettegő férfi őszinte vallomása

Klusovszki Kíra
2026.05.05.
Egy párkapcsolati szakértővel osztotta meg a 28 éves férfi történetét arról, hogyan csúszott ki egy barátja legénybúcsúján a kezéből az irányítás alig néhány perc leforgása alatt. A férfi a megcsalás óta is fojtogató rettegésben él, és magára maradva, tehetetlenül küzd a párkapcsolata előtt levő titkaival.

A párkapcsolatok többsége nem a nagy, látványos csatákban vérzik el, sokkal inkább a csendes, hétköznapi pillanatokban, ugyanis egy igazán mély kapcsolat komoly felelősséggel jár a másik ember felé. Amikor igent mondunk a másikra, nem csak a boldog pillanatokra választjuk, sokkal inkább felelősséggel is tartozunk a biztonsága, és érzelmi stabilitása iránt, ígéretet teszünk neki, hogy jól fogunk bánni vele, de leginkább, hogy igyekszünk elkerülni a csalódásokat. A hűség nem csupán egy választás, hanem egy súlyos ígéret is, amit önmagunknak, de leginkább a párkapcsolatunk működése érdekében teszünk, ám akár egyetlen rossz döntés, egy meggondolatlan perc vagy egy gyenge pillanat is elég ahhoz, hogy az évek alatt gondosan felépített bizalom egyik percről a másikra megrendülhessen. A megcsalásról és hűtlenségének történetéről vallott a férfi.

Egyetlen alkoholmámoros éjszaka és az azzal járó gátlástalanság elég volt a megcsaláshoz. 
Hetekig könyörgött a párkapcsolatért, megcsalás lett a vége

„Három éve vagyok együtt a barátnőmmel. Amikor megismerkedtünk, azt mondta, nem keres kapcsolatot, mert feladta a férfiakat – minden pasi, akivel randizott, hazudott vagy megcsalta” – írta a férfi, aki elmesélte, hogy szinte ostromolnia kellett a nőt a kapcsolatuk elején, mivel a barátnője súlyos terheket cipelt a múltjából, minden korábbi partnere átverte, a sorozatos megcsalások és hazugságok pedig teljesen felemésztették a bizalmát. 

Hetekbe telt, mire meggyőztem, hogy adjon nekem egy esélyt, és megígértem, hogy hűséges leszek

– írta, majd azt is hozzátette, hogy végül azonban sikerült meggyőznie a lányt, bizonyította neki szerelmét, és azóta már közel 5 éve alkotnak egy párt. A kapcsolatuk alatt azonban a férfi fejében mindvégig ott forgott a fogadalom, amit a megismerkedésükkor tett: „Megfogadtam, hogy soha nem bánok vele úgy, ahogy az alja, hűtlen exeik bántak vele”

Bár mindent megpróbált megtenni azért, hogy mindehhez tartsa magát, egy gyenge pillanatában mégis elengedte a gyeplőt, és olyan dolgot tett, amivel sárba tiporta azt a törékeny bizalmat, amit nagy nehezen felépített. 

Elvesztette az önkontrollt

„Az este teljesen kicsúszott a kezünkből, mindannyian részegek voltunk” – vallotta be a férfi, aki elismerte, hogy talán soha nem ivott még annyit, mint azon a szombaton, ahol barátja legénybúcsúját ünnepelték, ám akkor még nem tudta, hogy ezzel teljesen tönkretette az 5 év alatt felépített párkapcsolatát. 

A helyzetet az is fokozta, hogy a társaság az este végén egy sztriptízbárban kötött ki, ami köztudottan a megcsalások melegágya, az alkohol gátlástalanító hatása és a haverok szüntelen hergelése pedig olyan visszafordíthatatlan vétségekbe hajszolta bele, amikre józanon gondolni sem mert volna.

„Sokkal többet ittam a szokásosnál, és a barátaim folyamatosan nyomást gyakoroltak rám, hogy fizessek egy privát táncért” – emlékezett vissza a kínos pillanatokra, amit ennek hatására mégis megtett; a sötét különteremben a táncoslány ugyanis tapogatni kezdte őt, de a történtek szerint még ennél is tovább mentek: „Minden önkontrollom eltűnt, végül még ki is elégített.” A férfi számára a másnap reggeli felismerés sokkoló volt, ugyanis egyetlen alkoholmámoros óra alatt vált azzá az „hűtlen exszé”, akitől öt évvel ezelőtt megígérte, hogy megvédi a szerelmét. A bűntudat pedig nem váratott magára, szinte azonnal fizikai fájdalomként jelentkezett, és a történtek rettegésbe hajszolták. 

A múlt héten pánikrohamot kaptam vezetés közben, félre kellett állnom, annyira rettegek

– mondta a hűtlen férfi, aki azt is megosztotta, hogy úgy érzi most belülről emészt fel a titka. Bár annyit elárult a barátnőjének, hogy jártak a bárban, a legdurvább részleteket mégis elhallgatta.

A párkapcsolati szakértő is válaszolt 

A történet kapcsán megkérdezett párkapcsolati szakértő a legegyszerűbb, mégis legfájdalmasabb választ adta a férfi dilemmájára, ugyanis szerinte a férfi a fojtogató bűntudatát – ahelyett, hogy valóban szembenézne vele és vállalná a tettei súlyát, – most a barátnőjére akarja zúdítani csupán azért, hogy a saját lelke megkönnyebbüljön. A szakember egyértelmű tanácsot is megfogalmazott a jövőre nézve: „Nagyobb önkontrollod lesz, ha a jövőben szigorúan visszafogod az alkoholfogyasztást.” 

A hűség nem egy egyszeri ígéret, hanem egy mindennap meghozott döntés. Vajon egy olyan nőnek, akit már annyiszor összetörtek, joga van tudni a teljes igazságot, még ha az a kapcsolat végét is jelenti? Vagy a férfi legnagyobb büntetése éppen az legyen, hogy élete végéig egyedül cipeli a bűntudat súlyát, miközben minden nap a szerelme szemébe néz?

