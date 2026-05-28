Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
veszélyes baktérium

Könnyen elkaphatod a nyár rettegett fertőzését – Ha biztosra akarsz menni, ezeket az ételeket kerüld!

veszélyes baktérium szalmonellafertőzés tünetek
Zedna Life
2026.05.28.
A nyári hónapokban megnövekszik az ételmérgezések száma, és köztük a szalmonella az egyik legelterjedtebb kórokozó. A szalmonellafertőzés tünetei sok esetben enyhék és maguktól elmúlnak – de gyermekeknél, idős embereknél és legyengült immunrendszerűeknél súlyos szövődményeket okozhat.

A szalmonella neve ismert, de a betegség lefolyásáról, a valódi kockázatokról és a helyes teendőkről sokan csak hiányos információkkal rendelkeznek. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit kell tudni a szalmonellafertőzésről – a tünetektől a megelőzésig. 

szalmonella,tojás
Fertőzött élelmiszerek – főként nyers tojás, szárnyas, nyers tej – a szalmonella leggyakoribb forrása
Forrás: Shutterstock
  • A szalmonellát a Salmonella baktériumnemzetségbe tartozó kórokozók okozzák
  • Fertőzött élelmiszerek – főként nyers tojás, szárnyas, nyers tej – a leggyakoribb forrás
  • A tünetek általában 6–72 órával a fertőzött étel elfogyasztása után jelennek meg
  • Jellegzetes tünetek: hasmenés, hányinger, hányás, hasi görcsök és láz
  • Az esetek többsége 4–7 nap alatt magától gyógyul, de folyadékpótlás elengedhetetlen
  • Súlyos esetben vagy különösen veszélyeztetett csoportokban kórházi kezelés válhat szükségessé 

A szalmonella tünetei – hogyan ismerhető fel a fertőzés?

A szalmonellafertőzés tünetei általában 6–72 órával a szennyezett étel vagy ital elfogyasztása után jelennek meg – ez az úgynevezett lappangási idő. A legjellemzőbb tünetek a hasi görcsök, a hasmenés – amely sokszor vizes állagú, esetenként véres –, a hányinger, a hányás, a láz és az általános rossz közérzet. A láz általában 38–39 fok körül alakul, de ennél magasabbra is emelkedhet.

A tünetek súlyossága egyénenként nagyon eltérő lehet. Egészséges felnőtteknél a szalmonellafertőzés sokszor enyhe lefolyású, és 4–7 napon belül magától gyógyul. A heves hasmenés és hányás azonban komoly folyadék- és sóveszteséget okoz, ezért a kiszáradás megelőzése az egyik legfontosabb feladat a betegség alatt. A kiszáradás jelei – száraz száj, szomjúság, kevés vizelet, szédülés – esetén fokozott figyelemre van szükség.

A szalmonellafertőzés tünetei hasonlíthatnak más ételmérgezések vagy bélvírusok tüneteihez, ezért az öndiagnózis nem mindig megbízható. Ha a tünetek erősek, ha vér is megjelenik a székletben, ha a láz 39 fok fölé emelkedik, vagy ha a panaszok néhány nap után sem javulnak, orvoshoz kell fordulni.

Honnan kerül a szalmonella az ételbe – mire kell különösen figyelni?

A Salmonella baktérium elsősorban állatok bélrendszerében él, és a fertőzött állatok húsán, tojásán vagy tején keresztül kerül az emberi szervezetbe. A nyers vagy nem megfelelően áthevített szárnyas – csirke, pulyka – az egyik leggyakoribb fertőzési forrás. A nyers tojás és a tojást tartalmazó nyers ételek – házi majonéz, tiramisù, egyes krémek – szintén komoly kockázatot jelentenek, különösen nyáron, amikor a baktérium gyorsabban szaporodik.

A keresztszennyeződés az egyik leggyakoribb hiba a konyhában: ha a nyers szárnyas levét más élelmiszerrel érintkeztetjük – például ugyanazon a vágódeszkán előkészítve a salátát és a nyers húst –, a baktérium átkerülhet a nyersen fogyasztott ételre is. A konyhai eszközök, munkafelületek és kezek gondos mosása ezért különösen fontos, valahányszor nyers hússal dolgozunk.

Catering. Magnifying lens with simulated germs, viruses, bacteria, food allergy concept. Set of canapes on buffet table.
Érdekesség, hogy a szalmonella forrása nem mindig állati eredetű élelmiszer
Forrás: Shutterstock

Érdekesség, hogy a szalmonella forrása nem mindig állati eredetű élelmiszer: zöldségek és gyümölcsök is szennyeződhetnek, ha a termőterületen fertőzött állati trágyát használtak vagy ha az élelmiszer feldolgozás közben érintkezett szennyezett felszínnel. Csírák, salátalevelek és frissen préselt gyümölcslevek is szerepeltek már szalmonellás járványokban.

Kik a legveszélyeztetettebbek, és mikor kell orvoshoz fordulni?

Az egészséges felnőttek számára a szalmonellafertőzés általában kellemetlennek, de nem életveszélyesnek számít. Más a helyzet bizonyos csoportoknál: csecsemőknél és kisgyermekeknél, 65 év felettieknél, terhes nőknél és legyengült immunrendszerű személyeknél – például kemoterápiában részesülőknél vagy HIV-fertőzötteknél – a fertőzés súlyosabb lefolyású, és szövődményeket okozhat.

A legveszélyesebb szövődmény a szalmonella véráramba kerülése – szepszis –, amely életveszélyes állapot. Ez különösen csecsemőknél és legyengült immunrendszerű személyeknél fordulhat elő. Emellett a reaktív ízületi gyulladás is ismert szövődmény: a fertőzés után hetekkel-hónapokkal fájdalmas ízületi gyulladás léphet fel, amely akár hónapokig is fennállhat.

Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a hasmenés vérrel keveredik, ha a láz 39 fok fölé emelkedik, ha a tünetek 3 napnál tovább tartanak és nem javulnak, ha kiszáradás jelei mutatkoznak, vagy ha a beteg csecsemő, kisgyermek, idős vagy legyengült immunrendszerű személy. Ezekben az esetekben kórházi megfigyelés és esetleg antibiotikumos kezelés válhat szükségessé.

Megelőzés – mit tehetünk a szalmonellafertőzés ellen?

A szalmonella hőre érzékeny: 70 fok feletti hőmérsékleten néhány másodpercen belül elpusztul. A húsok és a tojás alapos áthevítése ezért az egyik leghatékonyabb védekezési módszer. A szárnyas húst belül is teljesen át kell sütni – a rózsaszínes belső vagy az átlátszó lé a nem megfelelő átsütés jele. A tojásos ételeket szintén teljesen meg kell főzni, és kerülni kell a nyers tojástartalmú ételeket, különösen melegben.

A konyhai higiénia betartása szintén alapvető: a nyers hús és a kész ételek elkülönítése, külön vágódeszka használata, a kezek és felszínek alapos mosása nyers hús érintése után mind csökkentik a keresztszennyeződés kockázatát. A hűtőben tárolt ételek esetén fontos, hogy a nyers húsok a többi ételtől elkülönítve, lehetőleg zárt dobozban helyezkedjenek el.

A megfelelő hőmérsékleten történő tárolás szintén véd: a szalmonella szaporodása 4 fok alatt jelentősen lelassul, ezért az elkészített ételeket nem szabad szobahőmérsékleten hagyni több mint két óránál – különösen nyáron, amikor a baktériumok szaporodása gyorsabb. A „kétórás szabály" betartása az egyik legtöbbet segítő szokás az ételmérgezések megelőzésében.

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

0-24-ben ápolóra szorul Phil Collins: sokkoló interjút adott a zenészlegenda

Ezer meg egy egészségi gonddal küzd a zenész. Phil Collinsról ápoló gondoskodik.

Kylie Minogue-nak másodszor is szembe kellett néznie a rákkal

Az énekesnő nemrég könnyek közt vallotta be, hogy újra megtámadta a szervezetét a rák.

Perceken múlt a tragédia: 10 hónapos kisbabát hagytak egy lezárt autóban

A nyári hőségben néhány perc alatt elviselhetetlen hőmérsékletre melegedhetnek fel a járművek. Ennek ellenére sokan továbbra sem tudják, hogy egy lezárt autó rövid idő alatt koporsóvá változhat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu