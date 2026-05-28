Könnyen elkaphatod a nyár rettegett fertőzését – Ha biztosra akarsz menni, ezeket az ételeket kerüld!

A szalmonella neve ismert, de a betegség lefolyásáról, a valódi kockázatokról és a helyes teendőkről sokan csak hiányos információkkal rendelkeznek. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit kell tudni a szalmonellafertőzésről – a tünetektől a megelőzésig.

Fertőzött élelmiszerek – főként nyers tojás, szárnyas, nyers tej – a szalmonella leggyakoribb forrása

A szalmonellát a Salmonella baktériumnemzetségbe tartozó kórokozók okozzák

A tünetek általában 6–72 órával a fertőzött étel elfogyasztása után jelennek meg

Jellegzetes tünetek: hasmenés, hányinger, hányás, hasi görcsök és láz

Az esetek többsége 4–7 nap alatt magától gyógyul, de folyadékpótlás elengedhetetlen

Súlyos esetben vagy különösen veszélyeztetett csoportokban kórházi kezelés válhat szükségessé

A szalmonella tünetei – hogyan ismerhető fel a fertőzés?

A szalmonellafertőzés tünetei általában 6–72 órával a szennyezett étel vagy ital elfogyasztása után jelennek meg – ez az úgynevezett lappangási idő. A legjellemzőbb tünetek a hasi görcsök, a hasmenés – amely sokszor vizes állagú, esetenként véres –, a hányinger, a hányás, a láz és az általános rossz közérzet. A láz általában 38–39 fok körül alakul, de ennél magasabbra is emelkedhet.

A tünetek súlyossága egyénenként nagyon eltérő lehet. Egészséges felnőtteknél a szalmonellafertőzés sokszor enyhe lefolyású, és 4–7 napon belül magától gyógyul. A heves hasmenés és hányás azonban komoly folyadék- és sóveszteséget okoz, ezért a kiszáradás megelőzése az egyik legfontosabb feladat a betegség alatt. A kiszáradás jelei – száraz száj, szomjúság, kevés vizelet, szédülés – esetén fokozott figyelemre van szükség.

A szalmonellafertőzés tünetei hasonlíthatnak más ételmérgezések vagy bélvírusok tüneteihez, ezért az öndiagnózis nem mindig megbízható. Ha a tünetek erősek, ha vér is megjelenik a székletben, ha a láz 39 fok fölé emelkedik, vagy ha a panaszok néhány nap után sem javulnak, orvoshoz kell fordulni.

Honnan kerül a szalmonella az ételbe – mire kell különösen figyelni?

A Salmonella baktérium elsősorban állatok bélrendszerében él, és a fertőzött állatok húsán, tojásán vagy tején keresztül kerül az emberi szervezetbe. A nyers vagy nem megfelelően áthevített szárnyas – csirke, pulyka – az egyik leggyakoribb fertőzési forrás. A nyers tojás és a tojást tartalmazó nyers ételek – házi majonéz, tiramisù, egyes krémek – szintén komoly kockázatot jelentenek, különösen nyáron, amikor a baktérium gyorsabban szaporodik.