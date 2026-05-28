Könnyen elkaphatod a nyár rettegett fertőzését – Ha biztosra akarsz menni, ezeket az ételeket kerüld!

A szalmonella neve ismert, de a betegség lefolyásáról, a valódi kockázatokról és a helyes teendőkről sokan csak hiányos információkkal rendelkeznek. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit kell tudni a szalmonellafertőzésről – a tünetektől a megelőzésig.
- A szalmonellát a Salmonella baktériumnemzetségbe tartozó kórokozók okozzák
- Fertőzött élelmiszerek – főként nyers tojás, szárnyas, nyers tej – a leggyakoribb forrás
- A tünetek általában 6–72 órával a fertőzött étel elfogyasztása után jelennek meg
- Jellegzetes tünetek: hasmenés, hányinger, hányás, hasi görcsök és láz
- Az esetek többsége 4–7 nap alatt magától gyógyul, de folyadékpótlás elengedhetetlen
- Súlyos esetben vagy különösen veszélyeztetett csoportokban kórházi kezelés válhat szükségessé
A szalmonella tünetei – hogyan ismerhető fel a fertőzés?
A szalmonellafertőzés tünetei általában 6–72 órával a szennyezett étel vagy ital elfogyasztása után jelennek meg – ez az úgynevezett lappangási idő. A legjellemzőbb tünetek a hasi görcsök, a hasmenés – amely sokszor vizes állagú, esetenként véres –, a hányinger, a hányás, a láz és az általános rossz közérzet. A láz általában 38–39 fok körül alakul, de ennél magasabbra is emelkedhet.
A tünetek súlyossága egyénenként nagyon eltérő lehet. Egészséges felnőtteknél a szalmonellafertőzés sokszor enyhe lefolyású, és 4–7 napon belül magától gyógyul. A heves hasmenés és hányás azonban komoly folyadék- és sóveszteséget okoz, ezért a kiszáradás megelőzése az egyik legfontosabb feladat a betegség alatt. A kiszáradás jelei – száraz száj, szomjúság, kevés vizelet, szédülés – esetén fokozott figyelemre van szükség.
A szalmonellafertőzés tünetei hasonlíthatnak más ételmérgezések vagy bélvírusok tüneteihez, ezért az öndiagnózis nem mindig megbízható. Ha a tünetek erősek, ha vér is megjelenik a székletben, ha a láz 39 fok fölé emelkedik, vagy ha a panaszok néhány nap után sem javulnak, orvoshoz kell fordulni.
Honnan kerül a szalmonella az ételbe – mire kell különösen figyelni?
A Salmonella baktérium elsősorban állatok bélrendszerében él, és a fertőzött állatok húsán, tojásán vagy tején keresztül kerül az emberi szervezetbe. A nyers vagy nem megfelelően áthevített szárnyas – csirke, pulyka – az egyik leggyakoribb fertőzési forrás. A nyers tojás és a tojást tartalmazó nyers ételek – házi majonéz, tiramisù, egyes krémek – szintén komoly kockázatot jelentenek, különösen nyáron, amikor a baktérium gyorsabban szaporodik.
A keresztszennyeződés az egyik leggyakoribb hiba a konyhában: ha a nyers szárnyas levét más élelmiszerrel érintkeztetjük – például ugyanazon a vágódeszkán előkészítve a salátát és a nyers húst –, a baktérium átkerülhet a nyersen fogyasztott ételre is. A konyhai eszközök, munkafelületek és kezek gondos mosása ezért különösen fontos, valahányszor nyers hússal dolgozunk.
Érdekesség, hogy a szalmonella forrása nem mindig állati eredetű élelmiszer: zöldségek és gyümölcsök is szennyeződhetnek, ha a termőterületen fertőzött állati trágyát használtak vagy ha az élelmiszer feldolgozás közben érintkezett szennyezett felszínnel. Csírák, salátalevelek és frissen préselt gyümölcslevek is szerepeltek már szalmonellás járványokban.
Kik a legveszélyeztetettebbek, és mikor kell orvoshoz fordulni?
Az egészséges felnőttek számára a szalmonellafertőzés általában kellemetlennek, de nem életveszélyesnek számít. Más a helyzet bizonyos csoportoknál: csecsemőknél és kisgyermekeknél, 65 év felettieknél, terhes nőknél és legyengült immunrendszerű személyeknél – például kemoterápiában részesülőknél vagy HIV-fertőzötteknél – a fertőzés súlyosabb lefolyású, és szövődményeket okozhat.
A legveszélyesebb szövődmény a szalmonella véráramba kerülése – szepszis –, amely életveszélyes állapot. Ez különösen csecsemőknél és legyengült immunrendszerű személyeknél fordulhat elő. Emellett a reaktív ízületi gyulladás is ismert szövődmény: a fertőzés után hetekkel-hónapokkal fájdalmas ízületi gyulladás léphet fel, amely akár hónapokig is fennállhat.
Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a hasmenés vérrel keveredik, ha a láz 39 fok fölé emelkedik, ha a tünetek 3 napnál tovább tartanak és nem javulnak, ha kiszáradás jelei mutatkoznak, vagy ha a beteg csecsemő, kisgyermek, idős vagy legyengült immunrendszerű személy. Ezekben az esetekben kórházi megfigyelés és esetleg antibiotikumos kezelés válhat szükségessé.
Megelőzés – mit tehetünk a szalmonellafertőzés ellen?
A szalmonella hőre érzékeny: 70 fok feletti hőmérsékleten néhány másodpercen belül elpusztul. A húsok és a tojás alapos áthevítése ezért az egyik leghatékonyabb védekezési módszer. A szárnyas húst belül is teljesen át kell sütni – a rózsaszínes belső vagy az átlátszó lé a nem megfelelő átsütés jele. A tojásos ételeket szintén teljesen meg kell főzni, és kerülni kell a nyers tojástartalmú ételeket, különösen melegben.
A konyhai higiénia betartása szintén alapvető: a nyers hús és a kész ételek elkülönítése, külön vágódeszka használata, a kezek és felszínek alapos mosása nyers hús érintése után mind csökkentik a keresztszennyeződés kockázatát. A hűtőben tárolt ételek esetén fontos, hogy a nyers húsok a többi ételtől elkülönítve, lehetőleg zárt dobozban helyezkedjenek el.
A megfelelő hőmérsékleten történő tárolás szintén véd: a szalmonella szaporodása 4 fok alatt jelentősen lelassul, ezért az elkészített ételeket nem szabad szobahőmérsékleten hagyni több mint két óránál – különösen nyáron, amikor a baktériumok szaporodása gyorsabb. A „kétórás szabály" betartása az egyik legtöbbet segítő szokás az ételmérgezések megelőzésében.
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek: